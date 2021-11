Mosnang: Neue Terrasse beim Skilift Hochwacht

Mosnang Wo Maria Walliser einst das Skifahren erlernte: Talstation des Skilifts wird aufgewertet Beim Skilift Hochwacht in Mosnang haben die Aktionäre an mehreren Wochenenden in Fronarbeit eine neue Terrasse erstellt. Diese soll die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen animieren und gleichzeitig noch etwas Umsatz generieren. Beat Lanzendorfer 26.11.2021, 16.42 Uhr

Die Aktionäre haben an der Talstation des Skiliftes eine neue Terrasse gebaut. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer am Hang des Skilifts Hochwacht in Mosnang Ski fahren kann, der kommt auf allen Pisten dieser Welt rauf und runter. In etwa so erzählen es die Einheimischen den Besucherinnen und Besuchern. Mit dieser Aussage liegen sie nicht einmal so falsch. Immerhin hat Maria Walliser, mehrfache Weltmeisterin, hier erstmals ihre Schwünge gezogen.

Die Erklärung dafür liefert Martin Bollhalder, Präsident der Skilift Hochwacht AG: «Der Hang gilt als schwierig zu befahren, weil er ziemlich steil ist.» Deshalb benötige es auch eine etwas dickere Schneedecke, bis das Skifahren möglich ist, weil der Schnee angedrückt werden müsse. «Ansonsten ist er schnell wieder weg.»

Terrasse bei der Talstation neugestaltet

Der Skilift überwindet auf einer Schlepplänge von 400 Metern von der Tal- zur Bergstation nicht zu unterschätzende gut 100 Höhenmeter. Da kann es gut sein, dass dem einen oder anderen nach einigen Abfahrten die Puste ausgeht und eine Stärkung notwendig ist. Diese Pause können die Wintersportler nun gemütlicher geniessen als in den Jahren zuvor.

Die Skilift-Mitglieder haben an mehreren Samstagen Fronarbeit geleistet und eine neue Terrasse erstellt. Martin Bollhalder sagt:

Martin Bollhalder, Präsident Skilift Hochwacht. Bild: PD

«Wir hatten bis vor einem Jahr eine hölzerne Terrasse. Weil das Holz aber zu faulen begann, stellte es ein Sicherheitsrisiko dar.»

Mit dem Begradigen und Einkiesen der Fläche sei nun ein Platz entstanden, der wieder mehrere Jahre halten dürfte. «Jetzt haben wir sogar die Möglichkeit, ein Zelt zu stellen und Fondue- oder Racletteabende anzubieten», sagt der Präsident weiter.

Hoffen auf einen ähnlichen Winter

Schon bisher waren an der Skiliftkasse Getränke und Snacks verkauft worden. Mit der neuen Sitzgelegenheit werde es etwas bequemer und wärmer, worüber speziell wartende Mütter und Väter dankbar sein dürften.

Bereits vor dem Neubau der Terrasse hat Betriebsleiter Simon Huser alle Sicherheitselemente des Skilifts überprüft, wo nötig neu gemacht und alles wieder sauber abgedichtet. Nun hoffen Martin Bollhalder und sein Team auf baldigen Schnee.

«Wir wünschen uns eine ähnliche Saison wie die vergangene. Weil der Schnee früh kam, war der Skilift an 14 Tagen in Betrieb.» Sie hätten auch davon profitiert, dass viele Schulen und Private wegen der Coronapandemie in der Region blieben.