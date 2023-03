Toggenburger arbeitete in Spital in Sri Lanka für Maturaarbeit

Maturaarbeit Vom Spitaleinsatz enttäuscht: Der Toggenburger Leon Wittich machte Freiwilligenarbeit im Spital in Sri Lanka Volunteering und Tourismus werden im Wort Voluntourismus vereint. Leon Wittich aus Wildhaus hat diesen Begriff in seiner Maturarbeit untersucht und eine Kriterienliste erstellt. Sara Stojcic 10.03.2023, 12.00 Uhr

In diesem Krankenhaus in Sri Lanka hat Leon Wittich gearbeitet. Bild: PD

Moskitonetze über dem Bett, kein Warmwasser und Menschen, denen man helfen möchte: Vor allem junge Erwachsene zieht es in die Ferne, um durch Freiwilligeneinsätze die Umstände in der jeweiligen Gesellschaft zu verbessern. So auch Leon Wittich aus Wildhaus: Er hat letztes Jahr zwei Wochen lang in einem Krankenhaus in Sri Lanka gearbeitet. Seinen Aufenthalt hat der 18-Jährige dokumentiert, analysiert und anschliessend die Erkenntnisse im Rahmen seiner Maturaarbeit ausgewertet.

Der Toggenburger reist in seiner Freizeit gerne – hier ist er in Hamburg. Bild: PD

Seine Eltern waren wegen der Reise ins Ausland besorgt, vor allem wegen der instabilen politischen Lage in Sri Lanka zu dieser Zeit. «Sie haben mich aber immer unterstützt – von ihnen kommt auch meine Leidenschaft fürs Reisen», sagt der Maturand mit australischen Wurzeln.

Enttäuscht vom Einsatz im Spital

Der Toggenburger hat dabei den Begriff Voluntourismus unter die Lupe genommen. Dieser Begriff setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Volunteering, also Freiwilligenarbeit, und Tourismus. Diese Art der Reise verbindet touristische Aktivitäten mit Freiwilligenarbeit. Beide Aspekte standen auch beim Maturanden auf dem Programm.

Die Ausstattung im Krankenhaus ist sehr simpel. Die Betten im Krankenhaus sind nur durch Vorhänge getrennt. Bild: PD

Während seines Aufenthalts in Sri Lanka hat er halbtags in einem Krankenhaus gearbeitet und die restliche Zeit mit touristischen Aktivitäten verbracht. In seiner Maturaarbeit hat er sich gefragt, ob ein solches Engagement einen Mehrwert für die Gastland hat. Von seinen Einsätzen im Krankenhaus ist Wittich etwas enttäuscht: «Meistens sassen wir nur da und wurden von den einheimischen Mitarbeitenden ignoriert. Ich hatte das Gefühl, dass ich dem Personal eher im Weg war, statt wirklich zu helfen».

Zufrieden mit seinem Aufenthalt ist der junge Erwachsene trotzdem: «Obwohl ich nicht viel anpacken konnte, habe ich viel über das lokale Gesundheitssystem lernen können.» Er fand es spannend, die Unterschiede zu den Praktiken im Gastland und im Heimatland zu sehen. Zum Beispiel muss in der Zahnarztabteilung die Behandlung sofort bar bezahlt werden.

Die Reisen brachten ihn zu den Einheimischen

Vor allem der soziale Aspekt seiner Reise hat ihm gefallen: «Ich habe sehr schnell Freunde aus der ganzen Welt gefunden und mit einigen habe ich immer noch Kontakt.» Ein weiterer Höhepunkt für den 18-Jährigen waren die Einheimischen in Sri Lanka. «Ihre entspannte Einstellung fand ich toll. Die Menschen dort sind sehr zuvorkommend und man konnte mit ihnen schnell ins Gespräch kommen.»

Wittich war meistens mit einem Tuk-Tuk unterwegs. Es ist ein beliebtes Transportmittel in Sri Lanka. Bild: PD

Den Halbaustralier hat die Lockerheit der lokalen Bevölkerung sehr beeindruckt. Es kam oft vor, dass Personen zu spät kamen oder nicht aufgetaucht sind. «Ich fand es sehr eindrücklich, wie niemand gestresst ist in solchen Situationen. Die Leute wissen einfach, dass alles am Ende gut kommt, auch wenn es gerade nicht rund läuft. Von dieser Haltung könnten sich einige eine Scheibe abschneiden.» Er erläutert: «Es tut gut, nicht immer perfekt und pünktlich sein zu müssen.»

Eine gute Planung ist sehr wichtig

Der Maturand, der schon seit neun Jahren Curling spielt, zieht ein positives Fazit seines ausländischen Projektes: «Obwohl ich im Krankenhaus nicht wirklich aushelfen konnte, fand ich die Reise sehr interessant und würde es wieder tun.» Wittich gibt Personen, die auch einen voluntouristischen Einsatz planen, einen Tipp mit auf dem Weg: «Es gibt etliche Organisationen, die Projekte in den verschiedensten Bereichen anbieten. Hier ist eine genaue Recherche sehr wichtig.

«Als Teil meiner Maturaarbeit habe ich deshalb eine Kriterienliste erstellt, die bei der Wahl eines geeigneten Projektes hilfreich sein kann.» Weiter führt der Toggenburger aus: «Ich empfehle Projekte mit Aufbau- und Renovationsarbeiten oder solche mit Tieren. Da kann man gut mitanpacken und hat deshalb auch mehr vom Einsatz.»

Dieses Jahr schliesst Leon Wittich an der Kantonsschule Wattwil die Matura mit dem Schwerpunkt Physik und Mathematik ab. Nach seinem Militäreinsatz und einer hoffentlich erfolgreichen Curling-Saison möchte er gerne noch reisen, bevor er ein Studium beginnt: «Dieses Mal jedoch eher Backpacking, kein organisierter Freiwilligeneinsatz», sagt Leon Wittich.