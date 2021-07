Viktor Oberhänsli ist mit einer 50 Jahre alten Vespa unterwegs.

Mosnang Der «Bänklichef» mit der grünen Vespa: Warum Viktor Oberhänsli als Dankeschön einen Fünfliber erhielt 14 Jahre lang war Viktor Oberhänsli in der Gemeinde Mosnang für den Unterhalt der Bänkli zuständig. Nun hat er das Amt an Alex Hollenstein weitergereicht. Beat Lanzendorfer 14.07.2021, 05.00 Uhr

Der Mann mit der grünen Vespa: Viktor Oberhänsli fährt heute noch damit, bis vor kurzem ging er mit seinem geliebten Motorrad auch auf Inspektionstour. Bild: Beat Lanzendorfer

Es sind die kleinen Dinge, die glücklich machen. Ein intaktes Ruhebänkli, davon ist Viktor Oberhänsli überzeugt, kann eines dieser kleinen Dinge sein.

14 Jahre war er «Bänklichef» und in dieser Funktion für die Wartung der 37 in der Gemeinde Mosnang aufgestellten Ruhebänkli zuständig. Nebst der Kontrolle lag es in all den Jahren in seinem Verantwortungsbereich, die Bänkli zu warten und, wo nötig, defekte Bretter zu ersetzen. Beim Erzählen, was er dabei alles erlebt hat, kommen ihm, der am kommenden Sonntag seinen 85. Geburtstag feiert, viele Begebenheiten in den Sinn.

Die Dankeskarte kam via Post

Als Viktor Oberhänsli vor ein paar Jahren bei einem «Bänkli» in Libingen ein Brett ersetzte, hätte sich eine ältere Frau darüber dankbar gezeigt. Wenige Tage später erhielt er via Post noch eine Dankeskarte ohne Absender. Das Couvert enthielt sogar einen Fünfliber. Nach kurzer Recherche war klar, dass der Brief von besagter Frau aus Libingen kam.

In der Werkstatt im Keller seines Hauses hat Viktor Oberhänsli jeweils die Wartungsarbeiten vorgenommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein andermal sei bei einem Bänkli der Name Liana eingekritzt gewesen. «Durch den damaligen Redaktor des Alttoggenburger ist bekannt geworden, dass solches eigentlich nicht erlaubt ist», sagt Viktor Oberhänsli. Besagte Liana sei kurz darauf bei ihm an der Haustüre gestanden und habe sich entschuldigt. «Die Entschuldigung hat mich riesig gefreut, ich habe ihr daraufhin eine Tafel Schokolade geschenkt.»

Bei einer weiteren Begebenheit tat es ihm fast etwas leid, dass er auf seiner Wartungstour war. «Ich war von der Hulftegg Richtung Schnebelhorn unterwegs, um bei einem Bänkli ein Brett auszuwechseln. Als ich beim Bänkli ankam, sass darauf ein verliebtes Pärchen. Schweren Herzens musste ich es zum Verlassen ‹meines› Bänklis auffordern. Die beiden nahmen es mit Humor.»

Im Frühjahr auf Inspektionstour

Der zeitliche Aufwand des Bänklichefs sei nicht zu unterschätzen.

«Im Frühjahr gehe ich auf Inspektionstour, dabei notiere ich mir, welche Bretter ersetzt werden müssen.»

Viele Bretter seien von ihm abgeschliffen, grundiert und neu gemalt worden. Jede der Ruhebänke hat fünf Bretter, die im Durchschnitt alle drei Jahre ersetzt werden müssen. Die Mosnangerinnen und Mosnanger haben jeweils gewusst, wann der Bänklichef an der Arbeit war. Er sei immer auf seiner grünen Vespa (Originalfarbe) unterwegs gewesen. Viktor Oberhänsli sagt:

«Meine Vespa hat Jahrgang 1971, ist also genau ein halbes Jahrhundert alt und läuft nach wie vor tadellos.»

Wie beliebt die Bänkli sind, zeigt auch der Umstand, dass in der Amtszeit von Viktor Oberhänsli sieben neue hinzu gekommen sind. «Im Klägersberg mussten wir auf Wunsch der Spaziergängerinnen und Spaziergänger sogar ein Zweites aufstellen, weil das eine immer besetzt sei», sagt Viktor Oberhänsli schmunzelnd.

Die schönste Ruhebank steht vor der Haustüre

Der bald 85-Jährige, der mit Ehefrau Ruth im Weiler Sonnhalden wohnt, war vor acht Jahren die treibende Kraft bei der Erstellung eines Pärklis praktisch vor seiner Haustüre. Auf dem kleinen Flecken Erde befinden sich ein Wasserspiel, ein schattenspendender Baum sowie eine sechseckige Ruhebank. Laut einer älteren Frau sei dies die schönste Bank in der Gemeinde, «weil man sich so draufsetzen kann, dass man die Sonne immer im Rücken hat».

Der gelernte Zimmermann, der nach einer Zusatzlehre als Bodenleger 1963 sein eigenes Geschäft gründete, seit 1995 führt Sohn Ivan das Bodenlegergeschäft, ist im Jahr 2006 zu seinem Amt als Bänklichef gekommen. «Ich habe damals zwischen Dottingen und dem Weiler Schluchen ein Bänkli auf eigene Kosten renoviert. Später ist auf Anfrage des Verkehrsvereins noch ein zweites hinzu gekommen.» Kurz darauf hätte ihn die neue Kommission des Verkehrsvereins, der damals fast vor der Auflösung stand, angefragt, ob er keine Lust hätte, das Amt des Bänklichefs zu übernehmen. Er hatte.

Alex Hollenstein (links) hat in diesem Jahr die Nachfolge als Mosnanger «Bänklichef» von Viktor Oberhänsli angetreten. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun sei es aber Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben. Mit Alex Hollenstein hat er einen Nachfolger gefunden. Der ehemalige Mühlrütner, der jetzt in Bütschwil wohnt, ist in Zukunft für die Inspektion der Ruhebänke zuständig, die Wartungsarbeiten übernimmt seit diesem Jahr der Werkhof der Gemeinde Mosnang. «Es war eine schöne Arbeit, die ich im Auftrag des Verkehrsvereins erledigen durfte. Die Menschen zeigten sich immer dankbar, wenn sie ein intaktes und gepflegtes Bänkli vorfanden», sagt Viktor Oberhänsli abschliessend.