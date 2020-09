Machtveränderung in der Politik in Wil Die Äbtestadt steht im Ruf einer CVP-Hochburg. Doch entspricht dieses Image den aktuellen Gegebenheiten? Adrian Zeller Aktualisiert 22.09.2020, 05.00 Uhr

Ein Luftballon als Werbeartikel der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP) bei den eidgenössischen 2015. ((KEYSTONE/Christian Beutler))

In einer Vorschau des Regionaljournals von Radio SRF auf die Wahlen ins Wiler Stadtpräsidium wurde Wil als CVP-Hochburg bezeichnet. Entspricht dieses Attribut noch der Realität? Immerhin sitzen mittlerweile gleich viele Angehörige der SVP wie der CVP im Stadtparlament.

Die SVP ist traditionell in Bronschhofen und in Rossrüti gut verankert, mit der Gemeindefusion im Jahr 2013 stieg auch ihr Einfluss in der Wiler Politik. Doch der Rückgang der CVP-Sitze in der Wiler Legislative und Exekutive ist kaum alleine mit dem Zusammenschluss von Wil und Bronschhofen zu erklären.

1984 war die CVP selbst ein kleines Parlament

Bei der Parlamentsgründung stellte die CVP/CSP die Mehrheit im Stadtrat sowie 19 Vertreterinnen und Vertreter in der 40-köpfigen Legislative.

«1984 bestand die CVP-Fraktion aus Christlichsozialen, dem Arbeitgeberflügel und dem Kern der Partei. Sie war dementsprechend selbst ein kleines Parlament und bestimmte weitgehend die Geschicke der Stadt.»

So erklärt CVP-Fraktionschef Christoph Hürsch die Veränderung im Anteil der CVP-Vertreter. Seither hätten sich die Gesellschaft, das Umfeld und die Befindlichkeiten der Menschen stetig verändert. «Es wurden vermehrt extreme Positionen bezogen von Interessenvertretern sowohl von links, aber auch stark von rechts, ergänzt er.

Diese wurden entgegen bisherigen Gepflogenheiten immer lauter und extremer propagiert. Diese Gruppierungen, insbesondere SVP und Teile der Grünen, haben auch auf Kosten der Lösungen anstrebenden staatstragenden Parteien übermässig zugelegt», sagt Hürsch.

Trend in Wil gleich wie in der ganzen Schweiz

Dieser Umstand sei in der ganzen Schweiz festzustellen und habe sich auch in Wil manifestiert. Für die CVP Wil sei diese Entwicklung in den vergangenen Jahren aber auch eine Chance, ihre Rolle als Brückenbauerin mit sinnvollen Lösungen im Parlament zu erreichen.



Guido Wick, Fraktionschef der Grünen Prowil, sieht den Grund für die Verschiebung der politischen Kräfte darin, dass die CVP zu wenig auf neue Phänomene reagiert habe. Neben ökologischen Themen nennt er als weiteres Beispiel auch den gemeinnützigen Wohnungsbau.

Andere Bevölkerungsstruktur in Wil

Eine weitere Erklärung für den Rückgang an CVP-Sitzen zeigt ein Blick in die Statistik: Die Gruppe der Wilerinnen und Wiler, die sich weder als römisch-katholisch noch als evangelisch bezeichnet, ist mittlerweile gleich gross wie die der Katholiken, aus denen sich traditionell viele CVP-Wählende rekrutieren. Beide liegen bei 41 Prozent.

Mit anderen Worten: Die Bevölkerungsstruktur hat sich seit der Anfangszeit des Stadtparlaments deutlich verändert. Bei seiner Gründung bezeichneten sich von den damals 15403 Einwohnern 10511 als römisch-katholisch; 20 Jahre später war die Bevölkerung auf 16777 Personen angestiegen, davon waren noch 8686 Katholiken. Der Trend setzt sich weiter fort.

Gewerbe hat an Einfluss eingebüsst

In der Wiler Politik wurde ehemals neben der CVP auch Gewerbekreisen viel Einfluss nachgesagt. In den ersten Parlamentsjahren waren viele Mitglieder Inhaber von KMU. Wil hat eine lange Tradition als Gewerbestadt, Indiz dafür ist der Goldene Boden. Diese Bezeichnung für den Hofplatz wurde vom dort einst florierenden Handel und Gewerbe abgleitet.

Heute steht die grosse Mehrheit der Parlamentsmitglieder in einem Angestelltenverhältnis. Haben als Folge davon die Gewerbetreibenden an Einfluss eingebüsst? Marc Flückiger ist Vorstandsmitglied des Wiler Gewerbevereins und FDP-Stadtparlamentarier. Er bestätigt, dass es vor Jahren eine Zeit gegeben habe, in welcher der Gewerbeverein sehr einflussreich war.

«Dann gab es eine gewisse Stagnation.» Heute will man wieder näher an die Entscheidungsgremien rücken. «Seit drei bis vier Jahren laden wir die bürgerlichen Politikerinnen und Politiker zweimal jährlich zu einem Treffen ein, um Themen zu besprechen, die vor allem aus Gewerbesicht bedeutsam sind.»

Beschränktes Interesse an Lokalpolitik

Laut Flückiger wohnt heute nur noch ein Teil der Wiler Gewerbetreibenden in der Äbtestadt selber, entsprechend beschränkt sei ihr Interesse an der Wiler Politik: «Für sie sind vor allem tiefe Steuern für Firmen sowie genügend Landreserven für eine allfällige Geschäftserweiterung wichtig.»

Weitergehend würden sie sich kaum mit den politischen Vorgängen in der Stadt beschäftigen. Nach den Erfahrungen von Flückiger haben neben den Parteien mittlerweile andere Gruppen an politischem Einfluss in Wil gewonnen. Als Beispiele nennt er Quartiervereine:

«Die Kinderbaustelle haben sie realisiert.»

Und die erfolgreiche Abstimmung im Stadtparlament zur Umnutzung des «Turms» in ein Begegnungs-, Kultur- und Musikschulzentrum habe die IG Kultur Wil zustande gebracht.