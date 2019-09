Mehr als 550 Tiere wurden am Freitag an der Viehschau der Gemeinde Hemberg in Bächli aufgeführt und bewertet.

Mit Freude an der Viehschau Tradition erleben – Muesli ist neue «Miss Hemberg» Mehr als 550 Tiere wurden am Freitag an der Viehschau der Gemeinde Hemberg in Bächli aufgeführt und bewertet. Urs Nobel

Familie Rechsteiner mit Muesli, der neuen «Miss Hemberg». Links im Bild die Vizesiegerin Ella, aus dem gleichen Stall. (Bild: Urs Nobel)

Vor einem fantastischen Hintergrund mit Blick auf Hemberg und das Neckertal stellten sich 556 Kühe den Richtern. Wetter und Temperaturen präsentierten sich ideal, die Stimmung bei den Viehbesitzern und den zahlreichen Zuschauern war hervorragend. Als «Miss Hemberg» liess sich Muesli aus dem Stall von Walter Rechsteiner, Bächli, feiern. Die Familie feierte gleich einen Doppelsieg. Ella wurde «Vize-Miss Hemberg».

20 Landwirte, davon deren 13 mit Senntum aufgefahren, liessen ihre Tiere von den Richtern Sepp Raess, Häggenschwil, Hans Kuratli, Nesslau, Roman Schirmer aus Goldingen, Marco Wildhaber, Flums, sowie dem Jungvieh-Experten Markus Tischhauser bewerten. Die Entscheidungen wurden in den Kategorien Rinderchampion, schönste Erstmelk-Kuh, schön Euter (ältere), schön Euter (jüngere), Fitnessstar und höchste Lebensleistung gefällt. Aus all besagten Abteilungen wurde die «Miss Hemberg» erkoren.

Eineinhalb Stunden Marsch bis zum Viehschauplatz

Die Viehschau Hemberg startete gegen 9 Uhr morgens und endete kurz nach 15 Uhr. Johannes Näf hatte mit seinen Tieren 7,5 Kilometer bis zum Schauplatz zu gehen und benötigte dafür 1,5 Stunden. Er nehme diesen Aufwand aber stets gerne in Kauf. «Zum einen ist es eine Tradition, dann aber auch die Freude an einem Wettkampf. Schön in Hemberg ist, dass es zwar immer einige Favoriten gibt, wir aber über eine schöne Breite verfügen, die mit ihren Kühen in einer jeweiligen Abteilung Siegeschancen haben.»

Die Tagesform sei oft entscheidend und oft auch ein Momententscheid, der anderntags anders lauten könnte. Richterentscheide werden gemäss Johannes Näf stets akzeptiert, auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist. Und Neid untereinander gebe es sowieso nicht. «Wenn doch einmal, trinken wir nachher gemeinsam ein Bier und dann ist alles schnell wieder in Ordnung.»

Die Gewinnerinnen der einzelnen Kategorien

Miss Hemberg

Miss: Muesli, Walter Rechsteiner, Bächli

Vize Miss: Ella, Walter Rechsteiner

Ehrenerwähnte: Judy, Johannes Näf, Hemberg

Wanderpreis Erstmelkkühe

Muesli, Walter Rechsteiner Blueemli, Walter Rechsteiner Denis, Hansueli Rechsteiner, Bächli

Rinderchampion

Indira, Stefan Kunz, Hemberg Grazia, Hansueli Roth, Hemberg Julia, Hansueli Rechsteiner

Höchste Lebensleistung

Merla, Hansueli Roth, Hemberg

Fitness-Star

Thea, Michael Roth, Bächli

Schöneuter (ältere)

Prisma, Michael Roth Iris, Christian Frei, Hemberg Carola, Ruedi und Christof Baumann, Bächli

Schöneuter (jüngere)