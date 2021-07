Mosnang: Baubewilligung für neuen Volg widerrufen

Der Gemeinderat widerruft die Baubewilligung für den neuen Volg in Mosnang. Als nächste Instanz ist das kantonale Tiefbauamt am Zug, das die Umgestaltung der Einmündung der Wupplisberg- in die Bütschwilerstrasse beurteilen muss.

Martin Knoepfel 09.07.2021, 05.00 Uhr