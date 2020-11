Masken tragen und Tradition pflegen: Der Wildhauser Schwiimarkt fand trotz Corona statt Um die Tradition des Schwiimarkts aufrechtzuerhalten, wurde der Anlass auch in diesem Jahr durchgeführt. Ohne Essensstände, aber mit einem Sicherheitskonzept. Adi Lippuner 10.11.2020, 15.42 Uhr

Ein fliegendes Pferd und glückliche Kinderaugen gehören zum Schwiimarkt in Wildhaus. Weihnachtliche Stimmung, auch mit Maske, am Stand von Köbi Hofstetter. Gute Laune kann auch mit Maske gezeigt werden, wie diese Besucherin bestätigt. An diesem Stand werden Stoffmasken mit ganz verschiedenen Sujets verkauft. Der Genuss von Zuckerwatte funktioniert nicht mit Maske. Am Wildhauser Schwiimarkt ist das Maskentragen obligatorisch.

Ob bäuerliche oder nicht-bäuerliche Bevölkerung: Am Schwiimarkt in Wildhaus treffen sich jeweils Gross und Klein. Sei es zum Bummeln, zum gemütlichen Beisammensein, Einkaufen, oder auch um die übers Jahr eingegangenen Verpflichtungen zu begleichen.

Damit diese Tradition auch in Coronazeiten aufrechterhalten werden kann, entschloss sich die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, den Markt mit einem Sicherheitskonzept durchzuführen. Maske tragen, Hände desinfizieren und Abstand halten, gehörte am Dienstag dazu.

Marktfahrer sind froh über etwas Umsatz

Der guten Stimmung tat das Sicherheitskonzept keinen Abbruch, wobei sicher das milde Spätherbstwetter und das vielfältige Angebot einen Beitrag leisteten. Für Marktfahrer Andreas Klee – er ist jeweils mit seinen Textilien an verschiedenen Märkten präsent – sind Gemeinden, welche auch in der aktuellen Lage einen Markt durchführen, ein Lichtblick.

Der Marktfahrer Andreas Klee ist glücklich, dass der Markt in Wildhaus durchgeführt wird. Bild: Adi Lippuner (Wildhaus, 10. November 2020)

«Wir konnten noch gut zehn Prozent der sonst üblichen Märkte besuchen, dies bedeutet für uns wesentlich weniger Umsatz.»

Dank des eigenen Verkaufsgeschäfts in Oberegg und einer über Jahre kontinuierlich aufgebauten Stammkundschaft laufe der Verkauf trotzdem. «Dass wir hier keine Standgebühren bezahlen müssen, ist eine ganz tolle Geste der Gemeinde und für mich ein positives Beispiel, wie es auch laufen kann», so der Marktfahrer weiter.

Das «Büchlein» als Begleiter

Jeweils nach dem Mittagessen treffen sich die Wildhauser Bauern auf dem Dorfplatz, um die während des Jahres eingegangenen Verpflichtungen gegenüber den Berufskollegen abzurechnen. Mit dabei das Notizbüchlein, in das während des Jahres Guthaben und Schulden eingetragen werden. «Kleinere Beträge werden bar bezahlt, für grössere wählen wir heute die Banküberweisung», so einer der Bauern.

Das Notizbüchlein dient als Grundlage zur jährlichen Abrechnung. Bild: Adi Lippuner (Wildhaus, 10. November 2020)

Auch Alprechte sowie das Nutzen von Maschinen oder Gerätschaften werden jeweils am traditionellen Markttag abgerechnet. Dass – wegen der aktuellen Situation – Gesichtsmasken getragen werden mussten, stiess nicht auf Begeisterung, aber die Betroffenen zeigten mehrheitlich Verständnis.

«Etwas traurig finde ich, dass wir anschliessend nicht in grosser, geselliger Runde im Restaurant sitzen können. Mit der Beschränkung auf vier Personen pro Tisch gehen die Gemütlichkeit und der intensive Austausch mit den Berufskollegen baden», so einer der einheimischen Bauern. Und sein Kollege doppelte nach:

«Und Johlen dürfen wir auch nicht, es ist zwar gut, dass der Markt durchgeführt wird, aber ich wünsche mir wieder unser normales Leben, wie wir es vor der Pandemie hatten, zurück.»

Unbeschwertes Kinderlachen

Während die Erwachsenen ihr Gesicht mit einer Maske verhüllen mussten, genossen die Kinder den Marktbesuch völlig unbeschwert. Glücklich, wer von den Eltern oder vom Götti oder von der Gotte einen «Batzen» erhielt und sich damit seine kindlichen Wünsche erfüllen konnte. Auswahl vom süssen Magenbrot bis hin zu Spielsachen gab es genügend.

Etwas auf der Strecke blieben die kulinarischen Köstlichkeiten, fehlten doch die Stände, an denen Esswaren und Getränke zum Sofortverzehr verkauft wurden. Dafür sprang der Inhaber des Dorfladens in die Bresche und bot Würste und Getränke an, die an den auf dem Kirchplatz bereitstehenden Tischen sitzend verzehrt werden konnten. «Ungewohnt, aber so können wir wenigstens in kleinen Gruppen zusammensitzen und dürfen am Tisch die Maske ausziehen», freut sich eine Besucherin.