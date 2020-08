Lieferwagen übersieht in Wil einen Töfflifahrer Beim Abbiegen übersah ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer einen 15-jährigen Töfflifahrer. Es kam zur Kollision. 12.08.2020, 17.34 Uhr

Mit diesem Töffli kollidierte ein Lieferwagenfahrer in Wil. Bild: Kapo SG (Wil, 12. August 2020)

(kapo/rus) Am Mittwochmorgen um 7 Uhr übersah ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer beim Abbiegen auf der Flawilerstrasse in Wil einen Töfflifahrer. Dieser war auf dem Fahrradstreifen von Schwarzenbach in Richtung Wil unterwegs. Bei der Kollision wurde der 15-jährige Töfflifahrer leicht verletzt, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen, wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet. Der Sachschaden beträgt rund 2'000 Franken.