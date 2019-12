Männerchor Bühl dankt Mathias Bleiker für sein langjähriges Engagement als OK-Präsidenten des Schwingfests Wolzenalp Mathias Bleiker stand 22 Jahre lang dem OK des Schwingfests Wolzenalp vor. Nun gab er dieses Amt ab, ihm folgt Jakob Baumgartner. Sabine Camedda 17.12.2019, 05.00 Uhr

Niklaus Zwingli, Präsident des Männerchors Bühl (Mitte), mit Mathias Bleiker, dem langjährigen OK-Präsidenten des Schwingfests auf der Wolzenalp (rechts) und dessen Nachfolger Jakob Baumgartner. Bild: PD

Ein Jubiläum war’s. Zum 25. Mal griffen Anfang September die «Bösen» auf der Wolzenalp einander an die Zwilchhosen und schwangen um den Sieg. Zwar organisierte der Männerchor Bühl das erste Schwingfest anno 1971, weil es aber nur alle zwei Jahre ausgetragen wird, kam es in diesem Jahr zum Jubiläum.

Es mag erstaunen, dass für diesen Traditionsanlass während 48 Jahren erst drei OK-Präsidenten verantwortlich waren. Mathias Bleiker begann seine Arbeit im OK 1985 als Kassier. Damals war er selber aktiv und konnte vom St.Galler Kantonalen 1984 bereits einen Kranz vorweisen. 45 weitere, davon zwei Eidgenössische 1992 in Olten und 1995 in Chur, sollten folgen.

Selber dreimal auf der Wolzenalp gewonnen

Wie es sich für einen Toggenburger Schwinger gehört, trat Mathias Bleiker auf der Wolzenalp selber auch in den Sägmehlring. 1989, 1993 und 1995 konnte er als OK-Mitglied dieses Schwingfest gewinnen. Nach seinem Rücktritt als aktiver Schwinger übernahm Mathias Bleiker das OK-Präsidium vom Schwingfest auf der Wolzenalp. Er hat in dieser Funktion zwölf Schwingfeste mitorganisiert.

Nach dem Jubiläumsfest trat er von diesem Amt zurück. Als neuen OK-Präsidenten wählten die Mitglieder des Männerchors Bühl vor kurzem Jakob Baumgartner, der bereits früher einmal unter Mathias Bleiker im Organisationskomitee mitgearbeitet hatte.

Dank der Stärke der Toggenburger Schwinger in den letzten zwei Jahrzehnten waren im Teilnehmerfeld des «kleinen» Fests immer wieder bekannte Namen zu finden. Schwingerkönig Jörg Abderhalden konnte sich zum Beispiel viermal auf der Wolzenalp als Sieger feiern lassen.

Es sei nicht zu vergessen, dass das Schwingfest jeweils im September durchgeführt werde und viele Schwinger durch die lange Saison bereits müde seien, heisst es im OK. Dank der guten Beziehungen von Mathias Bleiker seien die Spitzenschwinger aus dem Toggenburg trotzdem angetreten. Daneben bot das Schwingfest immer auch vielen jungen Schwingern eine willkommene Gelegenheit, sich dem Publikum zu zeigen.

Auf gutes Wetter angewiesen

Rund 1200 Zuschauer waren beim Jubiläumsschwingen anwesend. Sie seien auf gutes Wetter angewiesen, heisst es aus dem OK. Zwar kennt das Schwingfest auf der Wolzenalp ein Verschiebedatum, das sei aber immer ein gewisses Risiko gewesen. Die Organisation klappte unter OK-Präsident Mathias Bleiker stets reibungslos.

Vier Sitzungen seien in der Regel notwendig gewesen, um das Fest und das Rahmenprogramm auf die Beine zu stellen. Diese hätten sich jeweils bis in den späten Abend hingezogen, denn Mathias Bleiker habe immer wieder Anekdoten aus der Schwingerszene erzählt, was die OK-Mitglieder sehr gefreut hat.

Mathias Bleiker wurde als OK-Präsident verabschiedet. Als Dank überreichte ihm der Männerchor Eintrittskarten für das Jodelmusical «Uf immer und ewig». Mathias Bleikers Nachfolger Jakob Baumgartner und sein Team hoffe, ihn in zwei Jahren am Schwingfest wieder begrüssen zu dürfen, dann in den Reihen der Ehrengäste.