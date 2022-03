Mobilmachung 1939: Adolf Frei erinnert sich

Mobilmachung 1939 Als die Bauern ihre Höfe verlassen mussten: Der 95-jährige Adolf Frei aus Hemberg erinnert sich an die schwierigen Jahre zwischen 1939 und 1945 Vor über achtzig Jahren brach der Zweite Weltkrieg aus. Am 1. September 1939 drang Deutschland in Polen ein. Das hiess für die Schweizer Bevölkerung: Mobilmachung. Die Landwirtschaft wurde jetzt über viele Jahre hinweg von Frauen, Kindern und älteren Menschen bewältigt. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 02.03.2022, 17.00 Uhr

Frauen, Kinder und alte Männer mussten lernen, Getreide zu ernten. Bild: PD

Die Dreissigerjahre des vergangenen Jahrhunderts waren weltweit geprägt von ausserordentlich schlecht florierender Wirtschaft. Die Armseligkeit nahm zu. Und die Landwirtschaft hatte erst noch schlechte Ertragsjahre zu verkraften. Adolf Frei ging damals in Hemberg zur Schule. «Wir wussten in unserem Alter ja nicht so recht, dass es auch schon bessere Zeiten gegeben hat. Aber die Gespräche der Erwachsenen waren missmutig.»

Das Leben sei schon sehr sparsam verlaufen. Nur einfache und knapp bemessene Nahrung sei auf den Tisch gekommen. Vielerorts habe es tagtäglich dasselbe gegeben. Gar manche Familie sei verarmt und Kinder wurden deshalb verdingt.

Kirchen läuten die Mobilmachung ein

«Wir waren dabei, Emd in die Scheune zu tragen. Da begannen am 1. September 1939 um 13 Uhr die Kirchenglocken ununterbrochen zu läuten», erinnert sich der 95-jährige Adolf Frei. Man habe sich also nicht umsonst schon im Vorfeld dieses Tages Sorgen gemacht und sich vor der eventuellen Mobilmachung gefürchtet.

Adolf Frei verfolgt das Weltgeschehen auch jetzt noch mit viel Interesse. Bild: Ruedi Roth

Der Vater habe trocken gemeint, dass er jetzt die letzten zwei «Burden» Emd doch auch noch auf den Heustock trage. Aber dann müsse er wohl schleunigst abmarschieren. Adolf und sein Bruder hätten Vaters Militär-Kaputt gerollt und gebunden. Gewehr und Helm besass der Vater nicht.

Für zwei Tage musste Nahrung mitgenommen werden. Ein bisschen Geld noch dazu. «Ja, das hat mir der Brunner von der Grundschwendi später erzählt. Genau fünf Franken hätten sie damals zur Verfügung gehabt. Dieses wenige habe man an diesem Tag noch geteilt.»

Frauen und Kinder verrichten Feld- und Stallarbeit

Sie hätten es mit schweigendem Blick verfolgt, wie die Bauern, einer nach dem andern, Richtung Bahnhof Brunnadern marschiert seien. Zu Hause bleiben konnten damals nur die HD’s, die «Hilfsdienstler». Jetzt hiess es für den 13-jährigen Adolf, die acht Kühe zum ersten Mal allein von Hand zu melken. Das sei ganz «ordeli» gegangen, nur ein Erstmelk habe ihm die Aufgabe mit ständigem Treten behindert.

Ab jetzt musste Adolf immer morgens und abends diesen Dienst verrichten. Nachher hiess es jeweils am Morgen sofort in die Schule zu rennen.

«Es kam schon manchmal vor, dass ich zu spät kam. Der Lehrer hatte gar kein Verständnis dafür und bestrafte mich mit gleichgültiger Miene.»

Nur zwei Tage nach dem Einzug aller verfügbaren Soldaten mussten die Bauernhöfe auch ihre Pferde, und wo welche vorhanden waren, Fahrzeuge, abliefern. Jetzt wurde es für die Daheimgebliebenen richtig hart, die Hofarbeit einigermassen genügsam zu verrichten.

Im Mai 1940 erfolgt die zweite Mobilmachung

Neun Monate später, im Mai 1940, kam von der Schweizer Regierung ein wichtiger Befehl. Angesichts der sich zuspitzenden Kriegslage habe man sich zur zweiten Mobilmachung entschlossen. Der Frauenhilfsdienst und die «Hilfsdienstler» mussten jetzt auch ins Militär. Und die Dienstpflicht galt neu bis zum sechzigsten Lebensjahr. Jeder Hof wurde gesetzlich aufgefordert, ein wackeres Quantum Heu für die Militärpferde abzuliefern. Jene Höfe im Talgebiet auch Stroh.

Allen Waldbesitzern wurde befohlen, eine vorgeschriebene Menge an gutem Brennholz abzuliefern. Die Schulen wurden zeitweise geschlossen. Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen erstellte nun einen Anbauplan. Überall mussten jetzt in der Schweiz Nahrungsmittel gepflanzt werden. Auf Fussballfeldern genauso wie an steilen Berghängen. Fast ausnahmslos sei diese Arbeit von älteren Männern, Frauen und Kindern erledigt worden.

Auch an den steilsten Hängen wurde während des Zweiten Weltkriegs Ackerbau betrieben. Bild: PD

Und der Boden war bei weitem nicht überall geeignet, den befohlenen Ackerbau zu betreiben. «Zum Glück waren diese Jahre wettermässig sehr gut und wir konnten recht gute Ernten heimbringen», erzählt Adolf Frei. Aber das Ackern sei schon ungewohnt und streng gewesen.

Das Essen wird rationiert

Zwar konnten die Soldaten ab 1942 manchmal einen längeren Urlaub einziehen. Doch daheim fehlte es an allen Ecken und Enden. Benzin gab es schon lange keines mehr. Und das Essen wurde streng rationiert. Beim Polizisten waren Essensmarken abzuholen. Zwei Kilo Fleisch, Wurstwaren mitgerechnet, pro Person, musste für einen Monat reichen. Doch dies stand sowieso fast nirgends mehr auf dem Speiseplan.

225 Gramm galten als bestimmte Tagesration beim Brot. Sogenannte Schwerarbeiter erhielten ein wenig mehr. Dienstag und Freitag wurden vom Bund als «Fleischlose Tage» befohlen. Die Schweiz erwartete einen Einmarsch Deutschlands und sah sich vor.

«Sämtliche Brücken wurden vorsorglich mit Sprengstoff geladen. Hölzerne sollten im Notfall sofort angezündet werden.»

Bei der bewachten Brücke in der Schwandsbrugg sei dann eines Nachts tatsächlich auch ein Schweizer angeschossen worden, weil er die Halt-Befehle des Wächters nicht befolgt hatte.

Das Land war jetzt sehr angespannt und sein öffentliches Leben lahmgelegt. Ab Frühling 1943 seien Nacht für Nacht die schweren Bomber der Amerikaner und Engländer über die Schweiz geflogen. Richtung Osten und nach zwei Stunden wieder zurück. Totale Verdunkelung war angesagt.

Ein Warmluftballon auf dem Bauernhof

Es geschah an einem Sonntag im Februar 1942. Um die Wetteraussichten für einige Tage zu berechnen, wurden von der Deutschen Armee jeweils Warmluftballone in die Atmosphäre entsendet. Um sie wieder zurückzuholen, waren die Ballone mit einem langen Seil am Boden befestigt.

Adolf Freis Mutter und Bruder Hans beim Kartoffeln setzen. Bild: PD

Einmal riss sich einer dieser Wetterpropheten los und wurde vom Wind in die Ostschweiz getrieben. Auf dem Hof Tellerswies in Hemberg geriet der Ballon fast an den Boden. Die Erwachsenen waren zu dieser Zeit im Sonntagsgottesdienst. Also hatten die Kinder freie Bahn, dieses 20 Meter hohe Ungetüm einzufangen.

Eine ganze Gruppe Kinder machte sich auf die Verfolgung. Und tatsächlich erhaschte man das Seil des Ballons. Voller Stolz wurde dieser in der Nähe des Restaurants Alpenrose am Zaun festgebunden. Und jetzt?

Eine tragische Idee

Da erinnerte sich einer der Schüler an die Worte eines Lehrers. Warmluft bringe den Ballon zum Steigen. Man könnte dann vielleicht… Ein Spritkocher wurde geholt. Kaum in Betrieb gebracht, liess dieser den Ballon stetig wachsen. Weit über das Gebäude der «Alpenrose» ragte er. Wie staunten die Kinder.

Und sie freuten sich an ihrem grossen Abenteuer. Da geschah das Furchtbare. Ein lauter Knall und der Ballon wurde in tausend glühende Fetzen zerrissen. Ein erschütterndes Geschrei begann. Der heisse Regen verbrannte die Haut der Kinder am ganzen Körper. Zum Glück stand ein voller Wassertrog in der Nähe. So konnte das Schlimmste verhindert werden.

«Bei diesen Kindern waren die Brandnarben noch jahrelang gut ersichtlich.»

Sechs harte Jahre

Die Mobilmachung und die Kriegsjahre hätten ihn geprägt. «Nein, es lief vieles nicht optimal. Aber man lernte einzuteilen. Und an fast allen anderen Orten der Welt war die Lage ja noch viel ernster.» Adolf Frei erinnert sich gut. Noch lange könnte er erzählen. Von jenen Familien, welche verarmten. Von jenen Menschen, welche den Weg nicht fanden.

Vom amerikanischen Militärflieger, welchen er am Himmel explodieren sah. Das Flugzeug sei in den Gräppelensee gestürzt. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz gerettet und sei mit dem Fallschirm zuhinterst im Neckertal gelandet. Er erinnert sich auch noch gut an die 80 jüdischen Frauen, welche eine Zeitlang im Hemberger Gasthaus Sternen interniert gewesen seien.

«Selten hörte man die Kirchenglocken lieber als am 10. Mai 1945. An diesem Tag war der Zweite Weltkrieg zu Ende.»

Adolf Frei möchte aber betont haben, dass es schon damals ein Glück gewesen sei, ein Schweizer zu sein.

