Lütisburg: Der anonyme Spender geht an die Öffentlichkeit

Geheimnis gelüftet Anonymer Gönner spendet 500'000 Franken für die neue Mehrzweckhalle in Lütisburg – nun tritt er an die Öffentlichkeit Die Toggenburger Gemeinde Lütisburg will eine neue Mehrzweckhalle bauen – und erhält eine anonyme Spende von einer halben Million Franken. Nun hat sich der unbekannte Gönner geoutet. Beat Lanzendorfer 24.02.2023, 12.00 Uhr

Schulratspräsidentin Marianne Burger Studer und die Schulräte Michael Bolt, Barbara Erni Kuhn und Jenny Landtwing (von rechts) zeigen ein Arbeitsmodell des Schulhauses Neudorf, auf dem die neue Mehrzweckhalle (rechts) bereits ersichtlich ist. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Geheimnis ist gelüftet: Werner Wagner, Mitinhaber der Kowa Holdinggesellschaft AG aus Bichwil, ermöglicht mit seiner Spende von 500'000 Franken eine grössere und unterteilbare Mehrzweckhalle in Lütisburg.

Der 53-Jährige ist Mitglied des Turnvereins Lütisburg und versteht sein Engagement unter dem Motto: «Die Jugend in die Halle und nicht auf die Strasse.» Die Aufhebung seiner bisherigen Anonymität war eine der Bedingungen des Schulrates, sich mit der Variante «Mehrzweckhalle 19 mal 28 Meter» zu beschäftigen.

Erlös von Aktien fliesst in Mehrzweckhalle

Diese Zeitung hat am 21. Februar darüber berichtet, dass sich der Lütisburger Schulrat nach Einhaltung aller Bedingungen für die grössere Mehrzweckhalle entschieden hat. Nebst der Erfüllung der finanziellen Voraussetzungen war die Aufhebung des bisher anonymen Spenders ein weiteres Kriterium. Mit seinem öffentlichen Auftritt an der Informationsveranstaltung vom Donnerstagabend hat Werner Wagner dies erfüllt. Für ein Bild für diese Zeitung wollte er sich hingegen nicht zur Verfügung stellen.

Der Spender sagte: «Ich finde es schön, dass der Schul- und Gemeinderat mit dem Projekt der neuen Mehrzweckhalle zusammen etwas erschaffen hat.» Es sei wichtig, dass beide Räte dahinterstehen können. Dies sei eine Grundvoraussetzung, damit es auch bei der Bevölkerung Anklang finde. Als eigentlicher Geldgeber tritt gemäss ihm die Kowa Holdinggesellschaft AG auf. Beim Gewerbebetrieb ist aktuell die Nachfolgeregelung im Gang. Aus dem Verkaufserlös der Aktien komme das Geld für die Turnhalle zusammen.

Nicht wie in anderen Unternehmen, bei denen oftmals der Betrieb dem Meistbietenden oder Mitbewerbern verkauft werde, würde die Kowa Holdinggesellschaft AG, ein Gewerbebetrieb für Baumontagen mit angeschlossener Schlosserei, von mehreren langjährigen Mitarbeitenden übernommen. Sie hätten aber nicht die Möglichkeit, den Betrieb auf einmal zu kaufen. Dies geschehe in einer Zeitperiode von etwa zehn Jahren und habe vor drei Jahren begonnen. Die neuen Besitzer würden jährlich eine Anzahl Aktien erwerben.

Geld ist das eine, Fronarbeit das andere

Wagner anerkennt, dass eine solche Spende sicher nicht alltäglich ist. Es gebe aber andere Beispiele, in denen in die Jugendförderung investiert wurde. Er sei kein Einzelfall. Und weiter: «Geld ist das eine, Fronarbeit das andere. Nicht alle haben die Möglichkeit, sich finanziell so einzubringen.» Für ihn sei die Freiwilligenarbeit aber genauso wichtig: «Das öffentliche Leben wäre heute anders, wenn sich nicht unzählige Menschen unentgeltlich einsetzen würden.»

Die grössere Halle möchte er ermöglichen, weil es eine Investition für mehrere Jahrzehnte sei. «Es wäre schade gewesen, wenn man eine Halle gebaut hätte, bei der man später bemerkte, dass sie nicht ideal sei.» Deshalb sei es bei der Planung wichtig, nicht auf das Günstigere, sondern auf das Sinnvollere zu setzen.

Als Mitglied des Turnvereins sei ihm bewusst, dass die Turnerinnen und Turner die Hauptprofiteure der unterteilbaren Mehrzweckhalle seien. «Die Schule und andere Vereine können von den Vorteilen aber genauso profitieren.» Deshalb ist für Werner Wagner klar: «Wir haben jetzt die Chance, gemeinsam etwas Grosses zu realisieren. Etwas für die Jugend und für die Zukunft des Dorfes.»

Gemeinderat hat den Entscheid zur Kenntnis genommen

Die anwesende Gemeindepräsidentin Imelda Stadler erklärte, dass der Gemeinderat vom Schulrat informiert worden sei. Er unterstütze den vorgeschlagenen Variantenentscheid. Welche Auswirkungen dies auf die Gemeindefinanzen habe, darüber werde an der Vorversammlung vom 15. März informiert.

Nebst den 500'000 Franken von Werner Wagner steuern der Turnverein Lütisburg und Dritte weitere 200'000 Franken bei. Ab sofort können die Planungen für die unterteilbare Mehrzweckhalle in Angriff genommen werden. Die Gesamtkosten werden mit 7,9 bis 8,1 Millionen Franken beziffert. Davon übernimmt die öffentliche Hand 7,5 Millionen Franken. Die Eröffnung der neuen Mehrzweckhalle soll im Sommer 2025 erfolgen.