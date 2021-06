Mitwirkung der Bevölkerung - Musterstrecken sollen die Optik der Thurufer-Sanierung in Wattwil aufzeigen

Musterstrecken sollen die Optik der Thurufer-Sanierung in Wattwil aufzeigen

Ab Mitte Juni 2021 werden an der Thur in Wattwil zwei Musterstrecken für die geplante Ufersanierung erstellt. Dadurch kann sich die Bevölkerung ein konkretes Bild der Thursanierung machen und ihre Meinung zur Ufergestaltung in die Planung einbringen.