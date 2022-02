Schülerin zeigt in ihrer Maturaarbeit Defizite der Kanti Wattwil

Maturaarbeit Tropfendes Dach und Mittagspause am Boden: Schülerin zeigt Defizite im alten Gebäude der Kanti Wattwil auf In ihrer Maturaarbeit befragt Camille Egli aus Bütschwil Lehrpersonen und die Schülerschaft über die Infrastruktur, Bildung und Standort der Kanti Wattwil. Sie zeigt aber nicht nur Probleme auf, sondern zeichnet einen Plan, wie diese verbessert werden können. Lia Allenspach 01.02.2022, 05.00 Uhr

Die Kantischülerin Camille Egli schrieb ihre Maturaarbeit über die Kanti Wattwil. Bild: PD

Der blaue Eimer der Kanti Wattwil. Bild: PD

In der Eingangshalle der Kanti Wattwil ist für die Regentage ein Eimer aufgehängt, der das tropfende Wasser vom Dach auffängt. «Das Bild von dem blauen Eimer kennt man», sagt Camille Egli. Doch das sei nur ein Beispiel. In den Räumlichkeiten der in die Jahre gekommenen Schule häufen sich die Infrastrukturprobleme.

Camille Egli ist selbst Schülerin an der Kanti Wattwil und wurde während der vergangenen bald vier Jahre mit einem Neubau vertröstet, wie sie sagt. Doch der Neubau Campus Wattwil wird voraussichtlich erst 2025 fertiggestellt. Die Schülerin aus Bütschwil wollte wissen, welche Probleme die markantesten im Schulhaus sind. Ob dieser Zustand für die nächsten Jahre bis zum Neubau einfach so zu akzeptieren ist oder ob es Alternativen gibt. Über dieses Thema schrieb die 19-Jährige ihre Maturaarbeit.

Die Schülerinnen- und Schülerzahlen veränderten sich stark

In ihrer Arbeit greift Egli zuerst die Geschichte der Schule auf. Insbesondere interessierte sie die Veränderungen der Schülerinnen- und Schülerzahlen seit der Gründung 1970. Sie stellte fest, dass zu Beginn 154 Schülerinnen und Schüler die Kanti Wattwil besuchten. Um das Jahr 2001 erreichte die Schule die Rekordzahl mit 936 Schülerinnen und Schüler – und das in einem Schulhaus, das nur für 400 Personen konzipiert war. Dann sank die Zahl wieder aufgrund der Eröffnung der Kanti Wil. Im Jahr 2020 besuchten knapp 700 Schülerinnen und Schüler die Wattwiler Kanti.

Nach den historischen Begebenheiten widmet sich Egli in ihrer 73 Seiten langen Arbeit dem grossen Sport-, Kultur- und Musikangebot der Schule, das sie ausführlich beschreibt. Danach geht es ans Eingemachte: Camille Egli führte eine Umfrage durch, in der die Befragten die Schule in puncto Standort, Bildung, gegenseitiger Wertschätzung und Infrastruktur bewerten sollen.

Die Umfrage zeigt, dass die Infrastruktur ungenügend ist

43 Lehrpersonen und 226 Schülerinnen und Schüler haben an der Umfrage teilgenommen. Diese hohe Zahl hat die Bütschwilerin überrascht, sie hat den Fragenkatalog allen geschickt. Sie sagt: «Das zeigte mir, dass ich ein wichtiges Thema angesprochen habe.» Die Umfrageergebnisse belegen, dass die vermittelte Bildung und der Standort der Schule geschätzt werden. Die Offenheit, die gegenseitige Wertschätzung und der Respekt seien spürbar positiv. Das Raumangebot hingegen wurde stark kritisiert. Schülerinnen und Schüler sind unzufrieden, dass es in der Eingangshalle zu wenig Sitz- und Verpflegungsmöglichkeiten hat. Sie geben an, dass das dazu führe, dass sie am Mittag auf dem Boden oder auf der Treppe essen müssten.

Lösungsidee für 30'080 Franken im Jahr

Die 19-Jährige zeigt nicht nur auf, wo die Probleme sind, sie bietet auch eine Lösungsidee, um die Esssituation zu verbessern. Egli zeichnet einen Planvorschlag der Eingangshalle mit mehr Tischen, Stühlen und Mikrowellen. Ausserdem will sie mit Pflanzen das Wohlbefinden und die Gemütlichkeit steigern.

Bild: PD Bild: PD Der Plan, den Camille Egli für die Eingangshalle gezeichnet hat. Bild: PD

Neben dem Plan erstellt die Schülerin eine Übersicht über die Kosten der Umsetzung. Sie berücksichtigt dabei die Kosten für die Tische, Stühle, Mikrowellen, Pflanzen und den Lohn der zusätzlichen Arbeit, die damit einhergeht; sprich, das Aufstellen und Putzen der zusätzlichen Möbel. Insgesamt kommt sie auf einen Betrag von 30’080 Franken pro Jahr. Camille Egli sagt: «Diese Kosten könnten mit Reduktion der Papier- und Kopierkosten infolge der voranschreitenden Digitalisierung innerhalb einer Schülergeneration gedeckt werden.»

Vor dem Neubau werden keine Sanierungen mehr in die Hand genommen

Für ihre Maturaarbeit führte die Schülerin Interviews mit verschiedenen Verantwortlichen an der Schule und in der Politik, wie zum Beispiel Martin Gauer, Rektor der Kanti Wattwil und Stefan Kölliker, Leiter des Bildungsdepartements beim Kanton. In den Interviews findet sie heraus, dass bis zum Neubau keine Mittel für eine Sanierung des Altbaus zur Verfügung stehen. Camille Egli sagt:

«Die jahrzehntelange ‹Pflästerlipolitik› wird wohl in den nächsten Jahren fortgeführt werden.»

Die Schülerin selbst findet aber auch schöne Plätze an ihrer Schule. Sie sagt: «Mein Lieblingsplatz ist die Terrasse im Sommer.» Doch diesen Platz kann sie nicht mehr lange geniessen, denn im Sommer wird sie ihre Maturaprüfungen ablegen. Ihre Zukunftspläne seien noch nicht konkret. Sie sagt: «Zurzeit interessiere ich mich für ein Wirtschaftsstudium an der HSG.»

Die Infrastruktur der Kanti Wattwil ist für viele ungenügend. Bild: PD

Die Infrastruktur an der Kanti Wattwil bilanziert die Schülerin in ihrer Arbeit wie folgt: «Das Wasser tropft, die Räume sind im Winter wirklich kalt, es hat keinen Platz, um sich gemütlich niederzulassen.» Doch die Infrastruktur sei nicht alles, sagt Camille Egli. Was noch viel wichtiger sei: «Die Kanti Wattwil hat ein erstklassiges Bildungsangebot, ein tolles Kultur- und Sportangebot, engagierte Lehrerinnen und Lehrer und begeisterungsfähige Schülerinnen und Schüler.»