TCS-Regionalgruppe Toggenburg tagte

Mobilität Besondere Umstände prägen die 89. Hauptversammlung der TCS-Regionalgruppe Toggenburg in Mosnang – das sind die Gründe Die TCS-Regionalgruppe Toggenburg zählt 3585 Mitglieder. 56 von ihnen trafen sich zur physisch durchgeführten Hauptversammlung in Mosnang. 13.08.2021, 13.42 Uhr

Urs Stillhard, Präsident Touring-Club Regionalgruppe Toggenburg. Bild: PD

«Statt von einem Graben zwischen Stadt und Land zu sprechen, orientieren wir uns besser an der Mobilität als verbindendes Element», sagte Urs Stillhard, der Präsident der Touring-Club-Regionalgruppe Toggenburg.

Stadt und Land würden einander ergänzen und brauchen. In Winterthur wohnen, im Toggenburg wandern und skifahren; im Toggenburg wohnen, an der Universität Zürich studieren – diese zwei Beispiele nannte er in seinen einleitenden Ausführungen an der 89. Hauptversammlung.

Das Toggenburg profitiert von privaten Investitionen

Das Toggenburg profitiere aktuell von öffentlichen und privaten Investitionen. Trotzdem gebe es da und dort Unzufriedenheit: «Manche fühlen sich von den Städten und den Agglomerationen dominiert.» Deshalb sei der Mobilität weiter eine hohe Priorität einzuräumen, und da nehme der TCS eine zentrale Rolle ein. Urs Stillhard sagte:

«Wir beteiligen uns an einer Projektstudie der ZHAW»

Unter der Führung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften soll die aktuelle und die zukünftige Mobilität des Toggenburgs thematisiert werden. Das «Land» dürfe nicht abgehängt werden, sondern sei mitzunehmen.

«Wir freuen uns, dass es klappt»

56 Stimmberechtigte und zahlreiche Gäste nahmen an der HV vom Donnerstag teil, unter ihnen Christoph Kauz, der Geschäftsführer des Fördervereins «Energietal Toggenburg». Dass Urs Stillhard von besonderen Umständen sprach, hatte mehrere Gründe. Der HV-Termin im Sommer sei aussergewöhnlich. «Der Vorstand wollte die Versammlung unbedingt physisch durchführen – nun freut es uns, dass es mit Verspätung klappt.»

Erstmals seit 2008 fand die Hauptversammlung nicht im Thurpark in Wattwil statt, sondern in den neuen Räumlichkeiten der «Krone» Mosnang. Und für Marcel Aebischer, seit dem Herbst Sektionspräsident des TCS SG-AI, sowie Thomas Pfister, neuer Geschäftsführer, war die HV des TCS Toggenburg die erste, die sie besuchen konnten.

Die übrigen Regionalgruppen hatten ihre Versammlungen im Frühling auf schriftlichem Weg durchgeführt. Per 30. Juni 2021 hatte der Touring-Club Toggenburg 3585 Mitglieder. Im Jahre 2020 konnten 221 Neueintritte verzeichnet werden. (pd)