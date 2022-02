Selbstversuch: Maturandin stellt Protein-Hype auf die Probe

Proteine gelten in der Fitnesswelt als unverzichtbar. Und immer öfter liest man in den Supermarktregalen die Wörter «High Protein». In einem 24-wöchigen Selbstversuch testete Elena Schäpper, ob der Eiweisskonsum den Muskelaufbau tatsächlich beeinflusst.

Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 18.02.2022, 05.00 Uhr