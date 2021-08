LIVETICKER Bazenheider Cup live: Uzwil - Wil U20 1:0 Wattwil Bunt - Henau 3:1 Sechs Mannschaften kämpfen auf dem Bazenheider Ifang an zwei Tagen um den Sieg. Gewinnt Favorit und 1.-Liga-Aufsteiger FC Uzwil? Oder setzt sich Rekord-Titelhalter FC Bazenheid durch? Heute wird die Vorrunde gespielt. Zu verfolgen jetzt im Liveticker. Simon Dudle 04.08.2021, 18.50 Uhr

Schaffen es der FC Bazenheid und/oder die U20 des FC Wil in den Final des diesjährigen Bazenheider Cup? Bild: Benjamin Manser

Bazenheider Cup 2021, Vorrunde, Resultate

Gruppe A:

Seit 19.00 Uhr: FC Uzwil (1.) - FC Wil U20 (2.i.) 1:0

20.00 Uhr: FC Uzwil (1.) - SC Bronschhofen (2.)

21.00 Uhr: FC Wil U20 (2.i.) - SC Bronschhofen (2.)

Rangliste: 1. FC Uzwil 0/0. 1. FC Wil U20 0/0. 1. SC Bronschhofen 0/0.

Gruppe B:

Seit 19.00 Uhr: FC Wattwil Bunt (2.) - FC Henau (2.) 3:1

20.00 Uhr: FC Bazenheid (2.i.) - FC Henau (2.)

21.00 Uhr: FC Bazenheid (2.i.) - FC Wattwil Bunt (2.)

Rangliste: 1. FC Bazenheid 0//0. 1. FC Henau 0/0. 1. FC Wattwil Bunt 0/0

Der Liveticker der Vorrunde:

19:00 Uhr

So, Anpfiff auf beiden Plätzen. Der Ball rollt. Durchnässte Rasen, aber momentan ist es trocken. Immerhin.

18:56 Uhr

Los geht es um 19 Uhr mit den Spielen FC Uzwil gegen FC Wil U20 sowie FC Henau - FC Wattwil Bunt.

18:53 Uhr

Die Berichterstattung erfolgt wie folgt: Ganz zuoberst dieses Artikels steht der Resultate-Block mit aktueller Rangliste. Dabei wird jeweils der aktuelle Zwischenstand der laufenden Spiele angezeigt. Dieses Zwischenergebnis ist auch im Titel dieses Artikels zu finden. Zudem halten wir Sie nach mit aktuellen Informationen zu den Partien auf dem Laufenden.

18:50 Uhr

Heute wird die Vorrunde ausgetragen, am Freitagabend sind dann die Finalspiele dran. Zum ersten Mal überhaupt beteiligt sich ein 1.-Liga-Klub. Es ist der FC Uzwil, der im Juni in die vierthöchste Spielklasse des Landes aufgestiegen ist. Aus der 2. Liga interregional ist neben Gastgeber FC Bazenheid auch die U20-Auswahl des FC Wil dabei. Aus der 2. Liga regional beteiligen sich der FC Henau, der SC Bronschhofen und der FC Wattwil Bunt. Gespielt wird in zwei 3er-Gruppen. Jedes Team hat heute Abend zwei Spiele à 45 Minuten zu bestreiten. Die Gruppensieger stehen im Final, die Gruppenzweiten im Spiel um Platz 3, die Gruppendritten in der Partie um Rang 5.

18.46 Uhr

Guten Abend, geschätzte Freunde des regionalen Fussballs, vom Bazenheider Ifang. Bereits zum 22. mal geht der Bazenheider Cup über die Bühne. Es ist das grösste Vor-Saison-Turnier der Ostschweiz. Und ein beliebter Treffpunkt der Fussball-Liebhaber. Simon Dudle tickert durch den Vorrunden-Abend.