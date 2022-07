Lütisburg hat ein Problem mit dem Abfall und dem Verkehr

Littering Abfall und Verkehr werden zum Ärgernis: Die Schattenseiten des Naherholungsgebietes bei der alten Lütisburger Holzbrücke An schönen Wochenenden bleibt bei der alten Holzbrücke containerweise Abfall liegen. Eine Regulierung des Verkehrs soll Abhilfe schaffen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 05.07.2022, 12.00 Uhr

Die Menge an Abfall, der zurückgelassen wird, hat ein nicht mehr tolerierbares Ausmass angenommen. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer an einem Wochenende mit schönem Wetter einen idyllischen und ruhigen Ort an der Thur sucht, sollte sich nicht für die Stein- und Sandbank oberhalb der alten Lütisburger Holzbrücke entscheiden. Dort wird es zumeist dann sehr eng, wenn die Temperaturen die 20-Grad-Marke übersteigen.

Zuweilen tummeln sich dort mehr Menschen als in einer belebten Flaniermeile. Das hat auch seine Schattenseiten. Das hohe Verkehrsaufkommen und der zurückbleibende Abfall haben ein Ausmass angenommen, das die Gemeinde Lütisburg nicht länger tolerieren will. Nun werden bauliche Massnahmen geplant.

Die Abfallberge sind ein Problem

Ein Dorn im Auge sind Gemeindepräsidentin Imelda Stadler besonders die anfallenden Abfallberge. Sie sagt: «Die Mitarbeiter der Gemeinde sind am Montagmorgen häufig damit beschäftigt, die Abfallberge des Wochenendes zu beseitigen.»

«Es wird alles deponiert von Flaschen über Windeln, vom Grill über den Gartenstuhl bis hin zum Hauskehricht.»

Auf der Stein- und Sandbank oberhalb der alten Holzbrücke ist an Wochenenden mit viel Sonnenschein kaum ein freier Platz zu finden. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Werkhofmitarbeiter seien aber nicht nur dafür angestellt, um die Kübel zu leeren und Abfall jeglicher Art auf dem ganzen Areal zusammenzulesen. Imelda Stadler vergleicht das Naherholungsgebiet mit einer Alp im Obertoggenburg: «Da lässt man den Abfall nach dem Picknick auch nicht einfach liegen oder deponiert ihn bei einem Hundekübel.»

Die Mengen an Abfall würden sich zwischen einem und zwei Containern pro Woche bewegen und müssten meistens direkt zur ZAB nach Bazenheid gefahren werden. «Die Rechnung bezahlen die Steuerzahlenden von Lütisburg», sagt die Gemeindepräsidentin.

Der Kirchenrank soll saniert werden

Gemäss Imelda Stadler seien die Abfallberge am Wochenende aber nicht das einzige Ärgernis. Das erhöhte Verkehrsaufkommen werde zunehmend zu einer Belastung. Kopfschüttelnd erklärt sie: «Wenn ich an einem schönen Wochenende zwischen 30 und 60 Minuten auf dem Areal verbringe, erlebe ich jeweils viel Aussergewöhnliches. Es gibt Autos, die mehrmals in derselben Stunde das Areal befahren, in der Hoffnung, doch noch einen Parkplatz zu ergattern.»

Mit Massnahmen soll dem entgegengewirkt werden. Dazu die Gemeindepräsidentin weiter:

Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin von Lütisburg. Bild: Benjamin Manser

«Ziel ist es, das Thurareal weiterhin als Naherholungsgebiet mit einer intakten Natur für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.»

Das Gebiet befinde sich im Bundesinventar Landschaften und Naturdenkmäler und sei deshalb von nationaler Bedeutung.

Gemäss Mitteilungsblatt der Gemeinde wird die Zufahrtstrasse und Gemeindestrasse 2. Klasse (Kirchenrank) zur alten Thurbrücke demnächst saniert, da sich die Strasse senke und Wasser aus dem Hang die Strasse unterspüle. Auf die Frage, ob wegen des Verkehrs eine Barriere oder Ähnliches installiert werde, sagt Imelda Stadler: «Das ist noch nicht definiert und muss unter anderem auch mit den Anstössern besprochen werden.»

Arbeiten sollen bis Ende Jahr beendet sein

Die Arbeiten, die mit Kosten von rund 191'000 Franken beziffert werden, sollen bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Neben der Fahrbahn würden auch die Längsparkplätze und der Gehweg inklusive Wanderweg bestehen bleiben.

Die Zufahrtsstrasse, der Kirchenrank, zur alten Holzbrücke wird für 191'000 Franken saniert. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei grösseren Veranstaltungen im Dorf besteht auch künftig die Möglichkeit, Fahrzeuge schräg auf den Längsparkplätzen zu parkieren, um möglichst viele Fahrzeuge im Thurareal abstellen zu können. Laut Imelda Stadler sei es das Ziel, dass das schöne und beliebte Naherholungsgebiet auch künftig der Öffentlichkeit zugänglich bleibt.

