Lockdown traf Toggenburg nicht so hart: Im ersten Halbjahr verzeichneten die Hotelbetriebe einen Rückgang von 37,5 Prozent bei den Logiernächten Die Zahl der Übernachtungsgäste in der Region sank im April auf ein historisches Tief: Es gab weniger als 600 Logiernächte im Raum zwischen Kirchberg und Wildhaus-Alt St.Johann. Doch schon bald kamen die Reisenden wieder ins Tal und die Zahlen stiegen an, wenn auch nicht auf die Werte von vor der Coronakrise. Sabine Camedda 06.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während der Coronapandemie zog es viele Gäste in ruhigere Gegenden wie das Toggenburg. Einige von ihnen haben auch in Hotelbetrieben übernachtet. Bild: Dolores Rupa/Swiss-image

Mitte März rief der Bundesrat in der Schweiz wegen der Coronapandemie den Lockdown aus. Die Wintersaison wurde abgebrochen, die Grenzen wurden geschlossen und die Restaurants zugemacht. Herr und Frau Schweizer folgten grossmehrheitlich dem Rat der Behörden: Bleiben Sie zu Hause!

Wie fest litt die Hotellerie darunter? Diese Frage beantwortet die Statistik über die Zahlen der Logiernächte, die das Bundesamt für Statistik Anfang Woche herausgegeben hat.

St.Gallen steht besser da als die Schweiz, das Toggenburg ist weniger im Minus als der Kanton

Schweizweit sind die Zahlen der Übernachtungen in Hotelleriebetrieben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 48 Prozent eingebrochen gegenüber derselben Periode im Vorjahr. Den Kanton St.Gallen traf es nicht ganz so hart, hier beträgt der Rückgang 41 Prozent.

Noch besser steht das Toggenburg da, die Zahl sank um 37,5 Prozent. Die grösste Tourismusgemeinde im Toggenburg, Wildhaus-Alt St.Johann verzeichnete im ersten Halbjahr 32,5 Prozent weniger Hotelgäste als vom Januar bis Juni 2019.

Wildhaus-Alt St.Johann ist die Tourismusgemeinde der Region Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BFS) die Zahlen der Logiernächtestatistik für das erste Halbjahr 2020. Die Zahlen sind nach Tourismusregionen abzulesen, unter denen die ganze Ostschweiz zusammengefasst ist. Zudem werden die Zahlen der einzelnen Kantone aufgeführt. Weiter nennt das BFS die Zahlen der 100 grössten Tourismusgemeinden in der Schweiz. Unter diesen ist Wildhaus-Alt St.Johann als einzige Gemeinde im Toggenburg aufgeführt. Die oberste Gemeinde im Thurtal ist denn auch die wichtigste in der Tourismusdestination. Im vergangenen Jahr befanden sich 64,5 Prozent aller im Toggenburg angebotenen Hotelbetten in Wildhaus-Alt St.Johann. Dort wurden 2019 72 Prozent aller Hotelgäste willkommen geheissen. In der Statistik sind zudem die Zahlen von Ebnat-Kappel und Nesslau sowie Hemberg und Neckertal herauszulesen. Die restlichen Gemeinden des Toggenburg erscheinen zusammengefasst.

Nichts sprach gegen ein erfolgreiches Jahr 2020

«Der Winter begann nicht schlecht», zieht Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, Bilanz. Zwar habe sich der Wegfall des gemeinsamen Tickets im Obertoggenburg negativ auf die Gästezahlen ausgewirkt, was Christian Gressbach äusserst bedauert. Doch nichts schien einem erfolgreichen Jahr im Weg zu stehen.

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

Dann traf das Coronavirus in der Schweiz ein. Die Hotels im Toggenburg generierten im März fast 2700 Logiernächte weniger als Vergleichsmonat des Vorjahres. Dies entspricht einem Schwund von 60,2 Prozent. Der April kam dann praktisch einem Totalausfall gleich: In den 18 Betrieben in Wildhaus-Alt St.Johann checkten gerade einmal 74 Gäste ein, was insgesamt 257 Logiernächte ergab.

Bereits im Mai waren wieder vermehrt Gäste in den Hotels

Nach dem Lockdown im Mai besuchten schnell wieder Übernachtungsgäste die Toggenburger Hotelbetriebe, doch es waren nie so viele wie in der Vergangenheit. In Wildhaus-Alt St.Johann schwankte der Rückgang der Logiernächte im Mai und Juni zwischen 53,5 und 46,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Über die gesamte Destination gesehen blieben die Übernachtungszahlen im Mai um 58,3 und im Juni um 48,0 Prozent hinter dem Ergebnis aus dem Jahr 2019 zurück. Christian Gressbach glaubt, dass einige Schweizer während dieser Zeit bewusst ruhigere Gegenden wie das Toggenburg oder Appenzell Innerrhoden aufgesucht haben. «Diese Gäste haben dann auch in diesen Regionen übernachtet.»

Absage von Grossanlässen wirken sich aus

Bemerkbar in den Übernachtungszahlen macht sich ausserdem, dass das Klangfestival ins nächste Jahr verschoben werden musste. Gemäss Christian Gressbach würde der zehntägige Anlass jeweils für rund 1000 Übernachtungen sorgen. Dies sei ein nicht zu unterschätzender Wert, denn in Wildhaus-Alt St.Johann werden im Zwischensaison-Monat Mai rund 4500 Logiernächte gezählt.

Auch die Absage des Wildhauser Open Airs habe für viele Stornierungen gesorgt. Wie stark sich diese auf die Logiernächtestatistik auswirken, lässt sich aber noch nicht beziffern, weil der Anlass im Juli angesetzt war.

Unbekannte Gäste besuchen das unbekannte Toggenburg

Dass sich die Zahlen im zweiten Halbjahr 2020 so stark erholen werden, damit das Verpasste aufgeholt werden kann, glaubt Christian Gressbach nicht. Aber:

«Wenn ich mich umhöre und aus dem Fenster hinausschaue, sehe ich viele Menschen, die unterwegs sind.»

Diese seien teilweise als Tagestouristen unterwegs, würden aber auch in Hotels und – noch häufiger – in Ferienwohnungen logieren. Eine grosse Anzahl von ihnen sei das erste Mal im Toggenburg, sagt Christian Gressbach weiter. «Berner und Welsche kennen das Toggenburg nicht und sind positiv überrascht, was es bietet. Das gefällt ihnen sehr gut», weiss er aus einigen Gesprächen.

Die Abrechnung erfolgt erst zum Schluss

«Wir haben die Chance, diese neuen Gäste von uns zu überzeugen und sie zum Wiederkehren zu bewegen.» Ein grosser Teil der Gäste seien auch Tagestouristen, gibt Christian Gressbach unumwunden zu. Es sei aber möglich, dass diese auf den Geschmack kämen und einige von ihnen wiederkehren – und dabei auch übernachten werden.

Das ganze Jahr 2020 abschreiben will Christian Gressbach noch nicht. «Die richtigen Zahlen sehen wir erst zum Schluss», betont er. Er hofft für alle Partner, dass sie im Sommer und im Herbst noch etwas vom Verlust wettmachen können, damit sie glimpflich aus diesem Jahr heraus kommen.