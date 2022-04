Mitfahrbänkli werden zwischen Nesslau-Laad-Stein getestet

Mitfahrgelegenheit Gemeinde Nesslau testet Mitfahrbänkli auf einer Strecke durch abgelegene Siedlungen Ab dem 23. April wird die Strecke zwischen Nesslau, der Laad und Stein mit Mitfahrbänkli ausgestattet. Wer auf ihnen Platz nimmt, der signalisiert, dass er ins Tal mitfahren will. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 13.04.2022, 18.00 Uhr

Die Mitfahrbänkli, die ab dem 22. April auf der Strecke Nesslau–Laad–Stein aufgestellt sind, werden in einem Toggenburger Betrieb hergestellt. Bild: PD

Die Frage, wie die «letzte Meile» in der Gemeinde Nesslau erschlossen werden soll, treibt die Verantwortlichen schon länger um. «Mit Bahn und Postauto sind die Hauptachsen gut versorgt. Wer aber ohne Auto in die Laad, nach Lutenwil oder Büel will, muss sich entweder privat organisieren oder zu Fuss gehen», bringt Gemeindepräsident Kilian Looser die Situation auf den Punkt.

In Zusammenarbeit mit Energietal Toggenburg entsteht deshalb zwischen der Firma Altherr und Stein auf der Strasse über Laad und Dergeten eine Teststrecke mit sogenannten Mitfahrbänkli.

Auf dem Bänkli warten meistens Bekannte

Die Idee dazu: Wer sich auf eines dieser Bänkli setzt, möchte mitgenommen werden und signalisiert so den vorbeifahrenden Autos, dass sie eine Fahrgelegenheit suchen. «Also sozusagen die moderne Form von Autostopp», wie es von Seiten der Initianten heisst.

«Jeder Autofahrer und jede Autofahrerin kann entscheiden, ob er oder sie anhalten will.»

Meist würden sich die Leute der Aussenquartiere kennen und die Mitfahrgelegenheit werde sicher gerne angeboten, sind die Verantwortlichen überzeugt. «Die Bänkli sind ein klares Signal, denn heute sind oft Menschen zu Fuss unterwegs, die sich einfach bewegen und nicht mitfahren wollen», erklärt der Gemeindepräsident.

In der Laader Au, dort wo sich die Strasse Richtung Nesslau und Stein trennt, wird eines der Mitfahrbänkli aufgestellt werden. Bild: Sabine Camedda

Erfolg in mehreren Gemeinden

Eine Recherche im Internet zeigt, dass die Idee bereits an verschiedenen Orten umgesetzt wurde. So ist von Masein im Kanton Graubünden zu lesen, dass die beiden Bänkli für die Fahrt Richtung Thusis rege genutzt werden. Auch in Blauen, Baselland, besteht die Mitfahrgelegenheit, das Gleiche gilt für Leuggen im Kanton Aargau. Zudem haben Jugendliche im st.gallischen Berg das Aufstellen von Mitfahrbänkli angeregt.

Patrizia Egloff, Präsidentin von Energietal Toggenburg. Bild: Sabine Camedda

Für Patrizia Egloff, Präsidentin von Energietal Toggenburg, ist wichtig, dass rund um den Testbetrieb klare Informationen vorhanden sind. «Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener mitgenommen werden, dies werden wir den Eltern entlang der Strecke in einem separaten Brief mitteilen», betont Patrizia Egloff. Bezüglich Entschädigung an die Autofahrer ist zu hören, dass die Mitfahrt eigentlich kostenlos ist, wer aber freiwillig einen Obolus entrichten wolle, dürfe dies tun.

Eröffnungsanlass am 23. April

Die Mitfahrbänkli auf der Teststrecke werden am 22. April aufgestellt. Einen Tag später, am Samstag, findet der Eröffnungsanlass mit umfassenden Informationen statt.

Gemeindepräsident Kilian Looser. Bild: PD

«Bei jedem Bänkli können die Spielregeln gelesen werden, es bietet sich die Gelegenheit zum Mitfahren und sozusagen als Tüpfelchen auf dem i gibt es einen Gutschein, um im Buurebeizli Dergeten einen Kaffee mit Dessert zu geniessen», freut sich der Gemeindepräsident. Und Patrizia Egloff doppelt nach:

«Sofern sich die Teststrecke bewährt und die Idee von Einheimischen und Gästen angenommen wird, werden wir die Realisierung weiterer Angebote ins Auge fassen.»

Sicher lasse sich diese umweltfreundliche Mitfahrgelegenheit auch in anderen Gemeinden des Toggenburgs, aber auch für weitere Aussenquartiere in Nesslau umsetzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen