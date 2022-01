MOSNANG Die Mitte Toggenburg: «25 Milliarden für Coronahilfen» Ständerat Benedikt Würth und Kantonsrat Mathias Müller sind überzeugt, dass das Toggenburg sich auf dem richtigen Weg befindet. Die Mitte Toggenburg lud zur Neujahrsbegrüssung nach Mosnang. Martin Knoepfel 09.01.2022, 14.15 Uhr

Mathias Müller, Präsident Die Mitte Toggenburg Bild: Regina Kühne

Die Mitte Toggenburg sei Pionierin im Hinblick auf den Namenswechsel. 2016 und 2020 sei die Partei im Toggenburg mit der Listenbezeichnung Die Mitte angetreten. Das sagte der Präsident, Kantonsrat Mathias Müller (Lichtensteig) vor rund 60 Besuchern an der Neujahrsbegrüssung am Freitag in Mosnang.