Maturaarbeit Durch Klimajugend in den Fokus gerückt: Schüler der Kanti Wattwil hat Klimawandel im Toggenburg untersucht Für seine Maturaarbeit an der Kantonsschule Wattwil hat Ivo Gmür aus Jona den Klimawandel im Toggenburg analysiert. Adi Lippuner 03.04.2021, 05.00 Uhr

Ivo Gmür auf der Thurbrücke. Im Hintergrund ein Teil des Wattwiler Kantonsschulgebäudes. Bild: Adi Lippuner

Bei der Themensuche für die Maturaarbeit überlegte sich Ivo Gmür aus Jona verschiedene Optionen. «Doch die Bewegung der Klimajugend und ihre berechtigten Anliegen haben dann den Ausschlag gegeben, mich vertieft damit auseinanderzusetzen», blickt er auf seinen Entscheid vor eineinhalb Jahren zurück. «Dazu kam, dass durch das Lesen der IPCC-Berichte – das sind Sachstandsberichte über die Klimaveränderung von der Organisation United Nations Environment Programme – mein Interesse für dieses Thema endgültig geweckt wurde.» Und:

«Ich wollte prüfen, ob ich den Klimawandel in meinem Umfeld messen und auswerten kann.»

Spannend fand der im Jahr 2002 Geborene die lokalen Wetterdaten über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. «Ich wollte wissen, ob die gängigen Rückschlüsse über das Klima wirklich stimmen. Die Wetterstationen an der Kantonsschule in Wattwil und in Ebnat-Kappel waren dazu gut geeignet, da die Messdaten weit in die Vergangenheit reichen. Als Motivation dafür diente mir der Gedanke, eine mögliche Klimaveränderung grafisch zu veranschaulichen», sagt Gmür.

Ein Jahr Arbeit investiert

Und so machte sich Ivo Gmür an die Arbeit. Er studierte Klima-, Monats- und Jahreszeitdiagramme, befasste sich mit den Veränderungen an den beiden Wetterstationen und zog Vergleiche auch mit nationalen Daten. Sein aus der Arbeit gezogenes Fazit: «Aus den Daten von Ebnat-Kappel lassen sich eindeutige Trends erkennen, die mit den nationalen Daten zum Klimawandel korrelieren.» Und:

«Der Klimawandel an der Messstation in Ebnat-Kappel konnte nachgewiesen werden. Die erhobenen Daten an der Kantonsschule in Wattwil entspringen einem zu kurzen Zeitraum, trotzdem sind Trends in Richtung des Klimawandels erkennbar.»

Gemäss Gmürs Hypothese ist die Temperatur an beiden Messstationen angestiegen, wobei in Ebnat-Kappel ein Durchschnittswert von 1,75 Grad erreicht wurde, was nahe beim nationalen Durchschnittswert von zwei Grad liegt. Ivo Gmür ging von einem Anstieg von einem Grad aus, dies sei weit übertroffen worden:

«Der Anstieg der Erwärmung findet in der Schweiz stärker statt als im globalen Mittel.»

Mehr Niederschlag im Winter

Die Schlussfolgerung der umfangreichen Maturaarbeit von Gmür lautet wie folgt: «Die Niederschlagsmenge hat in den Wintermonaten, wie in der Hypothese angenommen, zugenommen. Die Niederschläge im Sommer haben ebenfalls, wie in der Hypothese prognostiziert, abgenommen. Die Abnahme fällt nicht sehr deutlich aus. Eine Herausforderung beim Auswerten der Wetterstationen war, dass die Zeitspanne der Temperaturdaten sehr kurz ist. In Ebnat-Kappel wurden erste Temperaturmessungen erst ab dem Jahr 1959 gemacht. Trotzdem zeigt diese Arbeit klare Anzeichen für die Veränderung des Klimas, doch wäre es interessanter gewesen, wenn Daten seit dem vorindustriellen Niveau vorhanden gewesen wären. Die Niederschlagsdaten sind schon seit dem Jahr 1880 verfügbar, die grosse Datenmenge ergibt einen guten Gesamtüberblick.»

Nach Abschluss der Kantonsschule wird Ivo Gmür den Militärdienst absolvieren und sich in dieser Zeit für eine Studienrichtung entscheiden. «Der Bereich Umwelt und die damit verbundenen, wissenschaftlichen Arbeiten würden mich interessieren, aber ich will mich heute diesbezüglich noch nicht festlegen», sagt er. Für die umfassende Maturaarbeit zum Klimawandel im Toggenburg habe er eine gute Note erhalten, sagt der Kantonsschüler.