MOSNANG Gemeinderat beantragt ein 9,2-Millionen-Darlehen für ein Ärztezentrum: Nun entscheidet das Volk Der Gemeinderat Mosnang will mit einem Landverkauf und mit einem Darlehen an die Initianten des Ärztezentrums dessen Realisierung ermöglichen. Dadurch soll es wieder eine medizinische Grundversorgung in der Gemeinde geben. Die Initianten sind drei heute im Spital Wattwil tätige Ärzte. Martin Knoepfel Aktualisiert 13.10.2021, 05.00 Uhr

Das Ärztehaus soll auf dieser Wiese oberhalb der Bachstrasse in Mosnang entstehen. Bild: Martin Knoepfel

Mosnang muss schon seit Jahren ohne Dorfarzt auskommen. Verschiedene Anläufe in den letzten fast zehn Jahren, ein Ärztehaus im Dorf einzurichten, verliefen im Sande. Im Sommer kam jedoch Fahrt in die Bemühungen, da sich drei heute am Spital Wattwil tätige Ärzte dafür interessieren, im Alttoggenburger Dorf ein Ärztezentrum auf die Beine zu stellen.

Bei diesen Ärzten handelt es sich um Christof Geigerseder aus Rossrüti, Johanna Jenny aus Hemberg und Georgios Vatsakis aus Opfikon (ZH). Alle drei sind Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin. Christof Geigerseder ist Leiter des Ressorts Medizin der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Johanna Jenny arbeitet als Leitende Ärztin Notfallmedizin im Spital Wattwil. Diese beiden haben auch Erfahrung als Notfallmediziner. Georgios Vatsakis ist Oberarzt Medizin im Spital Wattwil und bildet sich zum Gefässspezialisten aus.

Die drei Ärzte sind auch Gründer und zu gleichen Anteilen Eigentümer der beiden Firmen Meskla AG und Ärzte im Toggenburg AG. Die Meskla AG plant, dank des Darlehens der Gemeinde den Bau des Ärztezentrums zu finanzieren und dieses an die Firma Ärzte im Toggenburg zu vermieten. Die Ärzte im Toggenburg AG kommt für die medizinischen Einrichtungen auf und betreibt das Zentrum.

Grundversorgung und Zusatzangebote geplant

Vorgesehen ist, dass das Zentrum eine allgemeinmedizinische Grundversorgung sowie erweiterte ambulante Therapien wie zum Beispiel die intravenöse Medikamentengabe anbietet. Ferner ist für Patienten mit eingeschränkter Mobilität ein mobiler Hausarztservice mit einem speziellen Fahrzeug geplant.

Die drei Ärzte schreiben weiter, dass das Zentrum als einziges im Toggenburg eine fachärztliche Versorgung bei Gefässkrankheiten leisten könne. Geplant seien darüber hinaus Sprechstundentage für Herzpatienten, eine Diagnostik mit Ultraschall und die Medikamentenabgabe rund um die Uhr.

Landverkauf und Darlehen kommen vors Volk

Für die Realisierung müssen die Bürgerinnen und Bürger ein Darlehen von 9,2 Millionen Franken sprechen. Vor rund einem Monat fand eine Orientierungsversammlung über das geplante Ärztezentrum statt. Auf den 7. November hat der Gemeinderat die kommunale Volksabstimmung angesetzt. Nun liegt die Abstimmungsbroschüre vor.

In der Volksabstimmung geht es darum, ob die Bürger damit einverstanden sind, der Meskla AG das gemeindeeigene Grundstück Bachstrasse 8 zu verkaufen und zugleich dieser Firma ein Darlehen von 9,2 Millionen Franken zu gewähren. Der Gemeinderat hält in der Abstimmungsbroschüre fest, dass diese beiden Fragen zusammenhängen, weshalb man sie nur zusammen entscheiden könne.

Der Gemeinderat räumt in der Abstimmungsbroschüre ein, dass Darlehen an private Firmen unüblich seien. Dieses Projekt sichere aber die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung. Es zeige zudem, dass die Gemeinde das Ärztezentrum unbedingt wolle. Das Darlehen sei deshalb gerechtfertigt, argumentiert der Gemeinderat. Die Gemeinde muss das Geld auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Als Schuldzins sind der Kapitalmarktzins und eine Marge von 0,2 Prozent angegeben.

Inbetriebnahme für Ende 2022 geplant

Das Grundstück Bachstrasse 8 liegt dort, wo ein Fussgängersteg den Bitzibach überbrückt. Heute ist es eine Wiese. Die Nachbargrundstücke bachauf- und bachabwärts sind schon überbaut. Das Grundstück und das geplante Ärztezentrum dienen zugleich als Sicherheit für das Darlehen.

Das Grundstück weist eine Fläche von 2349 Quadratmetern auf, woraus sich ein Quadratmeterpreis von 268 Franken ergibt. Vor dem künftigen Zentrum sind Parkplätze geplant. Die nächste Postautohaltestelle, Weiher, liegt etwas mehr als 200 Meter entfernt.

Das Gebäude soll gemäss der Illustration mit dem Parterre in den Hang hinein gebaut werden. Darüber sind zwei Obergeschosse und – wie bei den Nachbargebäuden – ein Flachdach vorgesehen. Wohnungen werden keine gebaut. Die Längsachse des Gebäudes verläuft parallel zur Bachstrasse. Die Tiefgarage soll in Massivbauweise erstellt werden. Darüber soll ein Holzmodulbau entstehen. Die Wahl dieser Bauweise wird damit begründet, dass nur so eine Inbetriebnahme Ende 2022 gewährleistet sei. Schon Ende März 2022 wird nach heutiger Planung das Spital Wattwil schliessen.

Kostenschätzung lautet auf 8,5 Millionen Franken

Grundstück und Gebäude dürften zusammen rund 8,5 Millionen kosten, wobei es sich bei dieser Zahl nicht um einen Kostenvoranschlag, sondern um eine Kostenschätzung handelt. Ein Kostenvoranschlag sollte eine Genauigkeit von plus oder minus zehn Prozent haben. Bei Kostenschätzungen ist der Spielraum grösser. Der Gemeinderat hofft, dass mittelfristig umgerechnet sieben Vollzeitstellen für nicht ärztliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen werden.