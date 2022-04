Lütisburg Private Gelder für grössere Halle: Anonyme Sponsorengruppe hat sich gegenüber Schulratspräsidentin zu erkennen gegeben An der Bürgerversammlung der Lütisburger Schulgemeinde haben sich überraschend anonyme Spender bereiterklärt, die Mehrkosten zu zahlen, falls statt einer Einfach- eine Mehrfachhalle gebaut wird. Die Sponsoren wollen anonym bleiben, haben aber den Schulrat und den Turnverein im Vorfeld der Versammlung informiert. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Die alte Mehrzweckhalle ist 52 Jahre alt. An derselben Stelle soll ein Neubau realisiert werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Lütisburg soll endlich eine neue Mehrzweckhalle erhalten. Doch die geplante Einfachhalle entspricht nicht den Ansprüchen eines Teils der Bevölkerung. Grösser soll sie sein, und unterteilbar.

Stimmvolk lehnte Vorgängerprojekt ab Im Herbst 2018 sagten die Lütisburger Stimmberechtigten Nein zu einem Kredit für eine neue Mehrzweckhalle. Der Kredit hatte damals 8,5 Millionen Franken betragen. Kurz nach der Abstimmung schlug der Gemeinderat der Bürgerschaft die Bildung einer Vorfinanzierung «Mehrzweckhalle» vor, um für ein neues Projekt vorbereitet zu sein. Aufgrund der Finanzen und mit Blick auf die Einwohnerzahl kamen die politische Gemeinde und die Schulgemeinde zum Schluss, dass mit dem neuen Anlauf eine Einfachhalle geplant werden soll. (lsf)

Als es vergangene Woche darum ging, an der Schulbürgerversammlung den Projektierungskredit zu bewilligen, eröffnete sich plötzlich eine neue Möglichkeit. Ein Bürger las einen Brief einer anonymen Sponsorengruppe vor, die 600'000 Franken sammeln und beisteuern will, um eine grössere Halle zu bauen. Der Beitrag der öffentlichen Hand soll unverändert bleiben.

Ein weiterer Bürger reichte daraufhin den Antrag ein, mit der Projektierung zwei Varianten zu prüfen: die vorgesehene Einfachhalle für 7,5 Millionen Franken sowie die grössere, unterteilbare Halle für 8,1 Millionen Franken. Die Anwesenden nahmen den Antrag mit 60 zu 42 Stimmen an.

Turnverein und Schulrat wurden im Vorfeld informiert

Das unerwartete Auftauchen einer anonymen Sponsorengruppe wirft Fragen auf, wie auch das eher knappe Abstimmungsergebnis zeigt. Zumal die Gruppe selbst «nur» 400'000 Franken beisteuern wird. Mindestens 200'000 Franken sollen vom Turnverein und Dritten kommen, wie im Brief erklärt wird.

In einem Leserbrief, der unsere Zeitung erreicht hat, heisst es unter anderem: «Warum lässt die Schulratspräsidentin einen Antrag zu, der auf Versprechungen in einem anonymen Brief basiert?»

Marianne Burger Studer, Schulratspräsidentin Primarschule Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Mitteilungsblatt der Gemeinde, das am Dienstag erschienen ist, wird erklärt: «Die Sponsorengruppe hat sich gegenüber der Schulratspräsidentin geoutet, möchte zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, dass weitere Personen zu der Sponsorengruppe Informationen erhalten.» Auf Anfrage sagt Marianne Burger Studer zudem, dass sie bereits vor der Versammlung über den Brief und den Antrag informiert worden sei.

Auch der Turnverein wurde bereits im Vorfeld der Versammlung angefragt, ob er sich finanziell beteiligen würde, wie Vereinspräsident Andreas Solenthaler auf Anfrage sagt. Und man habe zugesagt. «Wir haben schon vor Jahren einen Hallenfonds gegründet, in dem zurzeit 50'000 Franken sind», sagt er. Der Turnverein werde gerne helfen, den Rest des Geldes zusammenzubringen, falls man sich für die grössere Halle entscheide. Bei den anonymen Sponsoren handle es sich aber um eine eigene Gruppe, die nichts mit dem Turnverein zu tun habe.

Es geht noch nicht um den Baukredit und dessen Finanzierung

Bei der Versammlung vergangene Woche ging es erst um die Frage, ob das Volk wolle, dass die Schulgemeinde eine zweite Variante prüft, wie Schulratspräsidentin Burger Studer betont. Der Kredit für die Projektierung wurde schliesslich grossmehrheitlich genehmigt. Weil neu zwei statt nur einer Variante geprüft werden, wurde er von 350'000 Franken auf 375'000 Franken erhöht.

Die versprochenen privaten Gelder liegen gemäss der Schulratspräsidentin noch nicht vor. Das sei auch noch gar nicht nötig. Erst, wenn man sich für eine Variante entschieden habe und die Projektierung vorliege, gehe es um den Baukredit und dessen Finanzierung. Wie dem Mitteilungsblatt zu entnehmen ist, entfällt das Sponsoring, wenn eine Einfachhalle realisiert wird.

