Toggenburger Messe nach Coronapause wieder startklar

Messe «Ob’s wieder ein Besucherrekord gibt, werden wir sehen»: Toggenburger Messe und Wirtschaftsforum finden 2023 nach vier Jahren Pause wieder statt Im Mai finden das Wirtschaftsforum Toggenburg und die Toggenburger Messe nach coronabedingter Pause wieder statt. Beim Wirtschaftsforum gab es inzwischen drei Wechsel im Vorstand. Zudem wird OK-Präsident Walter Schlegel seine erste Toggenburger Messe durchführen. Alain Rutishauser 09.12.2022, 18.00 Uhr

Neuer Vorstand, neues Design: Das Wirtschaftsforum Toggenburg wird seit diesem Jahr von Matthias Hüberli (links) präsidiert. Bild: PD

Treue Teilnehmende des Wirtschaftsforums Toggenburg mussten sich lange gedulden. Das sonst jährlich durchgeführte Forum fand zuletzt am 9. Mai 2019 statt. Die Jahre dazwischen wurde der Anlass unter anderem coronabedingt abgesagt. Nun findet am 11. Mai 2023 die 23. Ausgabe statt – parallel zur dreitägigen Toggenburger Messe, die ebenfalls im Mai stattfindet. Beide Anlässe werden in der Markthalle in Wattwil durchgeführt.

Zu aller erst bestätigt Simon Walther, verantwortlich für die Kommunikation, dass das Wirtschaftsforum nun wieder jährlich stattfinden werde. Die kommende Ausgabe «Wft23» wird sich rund um das Thema «Alles im Fluss» drehen. Walther klärt auf:

«Wir leben in rasanten Zeiten. Die Herausforderungen für Unternehmerinnen und Unternehmer verändern sich stetig, alles ist im Fluss. So entstand das Thema.»

Matthias Hüberli ist seit diesem Jahr Präsident des Wirtschaftsforums Toggenburg. Bild: Urs Hemm

Corona, die Digitalisierung, der Fachkräftemangel sowie Unsicherheiten in der Versorgungslage seien nur einige Einflüsse, die Unternehmen und Organisationen geschickt umschiffen müssen.

Im Fluss ist auch der Vorstand, der in den vergangenen drei Jahren drei Wechsel verzeichnete, allen voran wird der Vorstand neu vom Wattwiler Rechtsanwalt Matthias Hüberli präsidiert. «Ich möchte einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung und Vernetzung im Toggenburg leisten», sagt er auf Anfrage.

International gefragte Referenten und eine Überraschung

Am Wirtschaftsforum werden vier Referentinnen und Referenten ihre Erfahrungen mit dem Publikum teilen, darunter die St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher oder ETH-Professor Jan-Egbert Sturm.

Und Simon Walther sagt:

«Wir sind besonders stolz, dass Peter Brandl, einer der meistgebuchten Speaker Europas, das Toggenburg besucht.»

Er fügt aber an, dass jeder der Referenten ein Experte in seinem jeweiligen Themengebiet sei, insofern freue er sich auf jeden der vier Vorträge. Zudem warte ein Überraschungsgast auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bis kommenden Mai gehe es nun noch um den Feinschliff, zum Beispiel um die genaue Planung sowie den Ablauf des Forums. «Diese Detailarbeiten sind zeitintensiv, aber für einen erfolgreichen Event wichtig. Genauso wichtig sind weitere Sponsoren», sagt Simon Walther. Das Wirtschaftsforum sei auf zusätzlichen Support angewiesen. Bis jetzt wird das «Wft23» von Raiffeisen, der Mobiliar oder der Universität St.Gallen unterstützt. Walther fügt an: «Das Wirtschaftsforum muss keinen Gewinn erzielen – muss aber garantiert kostendeckend sein.»

Die Toggenburger Messe 2019 fand vom 10. bis 12. Mai 2019 statt. Bild: Ruben Schönenberger

Im Mai gilt es ernst für den neuen OK-Präsidenten

Um den Feinschliff geht es auch bei der Toggenburger Messe, die am Wochenende des 12. bis 14. Mai stattfindet. «Wir haben bis Ende November einen guten Anmeldestand und viele Anfragen, die sich hoffentlich noch vor Jahresende konkretisieren», sagt OK-Präsident Walter Schlegel. Ein wichtiger Termin sei der Anmeldeschluss für interessierte Aussteller und Partner Mitte Januar 2023. Voraussichtlich wird es, wie an der vergangenen Ausgabe 2019, rund 180 Ausstellende geben. Schlegel fügt aber an:

Walter Schlegel, OK-Präsident der Toggenburger Messe. Bild: Urs Hemm

«Mein persönlich wichtigster Termin wird die Messeeröffnung sein. Nervös bin ich noch nicht, aber es wird sicher ein spezieller Moment sein.»

Nachdem die TOM dieses Jahr abgesagt wurde, habe man die Messe nicht neu erfinden wollen, sondern auf das bewährte Konzept gesetzt. Schlegel, der im Juli 2021 das Amt des Präsidenten übernommen hat, sagt: «Dass die Messe verschoben werden musste, war kein optimaler Einstand, aber gab mir und dem OK etwas mehr Vorbereitungszeit.»

Mittlerweile sei man ein eingespieltes Team, alle Partner seien erneut an Bord und man sei zuversichtlich, dass die kommende Messe im gewohnten Rahmen stattfinden könne. 2019 wurde mit 15'900 Eintritten ein neuer Besucherrekord verzeichnet, schon die Ausgabe davor im Jahr 2016 hatte mit 15'200 Eintritten einen Rekord gebrochen. Geht der Trend im kommenden Mai weiter? Walter Schlegel sagt:

«Wir sind optimistisch, dass das Bedürfnis nach einer Publikumsmesse gross ist. Ob’s wieder ein Besucherrekord gibt, werden wir sehen.»

Die Toggenburger Messe wird in der Markthalle in Wattwil stattfinden. Bild: Sabine Camedda