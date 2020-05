Mit dem Töff Richtung Schwägalp gerast: Führerschein weg Weil sie viel zu schnell unterwegs waren, mussten zwei Töfffahrer am Dienstag ihren Ausweis abgeben. 21.05.2020, 09.36 Uhr

Zwei Töfffahrer waren viel zu schnell unterwegs. Symbolbild: Kapo

(kapo/rus) Am Dienstag hat die Kantonspolizei St.Gallen an der Schwägalpstrasse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dabei erwischten sie einen 28-jährigen und einen 37-jährigen Töfffahrer, die beide mit 120 statt der erlaubten 80 Stundenkilometer unterwegs waren. Die beiden mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben.