Reformierte Kirche in Lütisburg kann umgenutzt werden

Lütisburg Versammlung sagt Ja: Reformierte Kirche kann erweitert und umgenutzt werden Klares Votum der Bürgerinnen und Bürger der Kirchgemeinde Unteres Toggenburg: Sie haben das Projekt und damit den Kredit von knapp 2 Millionen Franken für die Nutzungserweiterung der reformierten Kirche gutgeheissen. Zudem wählten sie mit Annelies Gämperle eine neue Präsidentin. Katharina Meier 04.04.2022, 12.00 Uhr

Die evangelische Kirche in Lütisburg kann umgebaut und umgenutzt werden. Bild: PD

Enzo Fuschini, der Präsident der Kirchenvorsteherschaft, führte am Sonntag durch eine längere Versammlung der reformierten Kirchgemeinde Unteres Toggenburg. Hauptdiskussionspunkt war die Nutzungserweiterung der Kirche in Lütisburg, die als einzige der drei Kirchen nicht unter Schutz steht. Geplant ist ein Anbau im Osten, der Einbau eines Büros sowie das Entfernen von Bänken, Orgel und Empore mit dem Ziel, auch in Lütisburg einen Raum zu schaffen, der nicht nur flexibel eingesetzt, sondern von der ganzen Gemeinschaft genutzt werden kann.

Kritische Voten, aber klares Ja

Ruedi Reich, der das Projekt bis zur Vorlage begleitete, sieht noch einige Schwachpunkte, die es auszumerzen gelte. Und auch die Kostensteigerung gegenüber den präsentierten Zahlen im Herbst bereitet ihm nach wie vor Sorge. Von einem «Vernichtungswerk» sprach Jakob Scherrer. Der 92-Jährige, der am Glockenaufzug von 1937 dabei war, hier getauft, konfirmiert und getraut wurde, selbst zwölf Jahre als Kassier und 28 weitere Jahre als Präsident der Kirchgemeinde Lütisburg tätig war, verwies auf die bereits vorhandenen Lokale im Dorf, die genutzt werden könnten, ohne die Kirche auszuräumen.

Die Versammlung sagte trotz einiger kritischer Stimmen deutlich Ja. Bild: Katharina Meier

Trotz starker emotionaler Verbundenheit vieler Anwesenden mit der Kirche, brachte es schliesslich Annelies Krieg auf den Punkt:

«Wir müssen uns bewusst sein, dass wir jetzt über die Zukunft der Kirche entscheiden. In zehn Jahren ist sie vielleicht nicht mehr da, und an ihrer Stelle steht ein Wohnblock. Ob wir das wollen?»

Kriegs Votum gründete darauf, dass, sollte sich die Finanzlage der Kirchgemeinde – die vom kantonalen Finanzausgleich abhängig ist – einst verschlechtern, sie von der Kantonalkirche notgedrungen zum Verkauf der Kirche angewiesen werde. Nach wenigen befürwortenden Voten sagte die Versammlung schliesslich mit 77:3 klar Ja zum Vorhaben der Nutzungserweiterung.

Verkauf des Pfarrhauses Ganterschwil

Das Projekt ist nicht gratis zu haben. An die Kosten von 1,968 Millionen Franken sichert der Finanzausgleich der Kantonalkirche 1,1 Millionen Franken zu. Die Kirchgemeinde Unteres Toggenburg muss aber die Restsumme von rund 870’000 Franken selbst berappen.

Da das vorhandene Eigenkapital nicht ausreicht, wird das Pfarrhaus in Ganterschwil verkauft. Dieser Entscheid fiel einhellig, zumal das Gebäude seit rund zehn Jahren nicht kirchlich genutzt wird, laufende Kosten anfallen und eine grössere Innensanierung ansteht. Sollte der Erlös der Liegenschaft, deren Schätzung bei 690’000 Franken liegt, nicht ausreichen, wird auf das vorhandene Eigenkapital zurückgegriffen. Der Steuerfuss muss nicht erhöht werden.

Neue Präsidentin übernimmt Mitte Jahr

An der Versammlung vom Sonntag in der reformierten Kirche Lütisburg standen zudem Wahlen an. Als neue Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft wurde Annelies Gämperle gewählt. Geplant ist jedoch ein Co-Präsidium mit Sonja Britt. Da die Satzungen der Kirchgemeinde kein Co-Präsidium vorsehen und auch die kantonalen Richtlinien keinen Passus zu Co-Präsidien hat, konnte nur die gelernte Bäcker-Konditorin aus Bütschwil gewählt werden. Sie tritt Mitte Jahr die Nachfolge von Enzo Fuschini an.

Annelies Gämperle, Bütschwil, neue Präsidentin der reformierten Kirchgemeinde Unteres Toggenburg. Bild: Katharina Meier

Neu in der Vorsteherschaft Einsitz nehmen zudem Franziska Manser (Dietfurt) Katherina Tschenett (Mosnang) und Maja Wild (Ganterschwil). Alle übrigen Mitglieder, die Synodalen und die GPK wurden wiedergewählt sowie die Rechnung 2021 mit einem Überschuss von rund 100’000 Franken gutgeheissen.