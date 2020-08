Mehr als 200 Kilometer für die Geige: Eine 17-jährige Wattwilerin erlernt in Deutschland den Beruf der Geigenbauerin Raffaella Helena Venturini aus Wattwil wird ab diesem September in die Lehre als Geigenbauerin in Mittenwald Deutschland starten. Sie erzählt von ihrem komplizierten Weg rund um die Findung ihres Traumberufes. Natascha Gmür 11.08.2020, 05.00 Uhr

Raffaella Helena Venturini zeichnet oft, wenn sie gestresst ist. In ihrer Umgebung, beispielsweise beim Zugfahren mit Kopfhörern, beobachtet sie genau, was passiert. Je nach Laune und oft mit Gouache, zeichnet die junge Frau allerlei naturalistische oder abstrakte Motive.

So gewann sie mit ihrem Gemälde im Juli am Raiffeisen-Jugendwettbewerb den dritten Preis. Darauf hin ist die Zeitung auf ihre aussergewöhnliche Berufswahl aufmerksam geworden.

Nach Gestalterischem Vorkurs in die Berufswelt

Ihren Prozess rund um die Findung des Traumberufes beschreibt Raffaella Helena Venturini als kompliziert. Nach der Oberstufenzeit besuchte sie den Gestalterischen Vorkurs in St.Gallen. Das Jahr, welches ihr sehr gut gefiel, beschreibt Venturini als Kunsttherapie. Während dieser Zeit schnupperte sie in verschiedenste Berufe, auf der Suche nach einer passenden Ausbildung. Sie erhielt eine Lehrstelle als Bekleidungsgestalterin im Couture-Lehratelier in St.Gallen. Da ihr der Beruf nach einigen Monaten nicht richtig gefiel, brach sie die Lehre im Winter ab.

Sie sei ein Mensch, der gerne vorausplant, weshalb sie im Vorfeld sicherheitshalber die FMS-Aufnahmeprüfung erfolgreich absolviert hat. Obwohl Raffaella Helena Venturini weitere Lehrstellenangebote erhielt, wollte sie sich nicht festlegen, da sie von keinem Beruf so richtig fasziniert war. Sie sagt:

«Ich wollte schon als ich klein war Geigenbauerin lernen, jedoch hiess es, dass es keine Lehrstellen gibt.»

Obschon sie sich dessen bewusst war, fragte sie bei verschiedenen Geigenbauern an, von welchen immer ein ähnliches Feedback zurück kam. Lehrlinge werden nicht im Betrieb ausgebildet, sondern in einer Schule für Musikinstrumentenbau.

Schnupperlehre in Wattwil

Beim Geigenbauer Leonhard Pavoni in Wattwil durfte Raffaella Helena Venturini eine Schnupperlehre absolvieren. Danach erhielt sie die Möglichkeit, ein bis zwei Tage die Woche in den Betrieb zu kommen. So konnte sie diese lehrreiche Zeit für ihre Bewerbung an der Musikinstrumentenbauschule in Mittenwald als eine Art Praktikum deklarieren. Beim Schnuppern im Beruf des Geigenbauers habe es «klick» gemacht, erzählt Raffaella Helena Venturini und sagt erfreut:

«Endlich habe ich etwas gefunden, das mich wirklich anspricht.»

Um den Beruf erlernen zu können, werden zwei Jahre Instrumentalunterricht vorausgesetzt. Raffaella Helena Venturini spielt seit mehr als sieben Jahren Geige.

Mittenwald in Deutschland als Ausbildungsort

Der malerische Geigenbau- und Luftkurort Mittenwald in Oberbayern liegt nahe der Grenze zu Österreich. Der Ort ist vom Geigenbau historisch geprägt und die Musikinstrumentenbauschule zählt über 150 Jahre Schulgeschichte.

Viele der Schülerinnen und Schüler wohnen zusammen in Wohngemeinschaften. Raffaella Helena Venturini war bereits vor Ort und hat eine passende WG gefunden. Die Schule bietet eine dreijährige Vollzeitausbildung für Geigenbauer, Zupfinstrumentenbauer, Metall- und Holzblasinstrumentenbauer an.

Wochenende in Mittenwald

Von Wattwil aus beträgt die Fahrzeit mit dem Auto je nach Verkehrslage und Pausen zwischen drei und viereinhalb Stunden. Mit dem ÖV müssen natürlich die Verbindungen berücksichtigt werden, weswegen Raffaella Helena Venturini ihre Wochenenden wohl mehrheitlich in Mittenwald verbringen wird. Das sei jedoch kein Problem, meint die junge Frau, denn die meisten Schülerinnen und Schüler würden ihre Wochenenden und manchmal sogar die Schulferien in Mittenwald verbringen.

In der Schweiz gäbe es eine Geigenbauschule in Brienz, jedoch haben die Aufnahmeprüfungen dazu bereits im September stattgefunden, als Raffaella Helena Venturini gerade ihre Lehre als Bekleidungsgestalterin begonnen hatte.

Keine Schulkosten

Ausserdem ist die Musikinstrumentenbauschule in Mittenwald im Gegensatz zur Geigenbauschule in Brienz eine staatliche Schule, weswegen abgesehen von den Materialkosten keine Schulkosten anfallen. In der Schule ist man meist morgens in der Werkstatt und erlernt praktische Arbeiten. Einige Geigen, welche die Schülerinnen und Schüler bauen, werden vermietet.

Am Nachmittag findet der Theorieteil statt. Es gibt an der Schule ein Orchester, sowie Einzelunterricht. Die Musiktheorie habe Venturini, bis sie wusste, dass es beim Aufnahmeverfahren geprüft wird, nicht wirklich beherrscht. Sie spielte bislang nach Gehör und lernte so die Stücke auswendig.

Bessere Chancen dank Praktikum

Am vierten April hätte die Aufnahmeprüfung in Mittenwald stattfinden sollen, welche aufgrund von Covid19 verschoben wurde. Schlussendlich wurde die Prüfung abgesagt und über die Aufnahme an die Schule wurde nur durch die eingereichte Bewerbungsmappe entschieden. An der Aufnahmeprüfung vor Ort hätten die handwerklichen Fähigkeiten geprüft werden sollen, was den grössten Teil der Prüfung ausmacht. «Deswegen glaube ich, dass das Praktikum mir sehr geholfen hat» , sagt Raffaella Helena Venturini.

Die Mitarbeiterin von Geigenbauer Leonhard Pavoni, Tamira Leroux besuchte ebenfalls die Schule in Mittenwald und schrieb für Venturini ein Arbeitszeugnis, welches sie der Bewerbungsmappe beilegte.

Aufnahmeprüfung bestanden

Dass die Aufnahmeprüfung abgesagt, und deshalb nur aufgrund der Mappe entschieden wird, wurde von der Schule nicht kommuniziert. Stattdessen sei plötzlich eine E-Mail mit der Gratulation dazu, dass Raffaella Helena Venturini die Prüfung bestanden habe, im Postfach gewesen. Venturini wusste nicht, wie sie reagieren sollte und meint: «Ich dachte, es handle sich um einen Fehler.» Erst als sie realisierte, dass sie tatsächlich aufgenommen wurde, konnte sie sich richtig darüber freuen.

Zwar sei sie weit weg von zu Hause, jedoch kenne sie von den WG-Besichtigungen bereits einige Leute in Mittenwald. In den Ferien komme sie zurück und werde ihre Freunde in der Schweiz wiedersehen können. Einige haben ihr bereits jetzt versprochen, sie in Mittenwald besuchen zu kommen.