Was tun, wenn die Wiese wie ein Acker aussieht? Die Landwirte Richard Brändle, Roman Jung und Martin Künzli (von links) diskutieren Strategien. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Mäuseplage Wenn der Fuchs ausfällt: Drei Kirchberger Bauern gehen mit Hermelinen und Greifvögeln gegen die Mäuse vor Eine beispiellose Mäuseplage sucht derzeit die Ostschweizer Bauern heim. In der am stärksten betroffenen Gemeinde Kirchberg fördern Landwirte die natürlichen Feinde der Maus. Ein Augenschein im Feld. Pablo Rohner 17.03.2021, 05.00 Uhr

Im Kampf gegen die Mäuse werden aus Landwirten Feldstrategen. Richard Brändle, Martin Künzli und Roman Jung stehen auf einem Kiesweg im Turpenriet bei Kirchberg und begutachten eine Reihe von Gehölzhaufen. Die rund ein Meter hohen, im Abstand von gut zehn Metern angelegten Verschläge sollen Hermeline und Mauswiesel anlocken und ihnen im Kampf gegen die Schermäuse als Deckung dienen. Das Naturschutzgebiet liegt im Epizentrum der beispiellosen Mäuseplage, die derzeit die Ostschweiz heimsucht.

Hermeline sind effektive Mäusejäger. Mit ihrem schlanken Körper kommen die bis dreissig Zentimeter langen Tiere gut durch die Gangsysteme. 50 bis 100 Mäuse frisst eine Hermelinfamilie pro Woche. Gemäss Bruno Schättin, Mitglied der Kirchberger Ökokommission, sind im Turpenriet derzeit drei Hermeline nachgewiesen. Weil es schwierig sei, die Tiere zu sichten, sei aber davon auszugehen, dass es bereits mehr sind. Ein Hermelinweibchen kann pro Jahr bis zu sechs Junge kriegen. Bauer Richard Brändle hofft, dass sich die Population in den angelegten Kinderstuben schnell vergrössert.

Richard Brändle (links) und Martin Künzli hoffen, dass die Hermelinpopulation im Turpenriet bald wächst. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Feuchtes Schneegestöber verschleiert die malerische Moorlandschaft. Doch rundherum sehen die Wiesen aus wie Äcker. Richard Brändle blickt rüber zum Hang hinter dem Weiher. Die Wiese eines benachbarten Landwirts ist mit am übelsten zugerichtet. Brändle erinnert sich an den Schrecken, als es taute:

«Nach dem grossen Schnee war alles braun.»

Richard Brändle, Landwirt in der Tüfrüti. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Seine Wiese neben dem Turpenriet gleicht einem Schlachtfeld – allerdings mehr im strategischen als im blutigen Sinn. Die rund ein Meter hohen Gehölzhaufen haben die Familie Brändle und Nachbar Sebastian Huber vergangene Woche auf ihren Wiesen angelegt. Angeleitet wurden sie dabei von Bruno Schättin, der im Kampf gegen die Mäuse federführend wirkt.

Jede der Behausungen für die marderähnlichen Jäger besteht aus einer mit Laub und Streue ausgelegten Aufzuchtkammer für die Jungen und einem schützenden Dickicht aus Ästen von umliegenden Büschen und Bäumen, das darüber gelegt wird. Rund um das Turpenriet stehen insgesamt 16 dieser Hermelinburgen, durch die Froschunterführung können die Jäger auf ihren Beutezügen auch die Strasse unterqueren.

Wie ihre Beute brauchen auch die Hermeline Deckung vor den Greifvögeln. Bild: Esther Wullschleger-Schättin, Riedenboden

Im Kampf gegen die Überpopulation zählen die Bauern auf weitere natürliche Feinde der Mäuse. Vom Wald gegenüber der Gehölzhaufen aus würde normalerweise der Fuchs Jagd auf die Mäuse machen. Doch die grassierende Staupe hat die Füchse in der Gegend arg dezimiert. Alleine im Jagdrevier Dietschwil habe die Krankheit im vergangenen Jahr mindestens zehn Füchse dahingerafft, so Bruno Schättin.

Neben dem Schnee, der den Mäusen wochenlang Isolation und Deckung verschafft habe, sei der Ausfall des Fuchses der zweite wichtige Grund für die Plage, sagt Martin Künzli. Eine Zahl verdeutlicht die Tragweite: Rund 3000 Mäuse frisst ein gesunder Fuchs pro Jahr. Zudem mache die Plage auch wieder einmal deutlich, welche Bedeutung Katzen auf den Bauernhöfen haben, sagt Richard Brändle: «Wir brauchen sie fürs Mausen.»

Fabia Brändle mit zwei hofeigenen Mäusejägern. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Der Bauer betont aber auch: «Mäuse sind nicht prinzipiell schlecht für uns.» Auch in normalen Jahren sei auf jeder Hektare von rund vierzig Mäusen auszugehen, die ihre Gänge unter den Wiesen graben. Eine angemessene Population sei sogar gut für den Boden, der durch die Wühltätigkeit der Mäuse gelockert und belüftet werde.

Hungrige Vögel, sensible Übersaat

Vogelschreie schallen über die Szenerie. Vier, fünf Rotmilane kreisen über den Wiesen beidseits der Strasse. Immer wieder stürzen die Vögel in die Tiefe. Neben dem dominierenden Rotmilan machen in Kirchberg auch Mäusebussarde, Waldkäuze, Turmfalken und Graureiher Jagd auf Mäuse. Seltener werden auch Schleiereulen und Schwarzmilane gesichtet. Milane und Bussarde benötigen bis zu sechs Mäuse am Tag, sagt Bruno Schättin. Und eine Waldkauzfamilie vertilge auch mal 20 Mäuse in einer Nacht.

Auf Sitzstangen wie hier rechts im Bild sollen sich Greifvögel erholen und nach Mäusen Ausschau halten können. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Der Hof von Roman Jung liegt im Weiler Nuetenwil zwischen Kirchberg und Bazenheid. Auch über seinen Wiesen fliegen derzeit viele Greifvögel. Er sagt:

«So viele Rotmilane wie heuer habe ich noch nie gesehen.»

Gegen zwanzig habe er an einem Tag gezählt und immer wieder beobachtet, wie die Vögel mit erbeuteter Maus wieder aufstiegen. Wie viele Kollegen in der Umgebung hat Jung Sitzstangen für die Jäger aus der Luft aufgestellt. Auf mindestens drei Metern Höhe befestigt und rund sollten die Stangen sein, damit sich die Greifvögel gerne darauf niederlassen.

Der Dauereinsatz der Milane ist auch ein Grund für die Hermelinburgen im Turpenriet. Besonders jetzt, im frühen Frühling, wenn ihr Fell noch weiss ist, sind die Hermeline eine unübersehbare Beute für die Raubvögel. Um im Bild zu bleiben: Die Bodentruppen müssen vor Luftangriffen geschützt werden.

Sitzstangen für Greifvögel in der Nähe des Turpenriets. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Vieles, womit die Landwirte den Mäusen zu Leibe rücken könnten, müsse erst ausprobiert werden, sagt Roman Jung. So seien die Wiesen, auf denen er seine Kühe weiden lasse, viel weniger betroffen. Vielleicht sei es deshalb eine Option, die Rinder und Kälber mal einen Tag länger draussen zu lassen, vielleicht auch mal auf anderen Weiden.

Roman Jung, Landwirt in Nuetenwil. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Ein stabiles Dispositiv aus natürlichen Feinden soll langfristig helfen, die Mäusepopulation zu regulieren. Den in diesem Sommer drohenden Ausfällen bei der Futterernte müssen die Bauern jedoch mit anderen Mitteln begegnen. Richard Brändle führt auf die matschige Wiese. Alle paar Meter sacken die Schuhe in einen darunterliegenden Gang, das verdrängte Wasser spritzt wenig daneben aus einem Mausloch. Auf einer ebenen Fläche zeigt Brändle die zarten Keimlinge der sogenannten Übersaat, die er hier ausgebracht hat. Das zusätzlich angesäte Gras soll wenigstens einen Teilertrag im Sommer sicherstellen.

Doch die Übersaat ist eine sensible Angelegenheit. «Es ist schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu treffen», sagt Richard Brändle. Bei Bise und Trockenheit etwa gehen die keimenden Gräser ein. Bringt man sie hingegen zu spät aus, raubt das alte Gras dem frischen das Licht.

Die havarierten Wiesen mit Übersaat aufzustocken, ist eine sensible Angelegenheit, für die manche Bauern einen Lohnunternehmer anstellen. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

Für Klee, der nebst Futter für die Kühe auch Stickstofflieferant für den Boden ist, sei es jetzt noch zu früh, weil er Frost nicht aushält. Damit die Übersaat gelingt, würden deshalb viele Landwirte einen Lohnunternehmer damit beauftragen. Zudem stellt das zusätzlich angesäte Gras die Landwirte vor ein Dilemma. «Wenn man sie die Wiese leerfressen liesse, würden die Mäuse wahrscheinlich am schnellsten verschwinden», sagt Martin Künzli und fügt hinzu:

«Mit der Übersaat ernähren wir die Mäuse auch.»

Doch kein Viehbauer kann sich einen Sommer ohne Futterernte leisten. Extremereignisse wie der Trockensommer 2018 hätten viele Bauern zwar krisensensibler gemacht. Überschüssiges Futter werde eher zurückgelegt statt schnell verkauft. Trotzdem würden im kommenden Sommer viele nicht darum herumkommen, Futter zuzukaufen.

Martin Künzli, Landwirt in Dietschwil. Bild: Ralph Ribi, Kirchberg, 15. März 2021

In der Küche der Brändles gibt es Kaffee. Martin Künzli zieht ein Mäppli mit Artikeln aus Fachzeitschriften hervor. Es beginnt eine Diskussion über den möglichen Nutzen der Massnahmen, die darin beschrieben werden; zum Beispiel, dass es Sinn macht, die Wiesen im Herbst leerzuräumen, um den Mäusen möglichst wenig Nahrung für den Winter liegenzulassen.

Auch bei einer anderen Strategie, dem flächendeckenden und koordinierten Fallenstellen auf benachbarten Böden, sind sich die drei einig. Dafür fehle neben der Arbeit auf Hof und Land schlicht die Zeit. Trotz der Lage wird am grossen Holztisch viel gelacht. Nur schon einen Plan zu haben, stimmt die Feldstrategen optimistisch. Auch wenn sie noch nicht wissen, wie gut er funktioniert.