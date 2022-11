Lütisburg plant den Bau einer neuen Mehrzweckhalle

Lütisburg Eine grössere Mehrzweckhalle in Lütisburg dank Geld von anonymen Spendern? – die Entscheidung fällt im Januar Der Projektierungskredit für eine neue Mehrzweckhalle in Lütisburg ist gesprochen. Wie gross diese tatsächlich wird, steht zurzeit noch in den Sternen. Schul- und Gemeinderat plädieren aus Kostengründen für eine Einfachturnhalle. Weil ein unbekannter Dritter Geld einschiessen möchte, wäre auch eine grössere Variante eine Option. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Anstelle der bisherigen Turnhalle soll in Lütisburg eine neue, moderne Mehrzweckhalle gebaut werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Planungen für eine neue Mehrzweckhalle beim Schulhaus Neudorf in Lütisburg kommen voran. Für welche der zwei möglichen Varianten sich der Schulrat entscheidet, hängt davon ab, ob Gelder, welche Dritte zugesagt haben, fliessen und ob der Turnverein den geforderten Anteil von 200'000 Franken aufbringen kann.

Projektierungskredit wurde gesprochen

Auf die Schulbürgerversammlung vom vergangenen 30. März hin erarbeiteten der Schul- und der Gemeinderat ein gemeinsames Projekt, das eine Einfachturnhalle vorsieht. Deren Kosten werden mit 7,5 Millionen Franken beziffert. Im Vorfeld der Versammlung hatte sich dann eine anonyme Gruppe bereit erklärt, 600'000 Franken einzuschiessen, um eine grössere, unterteilbare Mehrzweckhalle zu ermöglichen.

Die Bedingung: Von diesem Betrag müsse der Turnverein 200'000 Franken mitfinanzieren. Die 600'000 Franken wurden mittlerweile auf maximal 700'000 Franken aufgestockt, weil bei der zweiten Variante mit Kosten von 8,2 Millionen Franken gerechnet wird.

Daraufhin haben die Stimmberechtigten an der Schulbürgerversammlung den Projektierungskredit über 375'000 Franken für eine Mehrzweckhalle gutgeheissen. Gleichzeitig erhielt der Schulrat den Auftrag, zwei Varianten zu prüfen. Diese Prüfung ist mittlerweile abgeschlossen.

Der anonyme Geldgeber muss sich «outen»

Dazu erklärt Schulratspräsidentin Marianne Burger Studer: «Für den Schulrat kommen beide Varianten in Frage, weil das Kostendach eingehalten wird.» Allerdings gibt sie zu bedenken, dass die zweite, «teurere» Variante, in der die Halle unterteilbar ist, nur in Frage komme, wenn die Anonymität der bisher unbekannten Geldgeber falle.

Marianne Burger Studer, Schulratspräsidentin Primarschule Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Dazu Burger Studer weiter:

«Der Schulrat hat aufgrund der juristischen Abklärungen beschlossen, keine Anonymität zu akzeptieren.»

Der Schulrat bereite mit den Geldgebern einen Vertrag vor, bei dem sie oder er sich bei der Vertragsunterzeichnung «outen» müssten. Der Schulratspräsidentin ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass das Geld aus seriösen Quellen kommt. Diese Garantie habe sie erhalten.

Sollten bis im Januar die Gelder der Dritten geflossen und der Anteil des Turnvereins ebenfalls auf dem Konto sein, stünden beim Schulrat beide Varianten zur Diskussion. Im Übrigen hat die Schulratspräsidentin Kenntnis davon, dass der Turnverein ein Spendenbarometer aufgleise, um die nötigen 200'000 Franken zu generieren.

Zur möglichen Variante sagt Burger Studer: «Der Variantenentscheid liegt in der Kompetenz des Schulrates.» Rechtlich sei es nicht vorgesehen, dass man an der Urne Variantenabstimmungen durchführe, weil bereits ein bewilligter Projektierungskredit vorliege.

Um die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler zu vergrössern, soll hier ein Fussgängerstreifen mit Mittelinsel angebracht werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Verkehrskonzept, neue Einfahrt und Einstellhalle

Unabhängig davon, welche Variante umgesetzt wird, wurden Abklärungen betreffend eines Verkehrskonzeptes getroffen. Dabei soll ein zusätzlicher Fussgängerstreifen mit Mittelinsel an der Flawilerstrasse direkt beim Schulhaus die Sicherheit erhöhen. Für die neue Mehrzweckhalle werde auch eine neue Einfahrt projektiert, weil bei der jetzigen der Winkel nicht stimme, was zu Beeinträchtigungen bei der Sicherheit führe. Im Weiteren sei eine Einstellhalle unter der neuen Mehrzweckhalle geplant.

Dazu erklärt Burger Studer: «Vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her ist eine Einstellhalle die beste Variante. Der Pausenplatz ist der einzige öffentliche Raum im Zentrum des Dorfes. Von ihm würden wir ungern Land für Parkplätze zur Verfügung stellen.» Die Einstellhalle sei nicht unterirdisch und werde so konzipiert, dass der Eingangsbereich der darüber liegenden Mehrzweckhalle so hoch wie der Eingang zum Schulhaus sei.

Der Pausenplatz soll auch bei einem Neubau einer Mehrzweckhalle seine jetzige Grösse beibehalten. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind, endlich eine Mehrzweckhalle zu bauen. Uns ist wichtig, dass nicht wieder ein Hickhack entsteht», sagt die Schulratspräsidentin.

Der Schulrat will den Variantenentscheid im Februar 2023 fällen. Im selben Monat wird der Schulrat im Rahmen einer Informationsveranstaltung über das Ergebnis informieren. Nach dem Variantenentscheid beginnt die Projektierung. Im November 2023 soll über den Baukredit abgestimmt werden.

