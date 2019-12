«Medizinische Unterversorgung, ein massiver Arbeitsplatzabbau und ein herber Attraktivitätsverlust» – Wattwiler Gemeinderat kritisiert Spitalpläne der Regierung Die Strategie der Regierung verdiene diesen Namen nicht, schreibt der Wattwiler Gemeinderat in einer Medienmitteilung zu seiner Vernehmlassungsantwort. Er fordert darin auch die Auflösung der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Ruben Schönenberger 20.12.2019, 12.40 Uhr

Der Wattwiler Gemeinderat kritisiert die Pläne der Regierung in der St.Galler Spitalpolitik deutlich. Bild: Mareycke Frehner

Bis heute Freitag können Interessierte Stellungnahmen zu den Spitalplänen der St.Galler Regierung eingeben. Der Wattwiler Gemeinderat hat das auch getan und lässt kein gutes Haar an den Absichten der Regierung. Die Vorlage sei nicht akzeptierbar, das Modell als untauglich zurückzuweisen. Die strategische Ausrichtung fehle gänzlich.

Der Gemeinderat Wattwil anerkenne, dass eine Weiterentwicklung der St.Galler Spitallandschaft nötig sei. Organisatorische und finanzielle Reformen seien zweifelsohne angesagt. Der Gemeinderat kommt dabei jedoch «zu fundamental anderen Schlüssen als die Regierung», wie er schreibt. «Die so genannte Strategie verdient diesen Namen nicht.»

Alternativvorschläge wurden vom Tisch gewischt

Eine langfristig funktionierende Strategie würde voraussetzen, dass mit offenem Visier alle denkbaren Zukunftsszenarien berücksichtigt würden. Der Vernehmlassungsvorlage fehle jegliche Offenheit. Sie sei offenkundig mit dem Grobkonzept des Verwaltungsrates und mit Denkverboten unterlegt, die keine Optionen ausserhalb der Vorstellungen des VR zugelassen hätten. Alternativvorschläge seien vom Tisch gewischt worden.

Dass die Regierung das Kantonsspital als Schwerpunkt- und Zentrumsspital der hochspezialisierten Medizin stärken wolle, sei für den Gemeinderat zwar nachvollziehbar. Der Vorschlag sei jedoch weder gesundheitspolitisch noch betriebs- und volkswirtschaftlich sinnvoll, zumal die Überversorgung auf der Achse Rorschach-Wil bestehen bleibe und gar noch ausgebaut werden solle. Damit spricht der Gemeinderat die 170 Millionen Franken an, die in Wil noch investiert werden sollen, während in Wattwil bereits getätigte Investitionen von 60 Millionen Franken vernichtet würden.

«Der Gemeinderat Wattwil fordert, dass von weiteren Investitionen abzusehen ist und der Standort Wil der Führung des Kantonsspitals zu unterstellen ist.»

Für Wattwil sei das Modell «Integrierte Gesundheitsversorgung Toggenburg» mit eigenständiger Trägerschaft zu vertiefen und weiterzuverfolgen. Wenn die Regierung der SRFT den Wattwiler Neubau schenke, könnte sie das auch einer eigenständigen Trägerschaft tun, sagt Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner.

«Nicht zuletzt auch mit Blick darauf, dass die Liegenschaft bei der Umwandlung vom Gemeindespital in ein Spital des Kantons bereits unentgeltlich von der Gemeinde an den Kanton ging», sagt Gunzenreiner. «Und falls die Regierung trotz aller klar ersichtlichen Vorteile nicht auf unser Modell einsteigen will, wäre für Wattwil die Weiterführung als Spitalregion Toggenburg oder allenfalls eine Integration in die Spitalregion 3, das Spital Linth, zu prüfen.» Die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) soll entsprechend aufgelöst werden.

Untaugliche Notfallzentren

Das am Standort Wattwil geplante Gesundheits- und Notfallzentrum (GNZ) betrachtet der Gemeinderat als untauglich. Der Mitteilung ist weiter zu entnehmen:

«Allein die geplante minimalistische personelle und medizinische Ausstattung zeigt, dass damit keine qualitativ hochstehende Medizin mit teilweiser stationärer Behandlung möglich ist.»

Zudem würde ein solches GNZ die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte konkurrenzieren und die Region so für Hausärztinnen und Hausärzte unattraktiv machen.

Sowieso drohe in der Region schon ein Versorgungsnotstand. Die Pläne der Regierung würden die spezielle topografische, geografische und verkehrstechnische Situation des Toggenburgs ausblenden. Das Modell basiere weder auf standortspezifischen Patienten- und Betriebsdaten, noch seien interkantonale Patientenströme berücksichtigt. Gemeindepräsident Gunzenreiner hält fest:

«Einen so einschneidenden Strategieentscheid ohne Standortdaten zu fällen, ist unverantwortlich.»

Der Gemeinderat Wattwil lehnt das Modell ab und fordert, dass die Vorlage aus einer gesamtheitlichen, versorgungsorientierten Optik und auf der Basis von umfassenden, transparenten Daten mit standortspezifischen Rechnungen, Patienten- und Betriebsdaten sowie interkantonalen Patientenströmen überarbeitet wird.