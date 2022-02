Trottoir und Fussweg für mehr Sicherheit der Wildhauser Kinder

Mitwirkung Trottoir und neuer Fussweg sollen die Sicherheit der Schulkinder in Wildhaus erhöhen Wildhaus-Alt St.Johann will unter dem Titel «Schulwegsicherheit» ein Trottoir entlang der Munzenrietstrasse bauen. Das Nadelöhr rund ums Zwinglihus soll mit einem neuen Fussweg entschärft werden. Die Projekte werden derzeit diskutiert. Sabine Camedda 22.02.2022, 12.00 Uhr

Gerade im Winter kann ein Trottoir auf der linken Seite der Munzenrietstrasse die Sicherheit der Fussgänger verbessern. Bild: Sabine Camedda

Der Schulweg ist für einige Kindergärtler und Schulkinder in Wildhaus abenteuerlich. Viermal am Tag müssen sie entlang der Munzenrietstrasse laufen, nicht geschützt durch ein Trottoir oder ein besonders markierter Fussgängerbereich. Gerade in den Wintermonaten ist die Strasse viel befahren, denn die Tagesgäste gelangen auf diesem Weg zu den grossen Parkplätzen der Bergbahn und zum Curlingzentrum.