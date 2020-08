«Geisterschwingen sind keine Alternative»: Für den Präsidenten des St.Galler Schwingerverbandes steht die Zukunft des Sports in den Sternen Die Schwinger durchschreiten in der Coronakrise schwierige Zeiten. Während andere Sportarten ihren Betrieb wieder aufgenommen haben, kehren sie frühestens 2021 aufs Sägemehl zurück. Beat Lanzendorfer 24.08.2020, 05.00 Uhr

Schwingfeste ohne Zuschauer kommen für die Verantwortlichen nicht in Frage. Das Bild entstand während des Aufbaus des Schwägalp Schwinget 2019. Beim Schwingfest selber bevölkerten dann mehr als 13'000 Besucherinnen und Besucher die Schwingarena. Bild: Pascal Schönenberger

Schutzmasken gehören längst zum Alltag. Das Tragen ist aber nach wie vor gewöhnungsbedürftig. Viele Sportarten haben sich der Situation angepasst und ihren Betrieb – verbunden mit den von den Behörden verordneten Schutzmassnahmen – wieder aufgenommen.

Unsicherheit herrscht hingegen bei den Schwingern. Für sie kommt eine Wiederaufnahme der Aktivitäten zurzeit nicht in Frage. Martin Kurmann, Präsident des kantonal St.Galler Schwingerverbandes, erklärt, weshalb es in den Sternen steht, wann die Schwinger den Sägemehlring wieder betreten werden.

Schutzmaske müsste den ganzen Tag getragen werden

«Die geforderten Schutzmassnahmen sind bei anderen Sportarten sicher durchführbar, nicht aber bei den Schwingern», sagt Kurmann. Er zeigt dies am Beispiel der Fussballer und Eishockeyspieler auf: «Die dortigen Zuschauer müssten die Schutzmaske rund zwei bis drei Stunden tragen.» Und weiter:

«Ein Schwingfest dauert aber von morgens bis abends. Wir können unseren Besucherinnen und Besuchern nicht zumuten, dass sie die Schutzmaske den ganzen Tag tragen müssen. Und Geisterschwingen sind keine Alternative.»

Martin Kurmann, Gähwil, Präsident St.Galler Kantonal Schwingerverband. Bild: Beat Lanzendorfer

Dazu schreibt der eidgenössische Schwingerverband (ESV) auf seiner Website: Sofern es zu keiner Durchmischung der Zuschauer und Schwinger kommt, sind 1000 Zuschauer möglich. Das Organisationskomitee muss allerdings sicherstellen, dass die Zahl der maximal zu kontaktierenden Personen nicht grösser als 300 ist, etwa durch die Unterteilung in Sektoren.

Eine Durchmischung dieser Gruppen sei nicht erlaubt. Kann innerhalb dieser Gruppen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, empfiehlt sich gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG)das Tragen einer Schutzmaske. Gelte bei einem Schwingfest jedoch eine generelle Maskenpflicht und/oder kann die Abstandsregelung von 1,5 Metern durchgehend eingehalten werden, kann auf die Aufteilung auf Gruppen und die Erfassung der Personendaten verzichtet werden.

Keine Schwingfeste unter diesen Bedingungen

Für die fünf Teilverbände sowie für die organisierenden Komitees von Schwingfesten sei deshalb relativ schnell klar gewesen, dass unter den geforderten Bedingungen keine Schwingfeste stattfinden können.

«Selbstverständlich möchten wir so schnell als möglich zum Normalbetrieb zurückkehren», sagt Kurmann weiter. Kann er denn schon sagen, wann dies der Fall ist und wann die Schwinger wieder im Ring stehen?

«Ein konkretes Datum kann ich nicht nennen. Als nächstes wären das Niklausschwinget im Dezember sowie das Berchtoldsschwinget im Januar an der Reihe. So wie sich die Situation mit dem Coronavirus aber zurzeit entwickelt, bin ich skeptisch.»

Schwinger müssen auf Alternativen ausweichen

Dabei wünscht er sich längst die Wiederaufnahme von Schwingfesten.

«Ein Schwinger trainiert während mehrerer Monate im Winter darauf hin, an Schwingfesten teilzunehmen. Zurzeit wird ihm das, was er am liebsten tut, verunmöglicht.»

Er wisse von vielen clubinternen Anlässen in den letzten Monaten, die der Pflege der Kameradschaft dienten. «Gemeinsames Wandern, Grill- oder Spielabende können die Atmosphäre eines Schwingfestes aber nicht ersetzen», sagt der Käsermeister aus Gähwil. «Und nur immer im Schwingkeller oder Kraftraum zu trainieren, aber nicht zu wissen, wann es wieder mit den Wettkämpfen losgeht, ist auch nicht motivierend.»

Er mache sich auch Sorgen um die vielen kleinen Feste, welche als Vorbereitung für die Grossanlässe dienen. Schäden finanzieller Art habe es bisher zwar praktisch keine gegeben, weil alles ehrenamtlich erledigt werde. Aber dennoch: «Rote Zahlen können und wollen wir den Veranstaltern nicht zumuten.» Und weiter: «Aber selbstverständlich schmerzen die fehlenden Sponsoring- und Festwirtschaftseinnahmen.»

Der Absprung der Jungschwinger droht

Nachdenklich stimmt ihn auch die Situation, wenn er an den Breitensport denkt: «Nach Rücksprache mit einigen Jungschwingerleitern zeichnet sich diesbezüglich noch kein Trend ab, aber ich befürchte, dass einige Jungschwinger zu anderen Sportarten abwandern, wenn sie noch lange nicht Schwingen dürfen. Da sollten wir uns nichts vormachen.» Und wer einmal weg sei, komme nicht so leicht wieder zurück.

Ob Kurmann denn schon sagen könne, ob im nächsten Jahr wieder geschwungen werde?

«Einen genauen Zeitpunkt zu nennen, wann es wieder los geht, ist im Moment nicht möglich. Ausschlaggebend wird sein, wie sich die Coronafallzahlen in den nächsten Monaten entwickeln.»

Entschieden werde wohl erst Anfang des kommenden Jahres, wobei die Bewilligung des Kantons erforderlich sei.

Abgesagte Feste in der Region

Aus Sicht des Toggenburger Schwingerverbandes, dem die Schwingclubs aus Wil, Flawil, Uzwil und Wattwil angehören, fielen 2020 zwei regionale Feste der Coronapandemie zum Opfer: Das Toggenburger Verbandsschwingfest in Jonschwil mit dem Wiler Buebeschwinget tags zuvor (25./26. April) sowie das Buebeschwinget und Toggenburger Herbstschwingfest in Ebnat-Kappel (5. und 6. September).

Nicht zur Durchführung gelangten auch die überregionalen Anlässe wie das St.Galler Kantonalschwingfest in Kaltbrunn (24. Mai), das Nordostschweizer in Mels (28. Juni) und das Schwägalp Schwinget (16. August). Sie wurden, genauso wie das Jubiläumsschwingfest 125 Jahre eidgenössischer Schwingerverband, das in Appenzell hätte stattfinden sollen, auf 2021 verschoben.