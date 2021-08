Töffli-Treff in Lütisburg: Fans fahren zusammen durchs Toggenburg

Lütisburg «Man fühlt sich immer noch wie ein Bub, auch mit 70 Jahren»: Töffli-Urgesteine treffen sich zur gemeinsamen Fahrt Hunderte Töffli-Fans trafen sich vergangenen Samstag in Lütisburg und fuhren zusammen durch die Strassen Toggenburgs. 09.08.2021, 17.00 Uhr

Durch die Strassen Toggenburgs fahren: Töffli-Fans am vergangenen Samstag in Lütisburg. Bild: TVO

(red/FM1Today) Hunderte Töfflibuebe und -meitli haben sich am Wochenende im Toggenburg getroffen, wie FM1Today berichtet. Es ging darum, Spass unter Gleichgesinnten zu haben. Mit den Töffli fuhren die Fans gemeinsam eine 60 Kilometer lange Strecke. Für Arno Gähwiler aus Gossau ist es so, als würde er in seine Jugend zurückversetzt werden. «In meinem Alter darf man langsam auch wieder etwas spassigere Sachen machen», so der Rentner. «Man fühlt sich immer noch wie ein Bub, auch mit 70 Jahren», sagt Töfflisammler Bruno Hobi. Für Töfflimeitli Priska Zuberbühler war das Töffli nicht immer ein Hobby: «Früher war es eine Qual, weil man es fahren musste, weil man noch kein Auto fuhr. Heute ist es ein Hobby.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Treffen wurde von den Töfflibuebe Toggenburg organisiert. Veranstalter Marcel Büchler führt in Lütisburg das grösste Töfflimuseum Europas. «Ich habe 1973 Motormechaniker gelernt und hatte schon immer Freude an Töffli. Dadurch bin ich Töfflibueb geworden. Die Freude daran ist geblieben.» Seit 40 Jahren sammelt Büchler nun schon die Zweiräder. Die Ältesten stammen aus den Jahren 1910 und 1913. «Ein ‹FN›, ein belgisches Modell, und ein Wanderer aus Chemnitz», so der Sammler. Zum Fahren seien diese heute aber sehr schwierig, weil vier Hebel bedient werden müssten.