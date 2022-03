Flawa in Flawil setzt auf Masken für Hörbehinderte

Die Flawa Consumer GmbH war ein wichtiger Maskenproduzent in der Ostschweiz. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht brach jedoch die Nachfrage ein. Dennoch will die Wattepads- und Frischesohle-Produzentin aus Flawil am neuen Geschäftsfeld festhalten.

Lia Allenspach 01.03.2022, 15.00 Uhr