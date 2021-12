Haustiere unter dem Christbaum sorgen zwar für leuchtende Kinderaugen, die Freude ist in vielen Fällen aber nur von kurzer Dauer. So landen Katzen, Hunde oder Meerschweinchen schon nach wenigen Monaten wieder im Tierheim. Das Problem kennt auch der Papageienhof in Mogelsberg nur zu gut.

16.12.2021, 17.00 Uhr