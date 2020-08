Interview Markus Danuser, Trainer des Drittligisten Neckertal-Degersheim: «Die Konkurrenz hat massiv zugelegt» Der 33-jährige, der im dritten Jahr Trainer des Neckertaler Aktivteams ist, äussert sich zur am Wochenende startenden Meisterschaft. Beat Lanzendorfer 20.08.2020, 16.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn sich die Spieler von Neckertal-Degersheim in der kommenden Saison auf dem Platz erneut als Einheit präsentieren, ist ihnen wiederum ein Spitzenplatz zuzutrauen. Bild: Beat Lanzendorfer

Neckertal-Degersheim, das sein viertes Jahr in der 3. Liga in Angriff nimmt, gehörte bis zum Abbruch der vergangenen Saison zu den Überraschungsteams. Einzig die Aufstiegsfavoriten Herisau und Flawil lagen vor der Elf, die ihre Heimspiele auf dem Sportplatz im Necker austrägt. In der Startrunde muss das Team allerdings zum unberechenbaren Netstal. Das erste Heimspiel steht dann am 30. August ausgerechnet gegen Topfavorit Herisau auf dem Programm.

Sie und Ihre Spieler konnten während gut neun Monaten keine Meisterschaftsspiele mehr bestreiten. Wie haben Sie die fussballlose Zeit überbrückt?

Markus Danuser, Trainer FC Neckertal-Degersheim. Bild: Beat Lanzendorfer

Markus Danuser: Nach einer guten Vorrunde der Saison 2019/2020 und einer strengen Vorbereitung für die Rückrunde, war es ein Dämpfer, dass aufgrund von Covid-19 keine Rückrunde stattfinden konnte. Die mehreren Monate fussballfreie Zeit kamen für uns sehr ungelegen. Ich wies die Spieler an, sich während dieser Zeit in Eigenregie fit zu halten und habe von einem standardisierten Trainingsplan abgesehen. Als im Mai Trainings wieder erlaubt wurden, haben wir sofort unter Berücksichtigung eines Schutzkonzeptes wieder angefangen zu trainieren.

Seit Ende Juni stecken Sie in der Vorbereitung zur neuen Saison. Ist diese nach der langen Fussballabstinenz anders verlaufen als in den Jahren zuvor?

Für uns hat die Vorbereitung schon im Mai begonnen, da wir mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgingen, dass die vergangene Saison abgebrochen wird. Bis auf die Einschränkungen des Schutzkonzepts gab es aber keine Änderungen in der Vorbereitung.

Ist die Vorbereitung zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen oder gibt es noch einige Baustellen, die bis zum Start behoben werden müssen?

Ich denke, als Trainer sieht man immer Verbesserungspotenzial. Wie alle Clubs haben auch wir mit Ferienabwesenheiten und verletzten Spielern zu kämpfen, welche wir aber mehr als üblich zu beklagen hatten.

In welchen Reihen sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?

Das grösste Potenzial können wir noch in der Offensive ausschöpfen. Ich bin mir sicher, dass da in den kommenden Wochen eine Steigerung erfolgen wird.

Neckertal-Degersheim setzt in erster Linie auf den eigenen Nachwuchs. Gibt es einige vielversprechende Talente, die auf dem Sprung in die 1. Mannschaft sind?

Da wir keine A-Jugend besitzen, werden Talente sehr früh in die Aktiven eingebaut. In einem regen Austausch mit Adrian Koster, unserem Trainer der zweiten Mannschaft, sowie den Juniorentrainern beobachten wir sehr genau, welche Fortschritte die Junioren erzielen. Mit Julian Frischknecht wird ein Spieler mit Jahrgang 2003 fix in die erste Mannschaft integriert. Zusätzlich trainieren ein oder zwei weitere Spieler unter der Woche mit uns, um sich an den höheren Rhythmus zu gewöhnen. Ich denke in zwei bis drei Jahren wird diese Strategie die Früchte der harten Arbeit hervorbringen.

Bis zum Abbruch der letzten Saison lagen Sie mit Ihrer Mannschaft auf Platz 3. Darf man in der am Wochenende beginnenden Saison ein ähnliches Abschneiden erwarten?

Gerne würden wir diesen dritten Platz wieder erreichen, wir sind jedoch realistisch und sehen, dass die Konkurrenz zum Teil massiv zugelegt hat, wie am Beispiel von Gossau 2 zu sehen ist. Unser Startprogramm ist zudem ziemlich happig, wobei in den ersten sechs Partien mit Herisau, Flawil, Gossau 2, Tobel-Affeltrangen und Glarus gleich sehr starke Konkurrenten auf uns treffen, die bereits letzte Saison die vorderen Plätze belegten. Deshalb sehen wir uns im gesicherten Mittelfeld der Gruppe 4.

Startgegner am 22. August ist Netstal. Kennen Sie den Gegner?

Natürlich kenne ich den Gegner nicht so gut wie unsere umliegenden Kontrahenten. Ich habe aber bereits ein Testspiel gesehen und die Erfahrung aus der vergangenen Saison haben wir auch. Wir wissen, was auf uns zu kommt, wenn wir in Glarus Nord auf dem Sportplatz Wiggis spielen werden.

Der Auftaktgegner vor einem Jahr hiess ebenfalls Netstal. Können Sie sich noch an die Auseinandersetzung erinnern?

Ja, Roberto Manzo, der im Sommer zum FC Bazenheid gewechselt hat, schoss uns in der Anfangsphase in Führung. Nachdem wir nach einer halben Stunde den Ausgleich kassierten, erzielte Fabio Pondini nach etwa sechzig Minuten den Siegtreffer. Es war aber ein harter Kampf, bis die drei Punkte im Trockenen waren

Spiele im Glarnerland sind nie einfach, trotzdem treten Sie gegen Netstal als Favorit an. Sind Sie gleicher Meinung?

Ja, diese Meinung teile ich. Das erste Spiel ist nie einfach, vor allem nicht im Glarnerland. Die Gegebenheiten sind von der Infrastruktur ähnlich wie bei uns im Necker und zudem wissen wir, wo die Stärken des Gegners liegen.