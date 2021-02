Lütisburg Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte müssen sich noch bis im Sommer gedulden, bis die neuen Schulräume bezogen werden können Nach der Hälfte der Bauzeit sind die Arbeiten des Erweiterungsbaus beim Primarschulhaus im Soll – entstehen soll auch eine Dachterrasse, die als Aussenklassenzimmer genutzt werden kann. Beat Lanzendorfer 18.02.2021, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Erweiterungsbau beim Lütisburger Primarschulhaus Neudorf ist schon weit fortgeschritten. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Juli soll das Ende des räumlichen Engpasses im Lütisburger Primarschulhaus Neudorf eingeläutet werden. Wenn die Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler fünf Wochen später erstmals den Erweiterungsbau nutzen können, soll eine neue Zeitrechnung beginnen.

Die Zwischenbilanz nach fünf Monaten, was ungefähr der Hälfte der Bauzeit entspricht, fällt positiv aus. Die Bauarbeiten des 4,5-Millionen-Franken-Projekts sind im Zeitplan.

Der Blick auf die Baustelle interessiert

Nicht nur Schulpräsidentin Marianne Burger Studer zeigt sich erfreut über die täglichen Fortschritte, die auf der Baustelle sichtbar sind. Sie sagt:

Marianne Burger Studer, Schulpräsidentin Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«In den vergangenen Tagen noch etwas mehr als in den Wochen zuvor, weil seit letztem Samstag die vorgefertigten Holzelemente montiert werden.»

Wie ihr geht es den Schülerinnen und Schülern. Sie können es jeweils kaum erwarten, bis die Pausenglocke ertönt. Aktuell sogar mehr als in normalen Zeiten. Dazu Jeannette Gygax, welche zusammen mit Remo Walder die Klasse 5A unterrichtet und sich mit ihm auch die Schulleitung teilt: «Die Kinder würden ihre Nasen am liebsten den ganzen Tag an der Scheibe platt drücken, sie finden es ganz spannend, was auf der Baustelle vor sich geht.»

Die Holzelemente im Erdgeschoss, in dem der Kindergarten untergebracht ist, sind installiert. Bild: Beat Lanzendorfer

Wenn sie vom Schulhausgang und aus sicherer Entfernung durch das Fenster blicken, bekommen sie die Veränderungen auf der Baustelle mit. Diese hat in den letzten Tagen praktisch stündlich eine andere Form angenommen. «Es wird täglich mehr sichtbar, wie unser Erweiterungsbau aussehen wird», erklärt die Schulpräsidentin.

Der Holzelementbau ist dreistöckig

Der Holzelementbau umfasst drei Stockwerke: Das Erdgeschoss beinhaltet die Zimmer für zwei Kindergartenklassen. Jedes dieser Zimmer verfügt über eine eigene Küche. Die Toiletten sowie ein Materialraum vervollständigen das Stockwerk. Das Obergeschoss umfasst das Büro der Schulleitung, den Pausenraum für die Mitarbeitenden, ein Sitzungszimmer sowie die Schülerbibliothek mit Medienraum und einen Materialraum.

Der Neubau wird durch das Dachgeschoss abgerundet, in dem zwei Schulzimmer, ein Gruppenraum und das Zimmer für die schulische Heilpädagogik untergebracht sind. Ergänzt wird dieses Stockwerk mit einer Dachterrasse, die als Aussenklassenzimmer genutzt werden kann.

Im Schacht im Hintergrund wird ein Lift eingebaut. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein neuer Lift im Haupthaus macht es möglich, dass die ganze Schulanlage plus die Turnhalle rollstuhlgängig erschlossen sind. Dazu Marianne Burger Studer: «Die neuen Technikräume sind so konzipiert, dass das Schulhaus mit wenig Aufwand autonom betrieben werden könnte. Ein nicht unwesentlicher Faktor für das Projekt Mehrzweckhalle. Die Technik wäre dafür vorbereitet.»

Die nächsten Arbeiten

Der Spatenstich im September 2020 war der eigentliche Startschuss des Erweiterungsbaus. Es folgten in den Herbstferien die Durchbruch- und Abbrucharbeiten sowie der Liftschachtaufbau. Mit der Aufrichte, welche nächste Woche im Rahmen des Möglichen gefeiert wird, ist nun ein wichtiges Zwischenziel erreicht.

Nach Auskunft von Bauleiter Hans Ruedi Stutz seien in den kommenden Tagen und Wochen nun der Fensterbauer und der Dachdecker gefragt. Im Innern des Gebäudes würden die Installationen für die Haustechnik beginnen. «Allein die Rohre für die elektrischen Installationen haben eine Länge von 18 Kilometern», sagt Stutz.

Bauleiter Hans Ruedi Stutz und Schulpräsidentin Marianne Burger Studer zeigen sich mit dem bisherigen Bauverlauf zufrieden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Planungen der kommenden Monate seien genau getaktet. Mit dem Anbringen der Leuchten und Lampen, den Schliessanlagen sowie den Malerarbeiten würden die Bauarbeiten Ende Juni/Anfang Juli abgeschlossen. Im Juli erfolge dann noch die Baureinigung, bevor in der zweitletzten Sommerferienwoche der Einzug beginnen könne.

Darauf freut sich Marianne Burger Studer schon jetzt: «Man hat lange nichts gesehen, jetzt aber ist es spür- und sichtbar, der Erweiterungsbau wird eine gefreute Sache. Wir bauen ein Schulhaus für die Kinder, in dem sie sich wohl fühlen können. Unser Architekt Hubert Bischoff, sein Team und Bauleiter Hans Ruedi Stutz machen einen super Job. Das gilt auch für unsere Handwerker – auf der Baustelle herrscht eine gute Stimmung. Die Finanzen haben wir genauso im Griff. Wir werden den Baukredit einhalten.»

Das Jubiläum wird mit der Einweihung gefeiert

Im vergangenen Jahr wurde das Schulhaus Neudorf 50 Jahre alt. Die damals verschobene Jubiläumsfeier soll mit der Einweihung des Erweiterungsbaus im Herbst gefeiert werden. «Dieses Ereignis möchten wir gerne zusammen mit der Bevölkerung begehen», erklärt die Schulpräsidentin abschliessend. Informationen dazu würden zu gegebener Zeit folgen.

Bekenntnis zu neuer Mehrzweckhalle Wie dem «Lütisburg aktuell» zu entnehmen ist, schliesst die Erfolgsrechnung der Gemeinde mit einem Ertragsüberschuss von gut 290'000 Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 339'200 Franken. Die Besserstellung betrage rund 630'000 Franken. Der Gemeinderat beantrage der Bürgerschaft nun 200'000 Franken des Ertragsüberschusses dem Konto «Reserve Mehrzweckhalle» zufliessen zu lassen. Das Projekt «neue Mehrzweckhalle» liege im Kompetenz- und Zuständigkeitsbereich der Primarschulgemeinde Lütisburg. Mit der beantragten Einlage in die «Reserve Mehrzweckhalle» bekenne sich der Gemeinderat aber klar zu einer neuen Mehrzweckhalle. Nach dieser Einlage würde der Saldo der «Reserve Mehrzweckhalle» 750'000 Franken betragen. (bl/pd)