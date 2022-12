Reportage: Zu Besuch auf der Rega-Basis in Untervaz

Reportage Er rettet Leben und will doch kein Held sein: So sieht der Alltag eines Rega-Rettungssanitäters aus Beda Suter aus Mosnang arbeitet als Rettungssanitäter bei der Rega. Mit der Skisaison beginnt für ihn und seine Arbeitskollegen eine besonders strenge Zeit. Zu Besuch auf seiner Basisstation in Untervaz im Kanton Graubünden. Lara Wüest Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Der Rettungssanitäter Beda Suter sitzt im Helikopter vorne neben dem Piloten und hilft beim Navigieren. Bild: Arthur Gamsa

Kurz nach dem Mittag geht der Alarm an diesem Tag zum ersten Mal los. Beda Suter steht von seinem Schreibtisch auf, holt seine rote Jacke aus der Garderobe und setzt eine rot-schwarze Mütze auf. Eben noch sass er locker hinter dem Computer. Jetzt ist sein Blick hellwach, die Muskeln gespannt, in seinen Körper fährt eine fast tranceartige Ruhe. Suter muss sich jetzt auf das Unplanbare einstellen. Wenn er in den nächsten Stunden einen Fehler macht, könnte das im schlimmsten Fall einen Menschen das Leben kosten.

Beda Suter, 36 Jahre, kein Gramm Fett am Körper zu viel, ist Rettungssanitäter bei der Rega. Sein Arbeitsort ist die Einsatzbasis in Untervaz in Graubünden. Das Einsatzgebiet von ihm und den anderen im Team ist eigentlich Nordbünden, also Berggebiet. Ab und zu fliegt das Team aber auch Einsätze in der restlichen Schweiz.

Der Rega-Rettungssanitäter Beda Suter aus Mosnang muss an diesem Tag einen 16-Jährigen vom Jakobshorn in Davos retten. Video: Lara Wüest, Arthur Gamsa, Sarah Wagner

Jetzt, in der Weihnachtszeit und mit dem Start der Skisaison, beginnt für die Station in Untervaz eine strenge Zeit, weil sich so viele Leute auf oder neben den Pisten tummeln. An diesem kalten Tag Mitte Dezember muss Suter, zusammen mit einem Piloten und einer Notärztin, ein Schweizer Ski-Nachwuchstalent von einer Piste auf dem Jakobshorn in Davos retten. Der 16-Jährige hat sich bei einem Sturz am Rücken verletzt.

48 Stunden auf der Basis

Am Frühstückstisch: Andy Flücht (vorne), Beda Suter und Edith Kortekaas besprechen das Wetter. Bild: Arthur Gamsa

Gut vier Stunden vor diesem Einsatz sitzt Beda Suter zusammen mit Edith Kortekaas, Notärztin, und Andy Flütsch, Pilot, am Frühstückstisch in der Küche der Einsatzbasis. Auf einem hellen Holztisch stehen Brot, Konfi und Nutella, ein grosser Fernseher an der Wand sendet Bilder von SRF Meteo. Das Gesprächsthema ist, wie jeden Morgen, das Wetter. Über dieses muss das Team stets genau Bescheid wissen. An diesem Morgen zum Beispiel wäre ein Flug in die Spitäler in Zürich oder St.Gallen zu gefährlich. In Zürich herrscht Eisregen, in St.Gallen hängt dicker Nebel.

Die drei am Tisch wirken vertraut, sie haben schon viele Tage und Nächte zusammen verbracht. Im oberen Stock der Basis befinden sich drei Schlafzimmer, eines gehört den Piloten aus dem Team, eines den Ärztinnen und eines den Rettungssanitätern. Suter sagt:

«Das Leben hier ist wie in einer WG.»

In diesem Zimmer schläft Beda Suter, wenn er auf der Rega-Basis in Untervaz Dienst hat. Bild: Arthur Gamsa

Wer für die Rega arbeitet, bleibt in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden auf der Basis, danach folgen mehrere freie Tage. Suter verbringt diese zu Hause in Mosnang bei seiner Frau und seinen beiden Kindern.

Bindeglied zwischen Pilot und Ärztin

Ein Kindheitstraum war die Arbeit als Rettungssanitäter für Suter nicht. Er sagt: «Ich wäre gerne Arzt geworden.» Doch nach einer KV-Lehre und der Erwachsenenmatura konnte er sich nicht mehr vorstellen, mit über 20 noch ein ganzes Medizinstudium hinter sich zu bringen. Er liess sich bei der Rettung St.Gallen zum Sanitäter ausbilden. Seit viereinhalb Jahren arbeitet er nun bei der Rega in Untervaz. Obwohl die Arbeit manchmal streng ist, würde er im Moment nichts anderes machen wollen.

Im Sommer rettet er Wanderer und Bergsteiger, die abgestürzt sind oder auf ihrem Weg weder vor noch zurück kommen, im Winter verletzte Ski- und Schlittenfahrer. Während eines Fluges sitzt Suter vorne auf dem Platz neben dem Piloten. Er hilft ihm beim Navigieren. Dank einer präzisen Landkarte auf seinem iPad weiss Suter über jedes Telefonkabel, jedes Windrad, jedes Seilbahnseil Bescheid.

Damit werden Patienten gerettet: die Ausrüstung im Helikopter. Bild: Arthur Gamsa

Nach der Landung steigt der Sanitäter rasch aus dem Helikopter. Er muss dann als Erstes dafür sorgen, dass die Rettungskräfte und Schaulustigen am Boden nicht in den Propeller, Rotor in der Fachsprache, laufen. Danach unterstützt er die Ärztin oder den Arzt bei der medizinischen Versorgung der Patienten. Wenn der Helikopter an einem Unfallort nicht landen kann, gehört es auch zu Suters Aufgaben, den Notarzt an der Seilwinde hinunterzulassen.

Glück darf es nicht geben

Was ihn vor Ort genau erwartet, weiss Suter erst, wenn er aus dem Helikopter steigt. Manchmal muss er Tote bergen. Manche von ihnen sind Menschen, die Suizid begangen haben.

Was er sieht, würde andere nachts nicht schlafen lassen. Bei Suter ist das anders. Zum einen, sagt er, sei er ein nüchterner Typ. Schlimme Bilder wälzt er nicht stundenlang im Kopf herum. Zum anderen hat er über die Jahre gelernt, sich zu schützen:

«Ich schaue bei verstorbenen Personen zum Beispiel nicht mehr so genau hin, wenn es nicht sein muss.»

Vor dem Einsatz auf das Jakobshorn: Das Rettungsteam weiss nie genau, was es am Unfallort erwartet. Bild: Lara Wüest

Bekannte wollten Suter auch schon zu einem Helden hochstilisieren. Zu einem, der sein Leben für andere aufs Spiel setzt. Doch das hört Suter nicht gern. «Unsere eigene Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Wenn wir nach einem Einsatz sagen müssen, dass wir Glück hatten, haben wir es falsch gemacht.» Trotzdem wird es in seinem Job manchmal gefährlich. Oder grenzwertig, wie Suter das formuliert.

Zum Beispiel an jenem Tag, an dem eine Frau in einer Berghütte von einem Blitz getroffen wurde und er und sein Team mitten ins Gewitter fliegen mussten, um sie zu retten. Der Einsatz ging gut, die Frau überlebte. Doch im Nachhinein mussten sich er und die restliche Crew eingestehen, dass sie wohl auch Glück gehabt hätten – etwas, auf das sie eigentlich nicht angewiesen sein wollen. Heute sagt Suter: «Wir hätten damals warten müssen, bis das Gewitter vorbei ist.»

Jemanden nicht sofort retten – eine Entscheidung, die den Rettungskräften nie leichtfällt. Vor allem Jüngere würden sich damit schwertun, sagt Suter. Doch er sagt auch:

«Mit den Jahren lernt man, dass man nicht alle retten kann.»

Ein Warten, das zermürben kann

Inzwischen ist es kurz vor zwei, Suter sitzt wieder am Schreibtisch in Untervaz. Der Einsatz mit dem jungen Ski-Talent ist gut abgelaufen. Suter sagt: «Das Schwierige bei dieser Rettung war, dass wir den Patienten wegen der Rückenverletzung ganz schonend umlagern mussten.» Bereits nach 15 Minuten war der junge Mann aber an Bord und der Helikopter unterwegs ins Spital in Chur. Kurz darauf waren Suter und der Rest des Teams zurück auf der Basis.

Auch Büroarbeit gehört zu Beda Suters Aufgaben. Bild: Arthur Gamsa

Im zweistöckigen Gebäude riecht es jetzt nach Essen, in der Küche ist eine Lasagne im Ofen, die Crew hat Zeit für das Mittagessen. Oder sie hofft es zumindest. Natürlich weiss niemand, wann der Alarm das nächste Mal losgeht.

Ein Teil von Suters Job besteht auch aus warten. Nicht immer fällt ihm das leicht. Er sagt: «Wenn wochenlang wenig läuft, ist das zermürbend. Das saugt Energie aus.» Oft erlebt er aber auch das Gegenteil. Einmal, an einem Spitzentag im Winter, war er elf Mal im Einsatz.

Solche Tage dürfte es immer mehr geben. Denn die Anzahl Rega-Einsätze nimmt stetig zu. Auch in Untervaz. Vor fünf Jahren musste das Team dort bis im November 665 Mal ausfliegen. Im letzten Jahr waren es 926 Mal und in diesem Jahr 965 Mal. Vergangene Woche flog das Team seinen 1000. Einsatz – so früh im Jahr, wie nie zuvor. Suter sagt:

«Immer mehr Leute verbringen ihre Freizeit in den Bergen. Damit steigt auch die Zahl jener, die unvorsichtig sind.»

Und ergänzt sogleich: Ob leichtsinnig oder nicht, der Grund für einen Unfall spiele bei einer Rega-Rettung natürlich keine Rolle. Suter ist es wichtig, dass die Leute dies wissen.

Ein ruhiger Tag

An diesem Tag bleibt es bei der Rega in Untervaz eher ruhig. Kurz vor drei am Nachmittag ertönt der Alarm ein zweites Mal. Eine Frau hat sich beim Skifahren im Skigebiet in Flims den Oberschenkel gebrochen. Am nächsten Morgen um sieben Uhr endet Suters Schicht und er kann nach Hause.

Rega-Rettungssanitäter war nicht sein Kindheitstraum. Heute geht er fast jeden Tag gern zur Arbeit. Nach 48 Stunden auf der Basis fährt der Rettungssanitäter aber ebenso gern wieder heim. Er freut sich auf seine Frau und seine beiden Kinder. Und auf die Nächte, in denen ganz sicher kein Alarm losgeht.

Mit einem kleinen Traktor fährt jemand vom Rettungsteam in Untervaz den Helikopter am Morgen aus dem Hangar und am Abend wieder hinein. Bild: Arthur Gamsa

