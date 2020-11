Mit der Hälterei unterstützt der Mensch die Natur Die Bachforellen in den Toggenburger Flüssen pflanzen sich im Herbst weiter. Der Laich ist aber Gefahren ausgesetzt. Um den Bestand zu sichern, hilft der Mensch mit. Sabine Camedda 24.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hälteranlage am Fähweiher in Brunnadern erstreckt sich über den Kanal, der mehrfach unterteilt ist. Die Abdeckung erfolgt, um die Bachforellen vor Sonnenlicht zu schützen. Bild: Sabine Camedda (Brunnadern, 19. November 2020)

Die Laichzeit der Forellen erstreckt sich von etwa Mitte November bis Mitte Dezember. In dieser Zeit kann in Fliessgewässern, beispielsweise in der Thur und im Necker, beobachtet werden, wie weibliche Bachforellen, sogenannte Rogner, mit der Schwanzflosse eine Mulde ins steinige Bachbett graben. In diese sogenannte Laichgrube legt sie ihre Eier ab.

Just während der Eiablage gesellt sich ein Milchner, ein männliches Tier, dazu und befruchtet die Eier. Nach der Befruchtung deckt die weibliche Bachforelle die Grube zu. Die Entwicklungszeit der kleinen Fische richtet sich nach der Wassertemperatur und dauert mehrere Monate.

Die kleinen Fischeier sind in der Laichgrube zwar geschützt, dennoch sind sie vielen Gefahren ausgesetzt. Gibt es in dieser Zeit ein Hochwasser, das viel Geschiebe mit sich führt, wird der Laich in den Steinen der Laichgrube zerquetscht. Fischfressende Vögel und grössere Bachforellen fressen Fischeier, die ungeschützt ausserhalb der Laichgrube zu finden sind.

Die Fortpflanzung in der Natur unterstützen

Um die Fortpflanzung in der Natur zu unterstützen, nutzen die Menschen sogenannte Hälteranlagen. Der Fischereiverein Thur unterhält eine solche für Thurforellen in der Mühlau in Bazenheid. Der Fischereiverein Neckertal nutzt den Fähweiher in Brunnadern als Lebensraum für die Elterntiere der neckerstämmigen Bachforelle.

Die beim Streifen in der Hälteranlage gewonnenen und befruchteten Fischeier werden im kantonalen Fischereizentrum in Steinach ausgebrütet und im kommenden Frühjahr ins jeweilige Wassersystem Thur oder Necker eingesetzt.