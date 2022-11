Lotteriefonds: Knapp 200'000 Franken fliessen ins Toggenburg

Lotteriefonds USA-Tournee, Kunstausstellung oder Foodwaste-Projekt: Knapp 200'000 Franken aus dem Lotteriefonds fliessen ins Toggenburg Für das laufende Jahr hat der Kantonsrat St.Gallen Beiträge von rund 6,2 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds genehmigt. Unter den Empfängern finden sich auch sieben Projekte aus dem Toggenburg. Beispielsweise wird Musikerin Priya Ragu bei ihrer ersten USA-Tour finanziell unterstützt. Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Priya Ragu will ab Ende November auf USA-Tournee – dafür wird sie vom Kanton finanziell unterstützt. Bild: Valentin Flauraud / Keystone

Mit dem Lotteriefonds, der sich aus den Reingewinnen der Lotterien zusammensetzt, unterstützt der Kanton St.Gallen gemeinnützige Projekte aus Kultur, Bildung oder Umwelt. Der Kantonsrat hat für das Jahr 2022 Beiträge von knapp über 6,2 Millionen Franken genehmigt.

Unter den unterstützten Projekten sind auch einige mit Toggenburger Bezug.

In der Schweiz werden laut Foodwaste.ch jährlich 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet, die noch einwandfrei geniessbar wären. Ein Teil davon – 2021 waren es 5182 Tonnen – rettet die gemeinnützige Organisation «Tischlein deck dich» und verteilt sie an bedürftige Menschen in der Schweiz.

Zu den über 140 Abgabestellen von «Tischlein deck dich» und den zehn im Kanton St.Gallen kommt nun eine Abgabestelle in Ebnat-Kappel hinzu. Der Aufbau des Standorts verursacht Kosten von rund 80’000 Franken. Der Kanton St.Gallen steuert 25’000 Franken aus dem Lotteriefonds bei.

Die gemeinnützige Organisation «Tischlein deck dich» baut in Ebnat-Kappel eine neue Abgabestelle auf. Bild: Eddy Schambron

2019 wurde das fünfjährige Pilotprojekt Rathaus für Kultur in Lichtensteig lanciert. In den vergangenen drei Jahren wurde das Rathaus zu einem festen Bestandteil der Kulturszene im Toggenburg und veranstaltete Ausstellungen, Events oder Vorträge.

Für die letzten zwei Jahre der Pilotphase hat sich das «Rathaus für Kultur» neue Ziele gesetzt, wie es als langfristiger Betrieb bestehen kann. Daher hat er um Unterstützungsgelder von 385'000 Franken für die Jahre 2023 und 2024 gebeten. «Der Kanton schätzt die ambitionierte und innovative Vision des Vereins sowie deren anspruchsvolle und überzeugende Umsetzung», schreibt der Kantonsrat. Er unterstützt das Projekt mit 70'000 Franken.

Priya Ragu aus Bazenheid hat erst im März 2020 ihre Débutsingle «Good Love 2.0» veröffentlicht. Auf Anhieb schaffte sie den Durchbruch, wurde im indischen Radio und später auch auf BBC One gespielt. Schliesslich erschien ihr Song sogar im weltbekannten Fussballgame «Fifa 21».

Nun möchte Priya Ragu Ende November und Anfang Dezember 2022 auf Tour in den USA und Kanada und dort zehn Konzerte geben. Alles in allem – Reisen, Unterkünfte, Visen, Bandkosten – wird die Tour rund 75'000 Franken verschlingen. Der Kanton unterstützt die internationale Tournee mit 10’000 Franken, «im Sinne eines Anschubs zum richtigen Zeitpunkt als Investition in eine vielversprechende musikalische Zukunft», wie er schreibt.

Die Pest sorgte bis ins 17. Jahrhundert hinein für Leid und Tod, auch in der Gemeinde Mosnang, die es besonders schwer traf. Dies nahm der Libinger Lehrer Emil Stieger 1903 als Anlass für sein historisches Schauspiel «Der schwarze Tod», welches seither alle 25 Jahre durch den Männerchor Mosnang aufgeführt wird.

2023 wird das Stück in der Regie von Volker Ranisch erstmals als Freilichtspiel neben der Kirche aufgeführt. Die Gesamtkosten der Produktion werden auf 520'000 Franken geschätzt. Der Kanton übernimmt davon 40'000 Franken.

Die Nesslauerin Livia Rita Heim hat mit «Something Earthy & Something Cosmic» ein Stück geschaffen, bei dem Tanz, Musik und Performance zu einem Gesamtkunstwerk kombiniert werden. Dabei arbeitet sie mit drei Tänzerinnen und Tänzern sowie einer vierköpfigen Band zusammen.

Das Stück wird im Mai 2023 in Zürich uraufgeführt, bevor es an weiteren Orten in der Schweiz, Europa und Grossbritannien gezeigt wird. Die Kosten der Produktion und der Aufführungen in Zürich betragen 101'400 Franken. Der Kanton St.Gallen unterstützt das experimentelle Stück mit 25'000 Franken.

Livia Rita in der Kalberhalle in Lichtensteig. Ihr Kunstprojekt wird vom Kanton St.Gallen mit 25'000 Franken unterstützt. Bild: Sascha Erni

Nochmals profitiert Volker Ranisch von den Ausschüttungen des Lotteriefonds. Seit den 90er-Jahren lebt er in Mosnang und realisiert unter dem Namen «Ring Theater» seit vielen Jahren Theaterprojekte.

Sein nächstes Stück «Bitte nicht wie letztes Jahr» ist aus Briefen des Dichters Rainer Maria Rilke sowie Stimmen und Aufsätzen italienischer Kinder über weihnachtliche Themen entstanden. Erste Aufführungen sind im Winter 2022 im Theater Parfin de Siècle in St.Gallen oder der «Krone Mosnang» geplant. Dafür plant das «Ring Theater» mit Kosten von 59'000 Franken. Der Kanton übernimmt 11'000 Franken.

Seit 2013 besteht das heutige Museum Ackerhus in Ebnat-Kappel. Ursprünglich wurde es vom Toggenburger Lehrer, Sammler und Künstler Albert Edelmann vor gut 100 Jahren gegründet. Zum Jubiläum und dem 60. Todestag Edelmanns wird von Mai bis Oktober 2023 eine Ausstellung mit acht grossformatigen Fotos und 120 digitalen Objekten im Museum Ackerhus stattfinden.

Die Organisatoren Jost Kirchgraber, Richard Butz und Gaston Isoz rechnen mit Kosten von 41'000 Franken. Nebst Region und Gemeinden wurde auch der Kanton St.Gallen angefragt, der sich mit 15'000 Franken an der Ausstellung beteiligt.

