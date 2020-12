Marco Peter, seit Februar Geschäftsleiter der IG St.Galler Sportverbände: «Sportler möchten doch trainieren und sich mit anderen messen, das ist ihnen in diesem Jahr meist verwehrt geblieben» Der 42-jährige Marco Peter hat Anfang Jahr die Nachfolge von Bruno Schöb als Geschäftsleiter der IG St.Galler Sportverbände angetreten – das Coronavirus hat seinen Start ziemlich durcheinandergebracht. Beat Lanzendorfer 07.12.2020, 05.00 Uhr

Marco Peter, Geschäftsleiter IG St.Galler Sportverbände, an seinem Arbeitsplatz in Wil. Bild: Beat Lanzendorfer

«Den Start hatte ich mir anders vorgestellt», sagt Marco Peter. Der 42-Jährige hat im Februar die Nachfolge von Bruno Schöb als Geschäftsleiter der Interessengemeinschaft (IG) St.Galler Sportverbände angetreten. Kaum im Amt, erfolgte der Lockdown.

Nur im Büro für das Tagesgeschäft

Er hätte sich danach ins Homeoffice verabschiedet und die Zeit dafür genutzt, die Digitalisierung der Gesuchsverfahren voranzutreiben. So sei es mit einer neuen Software nun möglich, ab Anfang des nächsten Jahres Sport-Toto-Gesuche online zu beantragen.

Auch Bewerbungen für das Angebot «Sport-verein-t» der IG St.Galler Sportverbände können in digitaler Form eingereicht werden. «Im Büro war ich nur, um das Tagesgeschäft zu erledigen oder die Geschäfte von meinem Vorgänger zu übernehmen, denn von zu Hause aus war dies schwierig.»

Breitensportvereine sind weniger betroffen

Seine ersten Monate im Amt seien für den Sport einschneidend gewesen, was weniger auf ihn, sondern vielmehr auf das Coronavirus zurückzuführen sei. «Die Breitensportvereine waren aber weniger davon betroffen als der Profisport.»

Die Breitensportvereine hätten zwar Mindereinnahmen gehabt, durch den unterbrochenen Trainings- und Spielbetrieb seien aber auch weniger Kosten angefallen. Als schwierig beurteilt Peter die Situation jener Organisationen, welche als Halbprofi- oder Profibetrieb geführt werden.

«Sie sind auf Zuschauereinnahmen angewiesen, weil fixe Kosten wie etwa Trainer- und Spielerlöhne weiterhin anfallen.»

Schade findet Peter, dass einige wenige Vereine ihren Betrieb gleich für Monate auf Eis legten, was aus seiner Sicht Rücktritte von Funktionären und Austritte von Mitgliedern verstärkte. Schade auch deshalb, weil viele in einem Verein oder Klub sozialen Halt finden.

Ihm sei aber durchaus bewusst, dass die derzeitige Situation viel Kreativität und viel Zusatzaufwand erfordere. Der IG-Geschäftsleiter ist sich deshalb im Klaren darüber, dass ein weiteres Jahr wie dieses bei vielen Organisationen drastische Massnahmen zur Folge hätte.

Dennoch möchte er die Herausforderungen der vergangenen Monate nicht missen:

«Ich habe mir immer eine Tätigkeit im Sport gewünscht, als Geschäftsleiter der IG habe ich diese Möglichkeit erhalten.»

Via Judoverband zur IG

Marco Peter ist in Engelburg aufgewachsen. Heute lebt er mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen im Schulalter in Abtwil. Nach seinem Geografiestudium mit den Schwerpunkten Klima und Gletscher fand er keine passende Anstellung auf seinem Spezialgebiet. Nach vierjähriger Tätigkeit bei der Cablecom in Zürich zog er weiter nach St.Gallen. Dort gehörte er jenem Team der Stadtwerke an, das die Realisierung des Glasfasernetzes in der Stadt St.Gallen vorantrieb.

Die IG St.Galler Sportverbände hätte er deshalb gekannt, weil er während 13 Jahren dem Judoverband St.Gallen-Thurgau-Appenzell AR angehörte – davon deren sieben als Präsident. In seine Zeit als Vorsitzender des Vorstandes fiel unter anderem die Zertifizierung mit dem Label Sport-verein-t. Zu seiner Freude fiel die Wahl für das Amt des Geschäftsleiters bei der IG St.Galler Sportverbände auf ihn.

Nun ist er Teil des IG-Vorstandes, der gemäss Leistungsvereinbarung mit dem Kanton St.Gallen auch als «Sport-Toto-Kommission» fungiert. Die Kommission ist unter anderem für die Ausschüttung der Gelder verantwortlich, die für die Sportförderung der Verbände und Vereine eingesetzt werden. In diesem Jahr ist ein Soforthilfepaket über 700'000 Franken hinzu gekommen, welches die Regierung des Kantons St.Gallen für entstandene Engpässe gesprochen hat, bis die Bundesgelder fliessen.

Die ganze Familie ist mit dem Sport verbunden

Es ist keine Bedingung, als Geschäftsleiter der IG St.Galler Sportverbände sportlich unterwegs zu sein. Der Sport begleitet Marco Peter aber schon ganz lange durchs Leben. Mit zehn Jahren trat er dem Judo Club Nippon St.Gallen bei und ist diesem bis heute treu geblieben.

Als Schweizer Meister bei der Jugend und mit der Mannschaft in der Kategorie Elite feierte er beachtliche Erfolge. Heute gibt er seine Erfahrung dem Nachwuchs als Trainer weiter. Das Judofieber grassiert auch bei anderen Familienmitgliedern.

Die Ehefrau als Trainerin und der ältere Sohn üben den Kampfsport ebenfalls aus. Einzig der Jüngste ist sich noch nicht schlüssig, wohin sein sportlicher Weg führen soll. Fit hält sich Peter auch mit Laufen, Biken, Wandern, Klettern oder auf dem Rennvelo.

Für das kommende Jahr wünscht er sich ein Stück weit die Rückkehr zur Normalität. «Sportler möchten doch trainieren und sich mit anderen messen, das ist ihnen in diesem Jahr meist verwehrt geblieben.»