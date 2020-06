Bahnpassagiere kommen rascher aus Wattwil weg Beim Bahnhof Wattwil werden ab Sommer Gleise, Weichen und Signale erneuert. Die Züge können dann rascher aus dem Bahnhof Wattwil aus- oder in diesen einfahren. Die Arbeiten bedeuten das Aus für die Passerelle. Martin Knoepfel 12.06.2020, 05.00 Uhr

Die Ausfahrt aus dem Bahnhof Wattwil in Richtung Obertoggenburg und Ricken-Tunnel. (Bild: Martin Knoepfel)

Wer Wattwil so rasch als möglich hinter sich lassen will, kann bald aufatmen. Voraussichtlich am ersten September beginnt die Südostbahn (SOB) mit den Bauarbeiten am südlichen Ausgang des Bahnhofs Wattwil. Sie werden bis in den Oktober oder November 2021 dauern.

Ziel ist Stabilisierung des Fahrplans

Die Baustelle wird sich vom südlichen Perronende bis zum Beginn der Strecken durch den Rickentunnel beziehungsweise nach Nesslau-Neu St.Johann erstrecken. Das Ziel lautet, dass die ein- und ausfahrenden Züge künftig mit 90 Kilometern pro Stunde statt wie bisher mit Tempo 40 oder Tempo 60 über ablenkende Weichen fahren können.

Die höhere Geschwindigkeit ermöglicht es, Verspätungen aufzuholen und so den Fahrplan zu stabilisieren. Eingebaut werden Weichen mit grösseren Radien – 900 und 1600 Meter – in ablenkender Richtung.

Weichen und Fahrleitungen erneuerungsbedürftig

Da die Gleise nicht mehr am gleichen Ort wie heute liegen werden, müssen auch die Fahrleitungen erneuert werden. Zudem muss man Signale an neuen Standorten aufstellen. Die Weichen und die Fahrleitungen müssten allerdings sowieso erneuert werden, sagt Armin Zöggeler, der auf Seiten der SOB das Projekt verantwortet.

Armin Zöggeler. (Bild: PD)

Der neuen Linienführung am Südkopf des Bahnhofs Wattwil wird ein markantes Bauwerk zum Opfer fallen. Es handelt sich um die stählerne Passerelle. Ihr Mittelpfeiler steht im Gleisfeld. Wie Armin Zöggeler erklärt, ist es nicht möglich, die Passerelle so zu verstärken, dass sie ohne den Mittelpfeiler auskommt.

Passerelle wird abgebaut und kommt nach Bauma

Die Passerelle wird deshalb in Teile zerlegt. Diese werden dann an den Bahnhof von Bauma (ZH) transportiert und dort durch den Dampfbahnverein Zürcher Oberland wieder zusammengebaut. Der Abbau der Passerelle ist noch für dieses Jahr geplant.

Die Passerelle ist mit Jahrgang 1907 sogar noch älter als die Bodensee-Toggenburg-Bahn, eine der Vorläuferinnen der SOB. Sie ist aber laut Armin Zöggeler nicht geschützt.

Hochwasserschutz ist ein Thema

Im Rahmen der Bauarbeiten ist ferner vorgesehen, den Hochwasserschutz zu verbessern. Die beiden Bäche, die unter den Gleisen verlaufen, werden naturnah gestaltet. Heute sind sie eingedolt.

Der Ausbau der Bäche ist auf die geplante Thursanierung abgestimmt. Dass der Hochwasserschutz verbessert wird, ist auch eine Auflage des Bundesamts für Verkehr.

Kosten von ungefähr 27 Millionen veranschlagt

Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 27 Millionen Franken. Die neue Fahrbahn ist der grösste Brocken. wird zehn bis zwölf Millionen verschlingen.

Fünf bis sechs Millionen sind für die Bachverbauungen budgetiert. Je drei bis vier Millionen sollen die neuen Fahrleitungen und die Sicherheitseinrichtungen kosten.

Rückstand bei Infrastruktur aufgeholt

An den Perrons des Bahnhofs Wattwil und am Aufnahmegebäude selber sind keine Bauarbeiten geplant. Weitere grössere Bauarbeiten an der Linie im Toggenburg beabsichtigt die SOB nicht. Man habe den Rückstand bei der Infrastruktur jetzt aufgeholt, bekräftigt Zöggeler.