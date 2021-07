Baumwipfelpfad Neckertal wird für den Prix Montagne nominiert

Mogelsberg «Es ist eine Ehre, mit dem Baumwipfelpfad Neckertal für den Prix Montagne nominiert zu sein» Verwaltungsratspräsident Christoph Meier und Geschäftsleiterin Melanie Anon sehen sich mit der Nomination des Baumwipfelpfads für den Prix Montagne bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Urs M. Hemm 25.07.2021, 05.00 Uhr

Christoph Meier, Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal, und Melanie Anon, Geschäftsleiterin, freuen sich über die Nominierung für den Prix Montagne. Bild: Urs M. Hemm

Zahlreiche Grillstellen sind besetzt, in der Luft liegen Rauch und der Duft frisch grillierter Würste. «Angesichts der aktuellen Situation sind wir sehr zufrieden mit den Besucherzahlen», sagt Melanie Anon, Geschäftsleiterin des Baumwipfelpfads Neckertal. Was noch fehle, seien die grösseren Gruppen, fügt Verwaltungsratspräsident Christoph Meier an. «Wir sind aber davon überzeugt, dass sich die Zahlen bald wieder einpendeln werden.» Dabei hilfreich wird sicherlich auch die Nomination für den Prix Montagne sein.

Denn der Baumwipfelpfad Neckertal ist eines von sechs ausgekorenen Unternehmen, das für den Gewinn des national angesehenen Preises zur Wahl steht. Verliehen wird der Prix Montagne von der Schweizer Berghilfe und der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Berggebiete. Der Preisträger wird einerseits von einer Fachjury erkoren. Andererseits wird ein Publikumspreis vergeben, dessen Gewinner mittels Online-Abstimmung ermittelt wird.

«Wir mussten uns zuerst beweisen»

Für den Wettbewerb beworben hatten sich insgesamt 57 Unternehmen aus der ganzen Schweiz. Melanie Anon sagt:

«Als wir erfuhren, dass wir unter den letzten Sechs sind, habe ich mich zuerst einmal riesig gefreut.»

Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg wurde im Jahr 2018 eröffnet. Bild: Sabine Camedda

«Wenn ich mir die Liste der Finalisten anschaue, ist es schlicht fantastisch, dass auch wir dabei sind. Die Vielfalt der Unternehmen ist unglaublich. Es gibt so viele tolle Bewerber, dass es mir schwerfallen würde, einen Sieger zu benennen», sagt Christoph Meier.

Die Idee, den Baumwipfelpfad für den Prix Montagne zu melden, kam bereits mit der Eröffnung auf. Christoph Meier sagt:

«Wir mussten uns aber zuerst beweisen, da nur Projekte für den Preis in Frage kommen, die sich mindestens während dreier Jahre wirtschaftlich auf dem Markt behaupten konnten.»

Baumwipfelpfad Neckertal wurde ausschliesslich aus einheimischem Holz gebaut. Bild: Hanspeter Schiess

Da diese Frist jetzt aber abgelaufen war, hätten sie sich, ohne zu zögern, beworben. «Eigentlich konnten wir es kaum erwarten, bis die Bewerbung online aufgeschaltet war. Danach haben wir sofort die Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und eingesandt», erinnert sich Melanie Anon.

Die Gründe, warum der Baumwipfelpfad für den Preis nominiert wurde, sehen die beiden in der Einzigartigkeit und in der Konzeption des ganzen Baumwipfelpfades. «Wir sind als Genossenschaft nicht profitorientiert. Die Philosophie hinter dem Projekt ist das Vermitteln von Wissen und die Sensibilisierung für das Thema Natur und Umwelt. Es ist mehr ein Lehrplatz, denn eine touristische Attraktion», erklärt Christoph Meier.

Dennoch: Als studierter Betriebsökonome könne und wolle er die Zahlen nicht aus den Augen verlieren. «Am Ende des Jahres sollte die Erfolgsrechnung zumindest eine schwarze Null ausweisen, um einerseits Investitionen finanzieren zu können und um andererseits Rücklagen für Sanierungs- und Ausbauarbeiten bilden zu können.»

Stets unter Berücksichtigung der Region

Melanie Anon ist davon überzeugt, dass bereits die Nominierung für den Prix Montagne einen positiven Effekt auf die Besucherzahlen haben wird. Etwas skeptischer sieht Verwaltungsratspräsident Christoph Meier die möglichen Auswirkungen. Er sagt:

«Wir sind zwar nominiert, aber wenige ausserhalb des Toggenburgs wissen davon. Deshalb glaube ich nicht daran, dass die Nominierung viele zusätzliche Besucher anziehen wird.»

Dass die Nachricht aber im Toggenburg bekannt sei, erachte er als nicht weniger entscheidend.

Die Aussichtsplattform ermöglicht den Blick auf die einzigartige Neckertaler Landschaft mit seinen typischen Streusiedlungen. Hanspeter Schiess

Denn es sei für die Region wichtig zu zeigen, dass hier gute Arbeit geleistet wird, die nationale Anerkennung erfährt. «Wir haben uns auch von Anfang an dafür eingesetzt, die Region miteinzubeziehen. Das heisst, dass wir fast ausschliesslich Mitarbeitende aus der näheren Umgebung beschäftigen und unsere Lebensmittel nicht etwa beim Grossverteiler, sondern in den Geschäften und bei den Bauern in der Region einkaufen», sagt Christoph Meier.

Der Besucher des Baumwipfelpfades erwarte, dass hier regionale Produkte angeboten werden, wie er auch eine dem Konzept des Baumwipfelpfades entsprechende Infrastruktur erwarte. «Seit der Eröffnung des Baumwipfelpfades wurde am Pfad selbst nicht viel gemacht. Es wurden aber andere, kleine Projekte umgesetzt, wie beispielsweise das neue Abfallkonzept, die Einführung des wiederverwendbaren Geschirrs oder die Entschärfung des Parkplatzproblems», erläutert Christoph Meier.

Ein Projekt, das sich zurzeit in der Planung befinde, sei die Einführung eines elektronischen Führers. Ziel ist es, das über eine App und entsprechende QR-Codes weiterführende Informationen über die Flora und Fauna heruntergeladen werden können. «Eigentlich sind zwei Angebote in der Planung: eine kostenlose App, über welche grundlegende Informationen verfügbar gemacht werden, sowie eine ausführlichere Bezahl-App, über die bedeutend detaillierte Auskünfte eingeholt werden können», erklärt Christoph Meier. Zuerst hätten sie zwar gezögert, da der Gebrauch des Mobiltelefons nicht zur Philosophie des Baumwipfelpfades passe. «Am Ende aber können auch wir nicht die Augen vor der Realität verschliessen.»

Für den Bau des Baumwipfelpfades wurden hauptsächlich regionale Firmen berücksichtigt. Bild: Hanspeter Schiess

«Wir sind Freunde, keine Konkurrenten»

Im kürzlich neu eröffneten Baumwipfelpfad in Laax sähen sie keine Konkurrenz. Ganz im Gegenteil, erläutert Christoph Meier:

«Wir haben die Laaxer Initianten gerne mit unserem Know-how und unseren Erfahrungen unterstützt. Denn es schien uns unsinnig, dass die Initianten des Laaxer Baumwipfelpfades dieselben Fehler machen müssen, die wir gemacht haben.»

Vor zwei Wochen sei daher auch eine Achterdelegation aus Mogelsberg offiziell zur Eröffnungsfeier eingeladen worden. «Konkurrenzdenken gibt es da keines. Es ist vielmehr ein freundschaftlicher Austausch und eine sehr gute Beziehung aus der Zusammenarbeit entstanden.» Zudem würden sie sich in den Zielgruppen unterscheiden, sodass der Baumwipfelpfad in Laax eher als Ergänzung zum Neckertaler Baumwipfelpfad zu sehen sei.

Ebenso, wie der Laaxer Baumwipfelpfad als Teil der Tourismusregion Flims-Laax vermarktet wird, sieht Christoph Meier die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit Toggenburg Tourismus, um den Baumwipfelpfad Neckertal über die Grenzen der Region hinaus bekannt zu machen. «Das neu geschaffene Büro von Toggenburg Tourismus im Neckertal ist ein wichtiges Bindeglied und eine grosse Unterstützung in der Vermarktung», sagt Melanie Anon.

Der neue Shop bietet mehr Platz für die Kundschaft. Zudem kann im Anbau das Büro der Geschäftsleitung integriert werde, das bisher in einem Baucontainer untergebracht war. Bild: Urs M. Hemm

Dies fange beim Verteilen von Prospekten oder der Ankündigung von speziellen Events auf der Website von Toggenburg Tourismus an und Ende beim Schnüren von Packages beispielsweise zusammen mit dem Chocolarium von Maestrani in Flawil, mit dem Berghof in Ganterschwil oder mit der Wirkstatt Auboden. Melanie Anon sagt:

«Mit diesen Packages können wir den Gästen ein Programm anbieten, das ihnen einen ganzen Tag ausfüllt und die Leuchttürme Region präsentiert.»

Nicht vom eingeschlagenen Weg abweichen

Mit dem Gewinn des Prix Montagne würde sich am Angebot oder an der Ausrichtung des Baumwipfelpfades grundsätzlich nichts ändern. «Es wäre eine Anerkennung für unsere geleistete Arbeit und natürlich eine grosse Ehre», sagt Christoph Meier. Gleichzeitig würde es bedeuten, dass der Weg, den sie eingeschlagen haben, der richtige ist.

«Also sollten wir diesen Weg weitergehen und nicht davon allzu sehr abweichen.»

Die Tennishalle (rechts) bietet Platz für etwa 70 Fahrzeuge. Der neue Verbindungsweg führt die Besucher nicht mehr über die Lettenstrasse, sondern über die Sandbüelstrasse direkt zum Baumwipfelpfad. Bild: Urs M. Hemm

Auf jeden Fall, auch wenn sie nicht den ersten Preis ergattern sollten, sei bereits die Nominierung Ansporn, genauso weiterzuarbeiten wie bisher. «Wir sind jeden Tag bemüht, uns zu verbessern. Erst kürzlich konnten wir die Tennishalle des ehemaligen Ressort-Hotels kaufen, was uns zusätzlich etwas mehr als 70 Parkplätze bringt. Das sollte das seit langem schwelende Parkplatzproblem lösen und zusätzlich das Fussgängeraufkommen auf der Lettenstrasse merklich reduzieren», erläutert Christoph Meier. Denn von der Tennishalle wird zurzeit ein Verbindungsweg zur Sandbüelstrasse gebaut, die direkt zum Baumwipfelpfad führt. Gleichzeitig werde der Shop erweitert und die Büros der Geschäftsleitung dorthin verlegt und im Wipfelhaus integriert.

An der Online-Abstimmung kann auf www.prixmontagne.ch teilgenommen werden. Die Abstimmung endet am Donnerstag, 19. August. Dort werden neben dem Baumwipfelpfad Neckertal auch die fünf anderen nominierten Unternehmen vorgestellt. Das Gewinnerprojekt wird am Dienstag, 7. September, in Bern bekanntgegeben.