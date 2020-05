Mehr Aufmerksamkeit für den Beruf: Neckertaler Bauernfamilie geht ins Netz Familie Gmünder vertritt das Toggenburg als Online-Botschafter des Bauernverband. Sascha Erni 10.05.2020, 17.00 Uhr

Agnes und Albert Gmünder aus Necker und ihre sechs Kinder berichten auf Instagram von ihrem Alltag. Bild: PD

Unter dem Motto «Jeder Landwirt ein Botschafter» möchte der Schweizer Bauernverband SBV seine Mitglieder zu Social-Media-Experten machen.

Zwanzig Bauernfamilien aus der halben Schweiz zeigen übers Jahr verteilt Bilder ihrer Arbeit auf Instagram, der Verband erhofft sich davon neben der Aufmerksamkeit auch Aufklärung zu aktuellen landwirtschaftlichen Themen. Fürs Toggenburg geht die Neckertaler Familie Gmünder ins Netz. «Aus einer ersten Runde sind 16 Betriebe wieder mit dabei, zwei haben sich selbst bei uns beworben, unter anderem auch die Familie Gmünder», berichtet Jasmin Vultier vom SBV auf Anfrage.

Alle Familien sollen ihre Bilder und Geschichten auf demselben Instagram-Kanal veröffentlichen: @schweizer.bauern. Um einen einheitlichen Auftritt zu gewährleisten, schulte der Verband die Teilnehmenden. «Mit ganz praktischen Tipps», so Jasmin Vultier.

Alpwirtschaft als Motiv für das Instagram-Projekt

Sie sei bisher im Internet gar nicht aktiv gewesen, erzählt Agnes Gmünder. Aber es sei eine gute Sache und würde ein grosses Publikum ansprechen. Gmünder lernte Jasmin Vultier an einem Vortrag für den Bauernverein Toggenburg kennen, als diese nach Bauernfamilien für das Instagram-Projekt suchte, hätte sie spontan zugesagt. «Da dachte ich mir, das wäre doch etwas, wir haben ja eine Alpwirtschaft.» Bereits jetzt führt ihr Hof das Instagram-Konto @hofgmuender.

An mindestens zwei Tagen werden die Gmünders nun auch das Konto des SBV übernehmen. Falls das Wetter mitspielt, will die achtköpfige Familie am 4. Juni ihre Alpfahrt dokumentieren, ein weiterer Aktionstag ist für den 9. Juli geplant. «Dann zeigen wir wahrscheinlich, welche Arbeiten wir Frauen so erledigen», sagt Agnes Gmünder.