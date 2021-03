Littering Mit 500 roten Fähnchen: Bei der Micarna pflanzten Schüler einen Stangenwald aus Tatorten Am Mittwochnachmittag verwandelte sich eine Kirchberger Oberstufenklasse in ein Einsatzkommando gegen Abfall am Strassenrand. Nach einer halben Stunde waren die Schüler ausgeschossen. Pablo Rohner 03.03.2021, 19.00 Uhr

Schon nach wenigen Minuten wimmelte es auf dem 150 Meter langen Feld von Fähnchen. Bilder: Arthur Gamsa, Bazenheid, 3. März 2021

Wer in den nächsten zwei Wochen von der Umfahrung her, vorbei an den Fleischfabriken, nach Bazenheid fährt, kommt an einem Wald aus roten Fähnchen vorbei. Beidseits der Neuen Industriestrasse wurde er am Mittwoch von der Klasse 1B der Oberstufe Kirchberg gesetzt. Einen Nachmittag lang schlüpften die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von «Abfallbotschaftern».

Auf dem 150 Meter langen Feld entlang der Strasse sammelten sie den herumliegenden Abfall ein und setzten an jeder Fundstelle ein Fähnchen. Der Einsatz der Klasse war Teil der Aktion «Tatort Natur» und soll Autofahrer und Fussgänger auf das Problem des Litterings an Strassen und Gewässerufern aufmerksam machen.

Zermähte Alubüchsen gefährden Kühe

Getragen wird «Tatort Natur» vom St.Galler Bauernverband, dem Förderverein Energietal Toggenburg und dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Das Bildungsangebot wird im März mit drei Klassen im Toggenburg getestet, die erste davon war am Mittwoch die Kirchberger 1B von Lehrerin Trudi Schönenberger. Ähnliche Bildungsangebote gibt es auch für Unter- und Mittelstufen, sie heissen «Abfallwerkstatt» und «Energielabor».

Nach der Einführung durch Urs Corradini vom ZAB schwärmten die Schüler in Leuchtwesten und mit Fähnchen und Schutzhandschuhen bewehrt aus und machten sich an die Arbeit. Arbeit, die sonst Landwirt Alex Scherrer machen muss, bis zu fünf Mal im Jahr. Scherben und von Mähmaschinen zerfetzte Alubüchsen sind gefährlich für weidende Kühe, Abfall wie Zigarettenfilter enthält Schadstoffe, die ins Grundwasser gelangen können. Bis ein Filter abgebaut ist, dauert es bis zu sieben Jahre.

Neben Zigarettenstummeln und Bierbüchsen fanden die Schüler auch Handschuhe oder eine Spritze. Bild: Arthur Gamsa, Bazenheid, 3. März 2021

«Und wenn die Bauern im Frühling vor dem Mähen jedes Mal zuerst den Abfall zusammennehmen müssen, bedeutet das grossen Mehraufwand», sagt Bettina Signer vom St.Galler Bauernverband, die auch auf dem Feld in Bazenheid zugegen war.

Scherben, Styropor und ein Kondom

Besonders an stark befahrenen Strassen wie der Neuen Industriestrasse kann das viel sein, wie sich am Mittwochnachmittag eindrücklich zeigte. Schon nach wenigen Minuten wimmelte es auf dem Feld von roten Fähnchen. Neben Zigarettenfiltern, Bierbüchsen und Papier finden die Schüler auch Glasscherben, Teile von Fleischverpackungen, Styropor, einen Handschuh, ein Kondom und eine Spritze.

Ein Team bildeten Livio, Remo und Tim. Auch wenn sie am Mittwochnachmittag frei hätten, finden sie die Aktion gut, wie sie unisono sagten. Livio, der im Weiler Salen wohnt, erklärt warum: «Ich fahre übers Land in die Schule und sehe oft Bierbüchsen und Chipspackungen in der Wiese liegen.» Tim pflichtet bei: «Ich hätte auch mitgemacht, wenn wir nicht dafür den Donnerstagnachmittag frei bekommen hätten.»

«Alle paar Schritte etwas»

Auch Ladina, die ein paar Meter weiter weg mit einem Abfallsack unterwegs war, gefiel der Nachmittag als Abfallbotschafterin, «auch wenn es etwas peinlich ist, weil so viele Autos vorbeifahren». Sie sagt: «Wenn man genau hinschaut, findet man hier alle paar Schritte etwas.»

Nach einer halben Stunde waren alle 500 Fähnchen eingesteckt. Es hätte wohl nochmals so viele gebraucht.