Christof Geigerseder äussert sich zum Ärztezentrum in Mosnang

MOSNANG Christof Geigerseder: «In Zukunft wird der Bedarf nach ambulanten Angeboten grösser werden» Christof Geigerseder, Johanna Jenny und Georgios Vatsakis, heute am Spital Wattwil tätig, planen ein Ärztezentrum. Es soll in Mosnang entstehen. Am 7. November entscheiden die Stimmbürger von Mosnang, ob sie dem nötigen Landverkauf und einem Kredit von gut neun Millionen Franken zustimmen. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

Die Initianten des Zentrums, Georgios Vatsakis, Johanna Jenny und Christof Geigerseder, sowie Gemeindepräsident Renato Truniger (von links) zeigen, wo das Ärztezentrum entstehen soll. Bild: PD

Was werden Sie und Ihre Mitstreiter Johanna Jenny und Georgios Vatsakis tun, wenn die Stimmbürger die Vorlage für den Kredit und den Landverkauf ablehnen?

Christof Geigerseder: Wenn die Bevölkerung von Mosnang an der Urne gegen das Projekt entscheidet, werden wir uns trotzdem gemeinsam niederlassen, einfach an einem anderen Ort. Wir haben uns entschieden, nicht im Spital zu bleiben.

Besteht in Mosnang überhaupt genug Bedarf für ein Ärztezentrum mit drei Ärzten in Vollzeitpensen. Der frühere Dorfarzt führte ja eine Einzelpraxis.

Aus unserer Sicht besteht in jedem Fall ein genügender Bedarf. Mosnang hat fast 3000 Einwohner, die sich hoffentlich für die ärztliche Versorgung im Dorf entscheiden werden. In Zukunft wird zudem der Bedarf nach ambulanten Angeboten grösser werden. Schliesslich steht bei verschiedenen Hausarztpraxen im Toggenburg in den nächsten Jahren ein Generationenwechsel bevor.



Mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll das Ärztezentrum starten?

Am Anfang rechnen wir mit sechs bis sieben Personen. Nach einem oder zwei Jahren könnte es aber zusätzliche Arbeitsplätze geben.

Welches werden die wichtigsten medizinischen Angebote im Ärztezentrum sein?

Die Hausarztmedizin wird im Zentrum unserer Tätigkeit stehen. Daneben werden wir mit mehreren Spezialisten zusammenarbeiten. Georgios Vatsakis wird zudem selbst spezialärztlich im Fachbereich der Gefässkrankheiten tätig sein. Angebote in der Physiotherapie sind ebenfalls vorgesehen. Verschiedene Behandlungsmöglichkeiten am gleichen Ort sind für die Patienten sehr attraktiv.

Bei welchen Angeboten erwarten Sie die grösste Nachfrage?

Ich denke, dass die Kombination von Hausarzt- und Notfallmedizin mit ambulantem Service auf die grösste Nachfrage stossen wird. Wer sofort eine ärztliche Beurteilung seines Gesundheitsproblems benötigt, kann während der Öffnungszeiten des Ärztezentrums auch ohne Terminvereinbarung vorbeikommen. Dank einer Kombination von moderner Diagnostik, Ultraschall und Röntgen ist es sehr wahrscheinlich, dass wir gleich beim Besuch eines Patienten im Ärztezentrum die Ursache des Leidens herausfinden und dem Patienten einen sinnvollen Behandlungsweg zeigen können. Das ist ein sehr attraktives Angebot.

Alle drei Initianten des Ärztezentrums Mosnang haben eine Berufskarriere in Spitälern absolviert. Wie schaffen Sie den Sprung in eine Grundversorgerpraxis?

Da gibt es zwei Ebenen. Die Ausbildung für Fachärzte für Allgemeine Innere Medizin ist identisch für Ärzte in der Praxis und in einem Spital. Fachlich sind wir gut qualifiziert. Johanna Jenny und ich hatten auf der Notfallstation in Wattwil mit vielen Patienten zu tun, wie sie auch in einer Praxis anzutreffen sind. Wir hatten zudem beim Aufbau der integrierten Notfallpraxen in den Regionalspitälern Wattwil und Wil viel mit Notfallmedizin zu tun. Der Sprung ist also nicht so gross. Johanna Jenny und Georgios Vatsakis haben zudem in verschiedenen Klinken auf der Chirurgie und in anderen operativen Fächern gearbeitet. Schliesslich kam und kommt es immer wieder vor, dass Ärzte vom Spital in die Praxis wechseln.

Wie war das Echo auf diese Pläne von Seiten der Toggenburger Hausärzte?

Wir haben im Vorfeld der öffentlichen Informationsveranstaltung zum Ärztezentrum in Mosnang mehrere Hausärzte aus dem unteren Toggenburg kontaktiert und über das Projekt informiert. In den letzten Wochen fanden hierzu persönliche Gespräche statt, bei denen wir auch mehrere positive Rückmeldungen erhalten haben. Bei einer erfolgreichen Abstimmung sind weitere Gespräche geplant, da wir sehr an einer kollegialen und guten Zusammenarbeit interessiert sind.

Wie wirkt sich das geplante Ärztezentrum in den Räumen des heutigen Regionalspitals Wattwil auf Ihr Projekt aus?

Wir freuen uns natürlich, dass Bewegung in die Nachfolgeregelung fürs Spital Wattwil kommt. Es ist sehr sinnvoll, wenn im Gebäude des Spitals weiterhin medizinische Dienstleistungen angeboten werden. Unser Projekt hat aber keinen Zusammenhang mit dem Projekt eines Ärztezentrums in Wattwil. Das Kernstück unseres Angebots ist die Hausarztmedizin für Mosnang und Umgebung.