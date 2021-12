Region: Baumwipfelpfad und Cinewil sind gefragt

MOGELSBERG/WIL Feiertage: Auf zum Baumwipfelpfad oder ins Cinewil Dass über die Weihnachtstage nichts los ist, stimmt nur bedingt. Nebst Tankstellenshops, Restaurants oder einzelnen Hallenbädern haben auch der Neckertaler Baumwipfelpfad und das Cinewil geöffnet. Christoph Heer Aktualisiert 26.12.2021, 18.05 Uhr

Diese Familie ist am ersten Weihnachtstag zum ersten Mal auf dem Baumwipfelpfad und finden ihn hervorragend; auch darum, da er an den Weihnachtstagen geöffnet hat. Bild: Christoph Heer

Es gibt in der Region verschiedene Angebote für diejenigen, die die Tage nicht nur zu Hause verbringen wollen. Unsere Zeitung nahm über die Feiertage an den beiden Orten Mogelsberg und Wil einen Augenschein und kann doch von sehr erstaunlichen Begebenheiten berichten.

Samstag, erster Weihnachtstag, nachmittags. Der Berichterstatter besucht den Neckertaler Baumwipfelpfad in Mogelsberg. Zuerst die telefonische Absicherung, ob diese herrliche Freiluft-Attraktion denn auch wirklich geöffnet hat.

Sie halten über die Weihnachtstage den Baumwipfelpfad geöffnet. Geschäftsleiterin Melanie Anon (links) und Mitarbeiterin Vreni Ramsauer. Bild: Christoph Heer

Hier ist nicht Corona das Problem, sondern das nasskalte Wetter. Die freundliche Stimme am Telefon meint nur, «kommen Sie vorbei, es sind auch Besucher hier. Wir haben bis am frühen Abend geöffnet». Später wird sich diese Stimme der Geschäftsleiterin zuordnen lassen. Melanie Anon ist mit ihrer Mitarbeiterin Vreni Ramsauer den ganzen Tag vor Ort, bedient die Ankömmlinge und verkauft ihnen Tickets.

Es ist nicht kalt, doch es regnet fast ununterbrochen

Die Kälte ist nicht unbedingt schlimm, das Thermometer zeigt plus fünf Grad Celsius, doch der beinahe ununterbrochene Regenfall macht den Rundgang doch zu einer gewissen Herausforderung. «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung», meint ein Besucher, unter dem Regenschirm hervorblickend. Kurz darauf trifft der Berichterstatter auf eine dreiköpfige Familie aus Zürich, die in Schönengrund zu Besuch ist.

«Wir sind zum ersten Mal hier und finden den Baumwipfelpfad eine super Sache. Wenn das Wetter mitspielen würde, könnten wir den Weitblick geniessen, aber auch so lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall, nur schon wegen des gemütlichen Beizlis oder des Lädeli.»

Die drei loben die Macher des Pfads. «Toll, dass auch an solchen Tagen geöffnet ist, danke den Betreibern.»

Viele Mogelsberger kommen mit ihren Gästen

Freude herrscht auch bei Melanie Anon. Die Geschäftsleiterin des Baumwipfelpfads lobt die Besucher, die trotz misslicher Wetterbedingungen daher spazieren.

«Das ist auch für uns eine Genugtuung und ein Zeichen dafür, dass wir das Richtige machen. Grad an Tagen wie diesen kommen zahlreiche Mogelsberger mit ihrem Besuch vorbei und zeigen diesen unsere herrliche Attraktion.»

Die Mutter aus Deutschland und der Sohn aus St. Gallen geniessen eine kurze, gemeinsame Zeit, abseits des Weihnachtsrummels. Bild: Christoph Heer

Und dann begeben sich eine Mutter aus Deutschland und ihr Sohn aus St.Gallen auf den Pfad, hoch über dem Erdboden. «Wir sind wirklich durch Zufall hier gelandet. Wir wollten für kurze Zeit und nur zu zweit etwas unternehmen. Schön, hat der Pfad geöffnet heute», sagen die beiden. Des Weiteren wagte es, so erklärt das Melanie Anon, eine Familie sogar, den Grill im Freien in Betrieb zu nehmen. Es geht doch – bei solch garstigem Wetter – nichts über eine warme Wurst vom Feuer.

Und dann der Besuch im Cinewil

Am Sonntag, dem zweiten Weihnachtstag, besucht diese Zeitung das Cinewil in der Äbtestadt. Schon am Morgen laufen die ersten Filme, die von zahlreichen Kinogängern besucht werden. Geschäftsführerin Felicitas Zehnder erklärt, dass den Kinobetreibern nicht nur das regnerische Wetter in die Karten spielt.

«Es sind auch die Filme ‹Spider-Man› und der Familienfilm ‹Sing 2›, die viel Publikum anlocken. Nichtsdestotrotz müssen wir damit rechnen, dass es im Vergleich zu ‹normalen› Jahren nur etwa halb so viele Besucher geben wird.»

Auch den Kinobetreibern gebührt ein grosses Lob. Auch sie arbeiten über die Festtage, damit sich das Volk bei guten Kinofilmen entspannen und amüsieren kann. «Die Stimmung ist ausserordentlich gut und entschleunigt. Die Covid-Massnahmen sind gar kein grosses Thema mehr, es ist vielmehr ein Miteinander und ein Geniessen unter Gleichgesinnten», sagt Felicitas Zehnder, wobei sie betont, dass das Kino-Café ziemlich gut läuft.

Diese Zeitung wurde an beiden Orten sehr wohlwollend empfangen. Fragen wurden beantwortet und die zuständigen Personen nahmen sich Zeit für den Journalisten. Ein Besuch beim Baumwipfelpfad und im Cinewil werden demnach äusserst empfohlen.

Das Cinewil hat auch über die Feiertage geöffnet. Archivbild: Chr. Heer