Moorschutz «Der Allgemeinzustand der Moore ist besorgniserregend» – Landschaftsökologe Markus Wortmann sieht aber dennoch Licht am Ende des Tunnels Die Entstehung von Hochmooren dauert Jahrtausende. Viele dieser Moorgebiete wurden aber durch deren wirtschaftliche Nutzung binnen weniger Jahre zerstört. Dass deren Wiederherstellung ein Generationenprojekt ist, zeigt, dass der Zustand vieler Moorgebiete auch 30 Jahre nach der Rothenthurm-Abstimmung noch immer sehr bedenklich ist. Urs M. Hemm 17.05.2021, 05.00 Uhr

Auf der Wolzenalp wurde – hier im Jahr 1918 – grossflächig Torf gestochen. Die ökologischen Auswirkungen sind bis heute tiefgreifend. Bild: PD

«Zwar ist es gelungen, den Flächenverlust von Hoch und Flachmooren auch im Toggenburg aufzuhalten. Der Allgemeinzustand der Moore ist aber noch immer besorgniserregend», sagt Markus Wortmann, Landschaftsökologe bei der Scherrer Ingenieurbüro AG in Nesslau. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Schutz von Mooren und weiss, dass sich die Resultate der Schutzmassnahmen wohl erst in Jahrzehnten zeigen werden. Denn es gibt entscheidende Faktoren, insbesondere den Nährstoffeintrag durch die Luft oder aus der unmittelbaren Umgebung, die man schwer beeinflussen kann und hoch komplex sind.

Wasserhaushalt ist grosses Problem

Markus Wortmann, Landschaftsökologe. Bild: Urs M. Hemm

Die spezielle Fauna und Flora in Hochmoorgebieten sei an extrem saure und nährstoffarme sowie sehr feuchte Verhältnisse angepasst und nur noch dort zu finden, sagt Markus Wortmann. In einem Bericht des Bundesamtes für Umwelt heisst es: «Die entsprechenden Vegetationstypen müssten deshalb vor unerwünschtem Nährstoffeintrag geschützt werden, beispielsweise vor einsickerndem Dünger aus der landwirtschaftlich genutzten Umgebung. Problematisch sind auch die Stickstoffeinträge aus der Atmosphäre.»

Es sei ein Kampf fast gegen Windmühlen, die benötigte Nährstoffarmut aufrechtzuerhalten, wenn schon aus der Luft sehr viele Nährstoffe eingetragen werden. Markus Wortmann sagt:

«Mit der Rothenthurm-Initiative wurde zwar erreicht, dass die Fläche der Moore bis heute gleich geblieben ist, die Qualität der Moore hat sich seither aber tendenziell weiter verschlechtert.»

Neben der Nährstoffversorgung sei der Wasserhaushalt der Moore ein grosses Problem. Zum einen sei es insgesamt trockener geworden – die verteilten Niederschlagsmengen haben grundsätzlich eher abgenommen. Zum anderen spiele die aktive Entwässerung durch Gräben und Drainagen eine grosse Rolle.

Die Wolzenalp heute: Die Torfstichkante ist klar zu erkennen. Im Bewusstsein, dass eine Torfschicht lediglich einen Millimeter im Jahr wächst, wurde hier die Entwicklung von Jahrtausenden zerstört. Bild: PD

«Durch den stetig steigenden Wasserverbrauch sinkt der Grundwasserspiegel einerseits. Andererseits kann durch die fortschreitende Versiegelung des Bodens das Wasser nicht mehr natürlich in den Boden versickern. Es fliesst mehrheitlich oberflächig sehr schnell ab. So kann sich weder das Grundwasser ausreichend regenerieren, noch können sich Feuchtgebiete halten. Dabei gelten Moore als wertvolle Wasserspeicher in unserer Landschaft.»

Entwässerung fördert Verbuschung

Je mehr ein Hochmoor austrocknet und der Torf mineralisiert, umso mehr werde auch die Verbuschung ein Problem: Einzelne Bäume oder Sträucher würden kein Problem darstellen. Sie sind sogar je nach Standort erwünscht. Schliesst sich jedoch der Bestand, wird die typische Hochmoorvegetation längerfristig verdrängt. Markus Wortmann sagt:

«Hier zeigt sich ein Problem, dass heute die grösstenteils im Wasserhaushalt gestörten Hochmoore verwalden. Bei den Streuwiesen ist es ähnlich, fehlt der jährliche späte Schnitt, breiten sich die Gehölze wieder aus.»

Die Abtrocknung der Moore habe noch eine weitere Auswirkung, fügt Markus Wortmann an. «Eigentlich sind intakte Hochmoore wichtige CO 2 -Speicher, denn sie binden die organische Substanz im Torf. Durch das Austrocknen geben sie aber das bis anhin gespeicherte CO 2 aufgrund von Abbauprozessen zusätzlich ab.» Nach einem Bericht des Bundes hätten seit der Rothenthurm-Initiative 15 Prozent der Moore ihren typischen Moorcharakter bereits verloren, was diese Problematik akzentuiere.

Nutzung der Moore als Energielieferant

«Der massivste Eingriff in die Hochmoore war jedoch der flächendeckende Abbau des Torfs für die Energienutzung als Brennstoff und die Umwandlung in Ackerland besonders im Mittelland», sagt Markus Wortmann. Auch im Toggenburg wurde Torf als Brennstoff genutzt. In vielen Hochmooren wie auch auf der Wolzenalp oder dem Salomonstempel wurde Torf gestochen. Dazu mussten grossflächig Entwässerungen angelegt werden, um die mehrere Meter dicken Torfschichten nutzen zu können. Bis heute sind diese Eingriffe gut erkennbar.

Ein ähnliches Bild wir auf der Wolzenalp zeigt sich in Salomonstempel zwischen Hemberg und Nesslau. Auch hier ist die Stichkante noch klar zu erkennen. Augenfällig ist die Verbuschung des Moores. Bild: Urs M. Hemm (August 2019)

«Gesamtschweizerisch wurden so bis heute rund 90 Prozent der ursprünglichen Moore und Moorlandschaften zerstört», sagt Markus Wortmann. Die Rothenthurm-Initiative war eine logische Konsequenz, um für den Erhalt der noch verbliebenen Moorlandschaften zu kämpfen, auch für die noch reiche Moorvielfalt im Toggenburg.

Heute sei auch hier das Wichtigste, den Wasserhaushalt wieder ins Lot zu bekommen. «Um die Moore damals nutzen zu können, wurden tiefe Entwässerungsgräben angelegt. Für viele galt das Moor als öde und unproduktiver Standort. Nach der Entwässerung wurde das Moor vielfach aufgeforstet oder in Landwirtschaftsland umgewandelt, mit meist bescheidenem Erfolg. Aber diese Massnahmen entsprachen der damaligen Zeit. Es geschah vielfach auch aus der Not heraus.»

Gleichgewicht der Interessen finden

Das Hochmoor auf der Wolzenalp beispielsweise sei heute aus ökologischer Sicht nur noch in wenigen Bereichen wirklich intakt. Aufgrund des Torfabbaus im letzten Jahrhundert spricht man dann von einem sekundären Hochmoor. Heute ist man sich der Situation bewusst und man möchte auch etwas unternehmen, damit sich der Zustand dieser einzigartigen Landschaft nicht weiter verschlechtert, sondern stabilisiert und verbessert. Markus Wortmann sagt:

«Dabei müssen neben den naturschützerischen auch die landwirtschaftlichen und besonders touristischen Interessen berücksichtigt werden. Dies ist ein nicht ganz leichtes Unterfangen in einer vielseitig genutzten Kulturlandschaft.»

Auch heute noch wird in Europa Torf industriell abgebaut. Nicht in der Schweiz, aber zum Beispiel in den baltischen Staaten. Dort werden riesige Torflagerstätten genutzt, um für den Gartenbau ein wichtiges Kultursubstrat bereitzustellen, dabei gäbe es heute zahlreiche Alternativen.

In der Schweiz hingegen sei es gelungen, die letzten wenigen Moorflächen zu schützen. Eine wichtige Aufgabe bleibt weiterhin, deren Qualität zu sichern, um somit diesen einzigartigen Lebensraum und dessen Funktion als wichtigen CO 2 -Speicher zu erhalten. «Das wird eine Langzeitaufgabe sein, um die man sich künftig noch mehr kümmern muss, nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus klimatischer Sicht.»