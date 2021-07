Mühlrüti: Grundsteinlegung beim Erweiterungsbau des Schulhauses

Mosnang Bekenntnis zu den Aussenschulen: Warum die Gemeinde 6,5 Millionen Franken in zwei Schulhausbauten investiert Die Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus in Mühlrüti war der Startschuss zweier Bauprojekte der Schulen in der Gemeinde Mosnang. Beat Lanzendorfer 07.07.2021, 16.00 Uhr

Bei der Grundsteinlegung in Mühlrüti durften die Schülerinnen und Schüler den Bauplatz ausnahmsweise betreten. Bild: Beat Lanzendorfer

Neue Schulhäuser sind Generationenprojekte und werden nicht täglich aus dem Boden gestampft. Deshalb war die Grundsteinlegung des Erweiterungsbaus des Schulhauses Mühlrüti am Donnerstag ein spezielles Ereignis. Für die elfjährige Leana Länzlinger dürfte der 7. Juli in jedem Fall in Erinnerung bleiben.

Sie war es, die unter Anleitung von Baggerführer Michael Grüter die ersten Baggerschaufeln mit Aushubmaterial füllen durfte. Anschliessend wurde eine goldene Box vergraben, in der es Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler hat und in der weiteres Material für die Nachwelt aufbewahrt wird.

Leana Länzlinger darf unter Anleitung von Baggerführer Michael Grüter die ersten Baggerschaufeln füllen. Bild: Beat Lanzendorfer

Beide Projekte sind im nächsten Jahr fertig

Vor einem Jahr bewilligten die Mosnangerinnen und Mosnanger mit einem hohen Ja-Anteil den Erweiterungsbau beim Schulhaus Mühlrüti sowie einen Neubau des Schulhauses in Libingen. Das Investitionsvolumen der beiden Bauprojekte wird mit 6,5 Millionen Franken beziffert. In Libingen werden 4 Millionen Franken aufgewendet, in Mühlrüti 2,5 Millionen Franken.

Mit der Grundsteinlegung in Mühlrüti wird nun das erste der zwei Schulprojekte in der Gemeinde Mosnang realisiert. Die Bauarbeiten für das neue Schulhaus in Libingen sollen gemäss Schulratspräsident Max Gmür im September starten. Die Einweihung des Erweiterungsbaus in Mühlrüti ist im Sommer 2022 geplant. Das neue Schulhaus in Libingen soll im Herbst fertig sein, anschliessend wird das alte abgebrochen.

Mangel an Schulraum kann behoben werden

Die Umsetzung des Erweiterungsbaus in Mühlrüti wurde nötig, weil im Dorf seit mehreren Jahren ein Mangel an Schulräumen besteht. So ist zum einen eine Klasse seit der Eröffnung einer zusätzlichen Schulklasse vor drei Jahren in einem Provisorium untergebracht. Zum anderen müssen die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner in einen Raum im Pfarreiheim ausweichen. Max Gmür sagt:

Schulratspräsident Max Gmür. Bild: Beat Lanzendorfer

«Hinzu kommt, dass die Klassenzimmer teilweise sehr klein sind, vor allem in der ehemaligen Lehrerwohnung. Im Weiteren müssen die Lehrkräfte den Gang als Gruppenraum nutzen.»

Mit dem Bau zweier grosser Schulzimmer, weiterer Gruppenräume sowie eines Zimmers für den Musikunterricht und den heilpädagogischen Unterricht werde dieser Mangel behoben. Dies sei gemäss Gmür nötig, denn die Schülerzahlen in Mühlrüti seien im Steigen begriffen. Im bald zu Ende gehenden Schuljahr werden 74 Kinder unterrichtet, im neuen Schuljahr, das im August startet, werden es 86 sein.

Bekenntnis zu den Aussenschulen

Die weitläufige Gemeinde Mosnang unterhält Primarschulen in Libingen, Dreien, Mühlrüti und Mosnang sowie die ebenfalls in Mosnang beheimatete Oberstufe. Die Gemeinde setzt konsequent auf das Modell «Aussenschulen», was sie mit den Bauprojekten in Mühlrüti und Libingen zum Ausdruck bringt.

«Der Gemeinde- sowie der Schulrat ziehen seit dem Start der Einheitsgemeinde am 1. Januar 2009 an einem Strick», sagt Max Gmür. Und weiter: «Investitionen in die öffentliche Infrastruktur sind das überzeugendste Zeichen, dass wir an die Zukunft unserer Dörfer glauben. Schulen geniessen dabei einen besonderen Stellenwert.»