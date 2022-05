Kanton unterstützt Toggenburger mit Geld aus Lotteriefonds

Lotteriefonds Von Klanginstrumenten bis zu Ausstellungen: Diese kulturellen Institutionen und Anlässe werden mit kantonalen Geldern unterstützt An der Junisession verteilt der St.Galler Kantonsrat Gelder aus dem Lotteriefonds. Die Region Toggenburg ist beim Antrag von der Regierung mit drei Projekten vertreten, drei weitere haben einen Bezug zur Region. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Kultur kostet. Um Kultur zugänglich zu machen und den Organisatorinnen und Organisatoren finanziell unter die Arme zu greifen, stellt der Kanton St.Gallen regelmässig Geld aus dem Lotteriefonds zur Verfügung.

Für die aktuelle Ausschüttung hat die Regierung rund 50 Projekte ausgewählt und beantragt beim Kantonsrat in der kommenden Junisession die Fördergelder. Insgesamt sollen so rund 5,47 Millionen Franken in die Projekte fliessen.

Aus dem Toggenburg sind zahlreiche Gesuche eingereicht worden. Drei von ihnen sind in der Botschaft der Regierung aufgeführt, dazu kommen drei weitere Projekte mit einem Bezug zum Toggenburg.

Seit 20 Jahren ist der Klangweg im Obertoggenburg ein Erfolg, nun wird er auf zeitgemässe Art und Weise neu lanciert. Bild: PD

Die Klangwelt Toggenburg plant, den mittlerweile 20 Jahre alten Klangweg neu zu gestalten. Er solle inhaltlich und künstlerisch neu gedacht und auf zeitgemässe Art und Weise neu lanciert werden, heisst es in der Botschaft der Regierung an den Kantonsrat.

In einem Wettbewerb können sich Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland für den Klangweg 2.0 bewerben. Eine Jury kürt die Projekte, die entlang des Wegs aufgestellt werden sollen. Es ist geplant, den neu gestalteten Klangweg im Juni 2023 zu eröffnen.

Die Klangwelt Toggenburg rechnet mit Kosten von 1,04 Millionen Franken. Mit 700'000 Franken fallen die grössten Ausgaben auf die Installationen, aber auch die Planung und die Inbetriebnahme sowie die Inszenierung kosten Geld. Der Kanton steuert 260'000 Franken aus dem Lotteriefonds ans Projekt bei. Der Rest soll aus Mitteln von Stiftungen und mit Eigenleistungen gedeckt werden.

Nach «Sospiri» bringt Marula Eugster mit «Ithir» ihr zweites Tanztheaterstück auf die Bühne. Bild: Tobias Söldi (Juni 2020)

«Ithir» ist das zweite Tanztheaterstück von Marula Eugster. Das Stück erzählt in vier Kapiteln von der Unendlichkeit des Universums, von Werden und Vergehen und vom ewigen Kreislauf der Natur. Zwei Tänzerinnen und ein Kontrabassist stehen auf der Bühne, sie tanzen, spielen und performen mit Tonerde und Lehm in allen Konsistenzen.

Die Premiere von «Ithir» findet am 21. September in der Lokremise Wil statt. Bis am 9. Oktober folgen 14 weitere Aufführungen und das Tonerde-Festival. Künstlerinnen und Künstler aus diversen Sparten sollen das Festival auf dem Areal der Lokremise Wil mit ihren Skulpturen, Bildern, Fotografien und Videoinstallationen zum Thema Lehm bespielen, schreibt die Regierung in der Botschaft. Ab Winter 2022 bis Ende 2023 folgen über sechzig Aufführungen in der gesamten Ostschweiz und darüber hinaus.

Der Gesamtaufwand des Projekts ist mit 669’000 Franken beziffert, davon fallen alleine 605'000 Franken auf das Tanztheaterstück mit Tournee. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf werden mit 250'000 Franken budgetiert. Die private und die öffentliche Kulturförderung übernehmen rund 240'000 Franken. Der Kanton St.Gallen fördert das Tanztheater mit 60'000 Franken und das Tonerde-Festival mit weiteren 18'000 Franken.

Der Verein Kunsthalle[n] Toggenburg spannt für «arthur#16» mit dem Verein Ereignisse Propstei St.Peterzell zusammen. Sie realisieren vom 25. August bis 25. September in dessen Ausstellungsräumlichkeiten die Gemeinschaftsausstellung «Ja. Nein. Vielleicht.». Zu sehen sind Werke aus der Zeit der Coronapandemie. Für das Rahmenprogramm sind Führungen, Kunsttalks, Lesungen und musikalische Veranstaltungen geplant. Zusätzlich sollen Besuche und Workshops für Schulklassen ermöglicht werden.

Die beiden Vereine rechnen mit Gesamtkosten von 67’000 Franken. Rund 19’000 Franken davon werden ehrenamtlich und als Eigenleistungen erbracht. Der Kanton unterstützt das Projekt wie bei früheren Ausstellungen mit einem Viertel an die Gesamtkosten, also mit 17'000 Franken.

Das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen widmet Jost Bürgi, dem grossen Lichtensteiger Denker der Neuzeit, eine Sonderausstellung. Diese ist vom 15. September 2023 bis 3. März 2024 zu sehen. Wie die Regierung in der Botschaft schreibt, bringt die weltweit erste grosse Ausstellung das bisher kaum beachtete Genie von Weltformat zum Leuchten.

Das Museum rechnet für die Ausstellung mit Kosten von 500'000 Franken. Diese sollen mit Eigenmitteln wie den Eintritten und mit Beiträgen von Stiftungen und Privaten gedeckt werden. Der Kanton St.Gallen steuert 80'000 Franken aus dem Lotteriefonds bei. Diese Sonderausstellung werde hinsichtlich der internationalen Bedeutung und Ausstrahlung dazu beitragen, dass Jost Bürgi seine verdiente Aufmerksamkeit und Würdigung in der Kulturgeschichte erhalten wird, schreibt die Regierung.

Der bekannte Ostschweizer Komponist Peter Roth. Bild: Ralph Ribi

Die neue Komposition «Missa Gaia» von Peter Roth verbinde in bewährter Art und Weise verschiedene Musiktraditionen und Klänge mit ausgewählten Texten, schreibt die Regierung in der Botschaft. Die Komposition vermittelt in Texten und Musik ein Erleben und eine Sicht auf die Erde und ihre Biosphäre als ein vernetztes System, als ein einziges lebendiges Wesen und ruft dazu auf, achtsam und in Kooperation mit der lebenspendenden Mitwelt zu handeln.

Das Gesamtprojekt, welches das Thema nachhaltig vertiefen will, umfasst vier Konzerte in St.Gallen, Teufen, Zürich und Degersheim. Dazu kommen ergänzende Rahmenveranstaltungen wie Gesprächsrunden, Vorträge und Filmvorführungen zum Thema Klimaveränderung. Ausserdem bilden die Aufführungen die Basis für vier weitere Folgen der Filmreihe «Zauberklang der Dinge» unter der Regie von Sebastian Heinzel.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 164'000 Franken. Der Kanton stellt 25'000 Franken in Aussicht. Weiteres Geld soll ausserdem aus dem Ticketverkauf, aus Eigenleistungen und durch Beiträge von Gemeinden und Stiftungen gesammelt werden.

2022 führt der Weg des Kunst-Netzwerks ohm41 zurück zur Aktion und in den öffentlichen Raum. Dieser wird zum Schauplatz und Bezugspunkt verschiedenster künstlerischer Handlungen, Ausstellungen und Performances. Einige Aktionen wie ein analoger Serverraum, Bilderwäschen in der Autowaschanlage und eine fahrende Galerie mit Vernissagenreden und Gartenhag sind bereits bekannt, andere noch geheim. Von Mitte Juni bis Oktober finden sechs Aktionen an verschiedenen Orten in der Ostschweiz statt.

Die Beteiligten rechnen für ihr Projekt «#ohm41-2022» mit Kosten von 72'000 Franken, was rund 12’000 Franken pro Aktion ergibt. Die Regierung möchte 20'000 Franken beisteuern, als Würdigung der langjährigen Arbeit des Kollektivs und dessen Rückbesinnung auf den öffentlichen Raum.

